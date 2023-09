Quand les Français se privent...

@Clocel

T’imagines... Fergus en Russie !?

---

Bah moi oui comme ici en fait

Et pas que lui hein !, vu que t’en causes



Un collabo’s dans l’âme reste un bon collabo qui épouse la cause vendue par l’hyperclasse locale, tant qu’il pense pouvoir y gratter quelques miettes,

et bien sur etre dans le sens du vent de la pensée dominante de ces gens et participer à sa propagande

Aucun doute !

Surtout en France avec leurs « locaux » d’autrefois, de 39 a 44 ils etaient tous pétainistes et pour la joie et plaisirs de l’aryaanisme (* voir ci dessous), ensuite le vent tournant sont passés de pétainistes à résistants, et de collaborationistes ouvert et déclarés de 1939 a 1941 avec les Nazis à fier résistants



C’est les memes ce jour qui passent de « l’Aryanisme » à la « Créolisation »

Vu qu’on me demande des preuves c’est simplement ici dans l’interview d’il y a quelques jours, comme ceci on ne pourra pas dire que c’est du fake ni truqué

« Je crois à la créolisationc’est ca que j’ai à proposer »

Au moins il a le mérite de ne pas etre hypocrite ...

https://youtu.be/9d85cNWzjVU?t=542

Comme le petit moustachu et leurs collabo’s dici approuvaient antan les memes types de propops d’un autre gus

« Je crois à l’ayriannisation, c’est ca que j’ai à proposer »

Et lorsqu’on examine la suite, de cette meme interview

Les rats les cafards et les etres humains sonts les seuls pas attachés à un biotop



Aucun doute n’est plus possible !!! ici précisément

https://youtu.be/9d85cNWzjVU?t=977

Ce que je comprends moins enfin si je comprend , c’est que de telles déclarations ne fassent pas un énorme patacaisse, imazgnons pour rire 5 minutes de tels propos portés par Zemmour par exemple, c’est un pataciasse qui durerais deux semaines, la quazi que dalle (enfin sur les meRdias de masee, sur internet en revanche... ca en cause partout et c’est pas tout elle est délirante cette interview et inquete et fais tres tres peur si ce gus qui a pété les plombs fou a lier prenais désormais un jour par accident les rennes du pouvoir, certais osent dire que c’estr le RN le danger, faut qu’il se payent une consultation chez un opticien a ce niveau de cecité c’est a peine un sur 10 sur chaque oeuil

Pourquoi j’evoquais cet exemple au fait

Parce qu’il confirme que le suivisme et la conerie profonde peut aller jusqu’au pire et la actuellement pas que dans le passé !!! que certains ont visiblement oublié ou pas appris !