Quand les médecins deviennent des fonctionnaires...

Rosemar

Quelle clairvoyance dans le comportement des fonctionnaires !! On voit la connaisseuse...

A part ça, c’est juste aujourd’hui que vous vous en rendez compte ? Les médecins sont comme vous, ils sont payés par l’état, donc par nous, sans avoir les avantages de la fonction publique ( plus d’obligation de résultats, pas de responsabilité, absences injustifiées etc...) dailleurs, la majorité des médecins rêvent de devenir fonctionnaires, car ils ne gagnent plus leur vie outrageusement comme leurs aînés, ce n’est pas moi qui le dit, mais mon medecin, que j’ai quitté depuis. Votre caricature pourrait s’appliquer aussi à votre corporation.