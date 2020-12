Quand les fêtards, les noctambules, les bambochards deviennent de plus en plus suspects...

@rosemar

Franchement Rosemar, cette marionnette n’est pas si importante dans nos vies qu’il faille nous en inquiéter.

Depuis le mois de mars, vous et moi, positives on pas, sommes en vie pour échanger. N’est ce pas ce le plus important ?

Quand il y a un incendie, Rosermar, que vous voyez un corps inerte, si vous voulez protéger cette personne fragile à cet instant, Rosemar, pensez-y, ne courez aucun danger, pour protéger, il faut d’abord se protéger. Asssurez-vous que vous n’êtes pa s en danger pour essayer de la sauver.

SInon, c’est vain. Charité ordonnée commence par soi-même. Je me fous d’où vient ce précept...Enfin pas complètement, il me vient de ma grand-mère, la meilleure des enseignantes que j’ai eue à rencontrer dans ma vie ;