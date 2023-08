Quand le magicien montre la lune, il faut regarder son doigt

Après avoir créé le monde, en sept jours, Dieu tira du limon le premier homme : Adam. (En hébreux, a signifie : provenant de, issu de et dam signifie : sang).

Adam,

être de sang tiré du limon (mais lequel ?) devait avoir une épouse « pour qu’il croisse et se multiplie ».

Alors Dieu créa l’épouse d’Adam de la même façon que lui : en la tirant de la glaise.

C’était Lilith.

Dieu espérait avoir créé une Adam au féminin : docile, respectueuse et suffisamment fade et influençable pour que « la parole s’accomplisse » et que Lilith croque la pomme… Et vous connaissez la fin de l’histoire.

Mais que nenni !

Lilith se révéla vite être d’une intelligence débordante, d’une curiosité insatiable, avide d’apprendre, d’expérimenter et, surtout, de comprendre. Bref, en quelques mots, une forte personnalité.

De plus, elle était d’une extrême sensualité, plus motivée par le plaisir charnel que la procréation, soumettant notre pauvre Adam à tous ses caprices.

Devant sa création féminine, Dieu se grattait la tête, fort embarrassé. Pour sûr que cette effrontée de Lilith n’avalerait pas la pomme aussi facilement ! Le serpent aurait fini par l’avaler lui-même, faisant ainsi mentir les écritures.

Alors, que faire pour que l’épouse d’Adam ait uncaractère aussi effacé que lui ?

La solution s’imposa d’elle-même à son Esprit Divin : créer une compagne non pas « tirée du limon » mais « tirée d’Adam ».

La suite, tout le monde la connaît.

Après avoir détruit Lilith, (mais l’histoire ne dit pas comment), Dieu fabriqua la seconde épouse d’Adam d’après « une côte » qu’il lui préleva pendant son sommeil. Il la prénomma Eve.

De cette façon, issue d’Adam, Eve était dotée de la même intelligence que lui, ce qui lui permit de se laisser piéger par le serpent, contrairement à Lilith.

C’est ainsi qu’Eve croqua la pomme et la fit croquer à son époux.

Et c’est pour ça qu’aujourd’hui, je ne suis qu’une humble et petite assistante sociale qui tente de survivre dans un monde sans pitié…

Bon, ça c’est pour le must ! Et je me doute bien que cette interprétation n’est pas celle dont vous avez l’habitude.

Mais la Bible peut s’interpréter de tant et tant de façons !

A ce propos, je vous entraîne dans une petite digression d’interprétation kabbalistique, que je trouve la plus cohérente de celles que j’ai reçues. Ou plutôt, celle qui correspond le mieux à mes convictions personnelles.

Mais évidemment, dans ce domaine, chacun est libre d’interpréter à sa manière !

Au niveau kabbalistique et d’après la guématria, cette technique qui permet de tirer plusieurs significations d’un terme hébreu en inversant les lettres,

en en ajoutant ou en en retirant, ce qui fut traduit par « la côte d’Adam » signifiait plutôt « l’autre côté d’Adam », c’est-à-dire, sa part féminine, son anima. Le complément indispensable que chacun doit développer en lui-même pour devenir ce qu’on appelle un être équilibré.

Equilibré dans son animus qui correspond à l’action et son anima qui correspond au sentiment.

Ainsi, nous pourrions interpréter l’histoire d’Adam d’une façon toute différente :

Dieu tira Adam du « limon ». Mais il s’aperçut vite qu’Adam n’était qu’une moitié de lui-même, probablement sa part masculine, animus l’action. Il éveilla donc « l’autre côté » d’Adam, son côté Eve, sa part féminine, anima le sentiment.

De cette façon, Adam devenait un être complet : action et sentiment. L’harmonie parfaite que nous recherchons tous. Et qu’il perdit lorsque « Eve » sa part anima de sentiment « croqua la pomme », c’est-à-dire, voulu acquérir « la connaissance ».

La question est alors : quelle pouvait bien être cette « connaissance » interdite au point de déséquilibrer la création humaine de Dieu au point de transformer sa vie en enfer. Et de le condamner à rechercher éternellement cette part de lui-même qui, maintenant lui manque tant et qu’il cherche désespérément à combler ce vide à travers l’autre…

Sans doute, une « connaissance » divine !

En croquant la pomme,

Adam devint-il un Dieu avant d’avoir été un homme ?

Ça, c’est une autre histoire... Que je vous raconterai plus tard, peut-être...

agnes andersen (extrait de « la Bible : interprétation humoristique d’Anne Dubret, assistante sociale)

A méditer au CLAIR de la LUNE.