Quand te reverrais-je, pays merveilleux ?

"Un cavalier, qui surgit hors de la nuit

Court vers l'aventure au galop

Son nom, il le signe à la pointe de l'épée

D'un Z qui veut dire Zéro"

Le Président Manu est enfin apparu.

Du moins, un enregistrement de lui. Le record de novlangue technocratique qu’il vient d’établir force l'admiration. Le respect d'une Nation devant la gravité de la situation eût pourtant commandé une intervention en direct. Mais le niveau est tel que douze minutes de réalité sans fard, c'eût été beaucoup trop long. Visiblement coaché sous toutes les coutures par la crème des communicants en vogue, il nous a livré une scène de cinéma tragi-comique précédemment répétée à outrance. Il nous a inondé de son amour immodéré pour la France et son Peuple avec une expression de premier communiant un peu perché. On sentait que le chef portait fièrement un gilet jaune sous la chemise. Il nous avait pourtant initialement tancés pour notre attitude pas très amicale, voire agressive en réaction à ses armes de destruction sociale. Nous n’avions pas été sages et obéissants. On nous montre le bâton. Soudain, Ô Miracle, il ressent des choses, là-bas, au loin. Il entend la souffrance des petites gens qui ne sont rien. Alors, pour notre bien, comme il nous comprend parfaitement, il nous ment. Il est le Père et nous sommes ses jeunes enfants. Mais n'ayez crainte, braves gens, "Emmanuel Macron saura retrouver le cœur des Français", car "Quand il y a de la haine, c’est aussi qu’il y a une demande d’amour". Merci pour cette perle lunaire, Ô Jupiter ! Arriérés que nous sommes ! La solution était donc là. On reste pantois.

Lorsque le mensonge est tel que le Système recourt à une telle panoplie de trucages grotesques pour nous faire avaler des couleuvres salées, on sent bien que le vernis est en train de craquer. D’autant que la déconnexion de ces ‘élites’ autoproclamées est irréversible et absolue. Pris au piège de leur propre narrative, la réalité leur échappe maintenant complètement. Cet angle mort est notre force.

Manu, nous t’avons entendu. Une fois de plus, nous avons senti ton profond mépris. Malheureusement, tu n’ès même pas Président. Tu n’ès que Proconsul de France aux ordres de l’UE, qui n'est elle-même qu'un instrument. Et puis, soyons francs : la température est bien montée, dernièrement, à l'Élysée. Tant de suées que le masque en est définitivement tombé. Il est tout à ton honneur de produire une telle performance d’acteur avec une gastro-entérite carabinée. Te voici désormais propulsé humoriste préféré des élites mondialisées.

Ne nous trompons néanmoins pas de combat. Le pantin qui joue au président n’est pas la source de nos problèmes. Il n’est que le fruit d’un système intégralement perverti. Nous devons sortir de l’Union Européenne, de l’Euro, de l’OTAN. Il nous faut maintenant bâtir une Union Sacrée et écrire une nouvelle Constitution. C’est l’unique manière de reprendre les commandes de ce grand pays que nous aimons tant. Où de ce qu’il en reste. Car cette guerre de destruction graduelle est dans sa phase finale depuis quarante ans.

N’attendez plus rien des politiques, des vendus du showbiz restés silencieux ou des médias aux ordres. Leur allégeance est claire et leur dégénérescence est consommée. Il est grand temps d’éteindre la télé. Peuple Français, n’écoutez que votre bon sens. On voudrait vous faire croire que vous n’êtes que des incapables, des casseurs et des fainéants. Votre ressentiment légitime vous classerait immédiatement dans les extrêmes nauséabonds et votre lutte ne serait destinée qu’aux poubelles de l’Histoire. Vous ne seriez pas digne des "valeurs" de la République. Cette mascarade sémantique dure depuis bien trop longtemps.

Chers Compatriotes, il n’est pas trop tard mais l’heure est grave. Il s’agit là d’une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre de destruction et d’annihilation. Il y a une volonté farouche de faire disparaître la France, son Peuple, son Histoire et ses Traditions. Le Malin n’est pas loin.

Une fois de plus, le souffle du Peuple Français s’est fait sentir et le monde entier s’en est emparé.

Est-ce le Chant du Cygne ou le signe tant attendu d’un grand changement salvateur ?