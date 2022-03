Quand tonnent les canons, le ralliement au drapeau s’impose ?

Le ralliement au drapeau n'est rien d'autre qu'un puissant soutien de la nation au chef de l'Etat, lorsque le pays se trouve dans une situation exceptionnelle où la menace d'une guerre généralisée ne peut être totalement exclue. Voilà la grande crainte de tous les candidats opposés à Emmanuel Macron, alors que le chef de l'Etat se retrouve à 30% dans les intentions de vote. Le président chef des armées et candidat à sa succession préférerait certainement la paix en Europe, mais ne sera certainement pas trop contrarié de bénéficier électoralement du "rally around the flag effect" (effet de rassemblement autour du drapeau).

La guerre si près de chez nous a littéralement transformé la campagne électorale en une morne plaine ! À seulement quelques semaines du premier tour, même la Covid-19 est passée au second plan. Certes, la préoccupation principale du citoyen reste le pouvoir d'achat. Le prix des carburants explose mais malgré un méchant coup de pompe et une méchante dose d'inflation, nous ne devons pas nous taire et tout accepter du pouvoir, même si la situation devient difficile en France. Une menace pesante et une dangereuse incertitude qui plane sur l'avenir de la paix en Europe ne doit pas nous tétaniser. Pour autant, la solidarité avec le peuple Ukrainien doit être totale !

Où sont donc passés les candidats à la présidentielle.

Certains sont déjà résignés à la défaite. Comme Anne Hidalgo qui tente malgré tout d'arriver au 5% d'intentions de vote. La dame de Paris tombée au fond du gouffre sondagier, essaie tant bien que mal de grappiller encore quelques points en dénonçant les collabos poutiniens. Pauvre PS, qui voit son avenir politique se réduire jour après jour comme une peau de chagrin !

Pour Valérie Pécresse c'est bonjour tristesse pour la "dame du faire" qui ne peut que constater sa chute continue dans les sondages sans rien pouvoir y faire. Elle aussi dénonce le culte de Poutine de certains de ses adversaires politiques. En attendant, Wauquiez se pourlèche les babines comme un loup qui va dévorer une brebis égarée. Quant à Ciotti, si le parti LR doit exploser au soir du premier tour, il pourrait être l'incendiaire qui allumera la mèche de la division. Le député des Alpes-Maritimes qui rêve d'avenir et de partir à l'aventure sait déjà pour qui il votera dès le premier tour, et il ne sera pas le seul dans son camp à suivre le même chemin.

D'autres postulants au deuxième tour y croient encore ! C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Qui après "Je suis le bruit et la fureur" veut terroriser nos maîtres en s'exclamant "Craignez-moi, puissants !" Nul doute que les pauvres puissants doivent trembler de peur face à la menace de la "tortue sagace" de la France Insoumise. Certes, voilà le genre de déclamations que peut réciter un orateur de talent lors d'un meeting pour que se lèvent des centaines de drapeaux et les acclamations d'une foule en liesse qui hurle "Mélenchon président". Le "capitaine pédalo" auteur de la célèbre affirmation "Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance", appréciera !

Concernant l'envahisseur Poutine, Mélenchon a précisé sa pensée en clamant "Stop à la guerre, stop à l'invasion de l'Ukraine, à bas l'armée qui envahit l'Ukraine". Voilà qui est clairement exprimé, mais ce n'est pas tout !

Chez EELV, la guerre contre Jean-Luc Mélenchon fait rage. La déclarartion de Yannick Jadot au lendemain du dernier meeting de Mélenchon pour la paix, est révélatrice :

« Il se prend pour Jean Jaurès maintenant. Mais Jaurès doit hurler dans sa tombe » « Tous ses grands discours sur la paix masquent ses complaisances et ses capitulations face à Poutine. Vous imaginez Jean Jaurès défendre les bombardements des populations civiles en Syrie ? Vous imaginez Jean Jaurès défendre l’assassinat des opposants politiques en Russie ? Vous imaginez Jean Jaurès défendre des crimes de guerre ? »

Bonjour l'ambiance, comme est loin l'idée d'une union des partis de gauche décidément irréconciliable. Autre chose, les verts réchauffent en leur sein une vipère. Le serpent vient d'être pris en flagrant délit de trahison par les journalistes du Parisien qui ont brisé le "off". Résultat, Sandrine Rousseau virée de la campagne de Jadot après des propos jugés inappropriés :

"Nos grands stratèges sont juste nuls, je deviens folle, ils se plantent sur tout". "On se comporte comme si on était leader à gauche avec 15%, explique-t-elle aussi. Je pense qu'on peut faire moins de 5% au premier tour, ce serait une catastrophe financière. Ils sont en déni total. Après les municipales et les européennes, ils ont pris la grosse tête."Des mecs avec des cravates, ça donne l'image qu'on n'est pas capables de résister à un système"

Après avoir planté ses crochets empoisonnés dans le dos de Jadot, l'atmosphère est plus que jamais polluée chez les écolos. Mais, Sandrine Rousseau assure qu'elle ne rejoindra pas la FI et votera Jadot. EELV ce n'est quand même pas le Ku Klux Klan !

Reste encore comme possible adversaire de Macron au deuxième tour, la machine à broyer de l'immigré. Zemmour, qui a vite appris que dans son intérêt il est parfois préférable d'aller dans le sens du politiquement correct et de l'opinion majoritaire. Dans le cas présent, Zemmour est revenu sur Poutine et les réfugiés Ukrainiens qu'il ne voulait pas recevoir en France :

« Je ne l’évoquerai aujourd’hui que pour dire : non, je ne suis pas du camp de Poutine, parce que je ne suis d’aucun camp autre que la France »

« Pour ceux des Ukrainiens qui préfèrent venir en France, par exemple parce qu’ils y ont des attaches, parce qu’ils y ont de la famille, parce qu’ils sont francophones, alors il faut les accueillir le temps que les bombardements cessent et, comme je l’ai dit mercredi soir sur Cnews, uniquement dans les communes qui ont les moyens de les accueillir et la volonté de les recevoir dignement. »

Comme quoi une élection peut vous changer l'auteur de propos haineux en un homme bon et généreux, à condition de vouloir absolument y croire !

Que dire de Marine Le Pen. "Ô rage ! Ô désespoir !" oh nièce ennemie ! Le Pen qui se voyait déjà au deuxième tour (comme beaucoup d'observateurs) les yeux dans les yeux pour un autre débat passionnant avec le président sortant, se retrouva bien dépourvue lorsque les félons de son parti sont partis retrouver le polémiste de Cnews devenu candidat. Le pire de tout étant la brisure définitive décidée par Marion Maréchal, devenue "la bouée de sauvetage" de Zemmour. Après le parricide politique exécuté par Marine Le Pen et la trahison pour rejoindre Zemmour de la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, que peut bien penser de sa famille le menhir de Montretout...

N'empêche que, si comme cela est possible il suffisait d'obtenir 15% pour passer au deuxième tour, Mélenchon comme Zemmour et Le Pen peuvent encore y croire. Ceux qui veulent sortir le sortant ne pourront pas compter sur un grand débat entre tous les candidats pour jouer au jeu des promesses tenues ou ratées pendant le mandat du président de la République. Selon cet article, sur 100 promesses phares, 46 ont été tenues, 28 en partie tenues et 26 non tenues.

Seulement, pour tous les postulants comme pour Emmanuel Macron, reste l'inattendu qui ne se présentera pas à l'élection, mais qui peut tout chambouler.