Quand un bailleur prétend choisir les représentants des locataires…

Les Foyers de Seine et Marne sont très présents comme bailleur social à Melun, sur le sud 77 et à Fontainebleau. Ils sont intraitables en matière d’expulsion locative.

C’est ce bailleur qui, à Fontainebleau, a expulsé une famille qui avait réglé ses dettes juste avant l’arrivée de l’huissier. Interpellé par Smina Kernoua du réseau des Colibris solidaires de Fontainebleau, il n’a rien voulu savoir. L’expulsion a eu lieu et la famille a été contrainte d’en payer tous les frais.

Les locataires des Lilas ont froid. Le chauffage qui devait être mis en route le 10 octobre ne fonctionne toujours pas, malgré les promesses du bailleur.

Implacables, les Foyers de Seine et Marne (FSM) n’arrêtent pas de gêner l‘action solidaire de Smina Kernoua. Cette femme, connue et appréciée par les locataires, n’est pas une vieille militante aguerrie. Mère de famille attentive, elle a élevé ses enfants et s’est engagée spontanément dans l’action sociale bénévole il y a deux ans. Ayant construit un réseau de solidarité original, Les colibris solidaires, elle a organisé des distributions alimentaires gratuites pour lutter contre la pauvreté et aider les plus démunis.

Son action n’a pas été appréciée par les décideurs locaux, les municipalités d’Avon et de Fontainebleau ; les FSM, pour leur part, ont fini par laisser faire.

Peu à peu, soucieuse d’apporter son aide à tous ceux qui souffraient, Smina a étendu son action aux questions liées au droit au logement. Elle est ainsi sur tous les fronts ; pour défendre les femmes battues, contre les expulsions locatives, pour accompagner les familles endettées. Inlassablement, elle défend tous ceux qui n’ont rien, ce qui la rend éminemment populaire sur Avon, Fontainebleau et sur tout le sud 77.

Si les pauvres et les solidaires de toutes origines soutiennent Smina et son action, elle irrite la direction des Foyers de Seine et Marne qui sait que cette femme est intègre et irréductible.

En 2022 ont lieu les élections des représentants des locataires. À cette occasion, le CNAFAL (Conseil National des Associations Familiales Laïques), très présent en Seine et Marne, a décidé de présenter une liste à FSM en demandant à Smina Kernoua d’en prendre la tête. Pour l’association, sa candidature est évidente : présidente des Colibris solidaires d’Avon-Fontainebleau et du sud 77 elle est aussi secrétaire générale de SOS hébergement, association familiale laïque récemment créée. Signalons que le DAL 77 (Droit au logement de S. et M.), quand Smina y était encore adhérente, lui avait proposé d’être sa tête de liste… Ce qui prouve qu’elle était reconnue par beaucoup d’acteurs départementaux.

Le CNAFAL a déposé sa liste le 13 octobre au siège des FSM. Le 14, un courrier nous annonçait qu’elle était irrecevable ! Un courrier stupéfiant : il fait état de dettes de loyers fictives en s’appuyant sur des faux et remet en cause le CNAFAL pourtant jusqu’alors accrédité.

Le CNAFAL a pris un avocat et saisi le tribunal administratif dans le cadre d’un « référé liberté » en s’appuyant sur un dossier épais avec preuves à l’appui. Le tribunal administratif a considéré qu’il n’était en l’occurrence pas compétent pour se prononcer. Nous en prenons acte sans faire de commentaires. Nous suivons le conseil de l’ordonnance du juge et allons porter l’affaire devant le tribunal judiciaire en référé.

Nous n’acceptons pas que le bailleur FSM décide seul, sans respecter le protocole électoral, que notre liste soit irrecevable : il a rejeté notre liste le 14 octobre mais n’a réuni la commission que le 17 octobre ! En fait, il veut choisir lui-même ses interlocuteurs parmi les « bonnes » associations ! C’est un déni démocratique qui rend cette élection illégitime.

C’est pourquoi nous appelons les électeurs à ne pas participer à cette mascarade !

Le 3 novembre 2022

Jean-François Chalot

Merci à Sapiens pour son dessin. Les locataires de FSM sont comme toi, ils sont tristes,