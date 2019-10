Quand les forces de l’ordre affrontent les pompiers, merci Christophe Castaner !

@Cadoudal

Bonjour, je ne partage pas complètement vos propos.

Et qui fait des amalgames ? Les journalistes de propagande.

Et qui est donc haineux et imbécile ? Les anti-* et les journalistes de propagande.

Et qui est intolérant ? Les anti-* et les journalistes de propagande.

Le Français est globalement plus tolérant que les citoyens des autres Nations et n’est foncièrement pas raciste (la France n’aillant plus de race Localisée grâce à ses départements d’outre-mer et ses anciens départements, maintenant autonomes (à cause des corruptions des élites de l’époque qui n’ont pas été vertueux)). Les Français se rassemblent donc autour de valeurs communes qui sont le Français, les notions de Liberté (tant que ça ne nuit pas à autrui), d’égalités (Le citoyen Français est très égalitaire ce qui fait qu’il râle beaucoup) et de Fraternité (Laïcité et Respect mutuel quel que soit les différences).

Et qui doit donc quitter l’hexagone pour éviter la guerre civile ? Personne, la guerre civile n’est pas souhaitable, mais si le gouvernement continue à mépriser les citoyens, sans traiter les problèmes de fond et faire son travail de protecteur des citoyens, elle risque d’arriver.

Voilà ce que pense le Président des... Français. Étonnant, non ? Sa pensée m’est inconnue, visiblement ses actes sont différents de ses paroles.

Macron a déjà testé sa police qui éborgnait le gilet jaune sans broncher...

Disons que le citoyen Français est patient et pacifiste, il attend probablement les prochaines élections avant de vraiment tout casser si l’offre de candidats médiatiquement visible continue à être médiocre.

Il vient de monter d’un cran en demandant à ses flics de taper sur les pompiers...

Voyons comment vont se comporter nos médiats aux ordres, si ils ne réagissent pas correctement, en effet le peuple risque de vraiment mal le vivre, avec les soucis qui y sont liés.

Jusqu’où iront les flics ?

Visiblement ils n’ont plus de limite à l’indécence.

En tout cas ils n’iront jamais rétablir l’ordre dans les territoires occupés...

Ce n’est pas nouveau, les zones françaises tenues par les trafiquants ne sont pas nouvelles.





Que va faire l’armée ?

Vue que les pompiers sont des militaires, ils savent maintenant à quoi s’attendre des forces de l’ordre à leur encontre.