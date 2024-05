Quand un libre-penseur joue à chasser les sorcières

@Aristide, chalot et tous en fait



Lorsque les islamistes aurons pris le pouvoir qui désormais leur est du (demographie et nombre oblige) vous n’aurez plus ce genres de questions a vous poser, ni de querelles stériles car elle le serons stériles



regardez donc l’histoire de la gauche (tres active à l’époque) en Iran ainsi que ce qu’il leur est arrivée avec les mollah arrivés au pouvoir ensuite



Voila rien a ajouter , ah si qune facultative

Qui a fait venir ces gens ...

enfin lequels en ont fait le plus venir que cela soit par basse vision électoraliste ou accoquinement / asservissement financier au Medef,

comme Melechon dernierement dans son emission tv qui expliquais que bah l’humain dois aller la ou il le souhaites et que les frontieres c’est nazi,

donc les frontieres et états c’est nazi

l’open word bar compagny no border est pour ce pays (certainement pas pour les autres) le modele à suivre ...



Ce jour venu car il arrivera bien plus vite que vous ne l’imaginez débrouillez vous mes amis y compris ceux du MODEM inclus qui y ont eux aussi bien participé comme Giscard jusqu’a l’UE avec le regroupement familial

(qu’il déclare regretter apres ...la belle affaire un grand visionnaire celui la aussi ^^) Bien sur continuer à acceuillir les MNAs du monde entier,

les gus pays en guerre pas en guerre, les pays qui ne les recupèrent pas (forcément cette bonne blague si je trouvais un couillon comme eux a qui envoyer mes délinquants qui pourissent mon pays je ferai comme eux cette bonne blague si je trouve des deumeurés qui les accptent et a qui je dois refuser de les retprendre) , les OQTFs pas respectées (et pour cause) et j’en passe...

Vous savez quoi en plus je m’en fous...

j’irai immigrer comme les autres et si le pays coule désormais absolument plus rien à battre, comme si les retraites par reppartition ne sont plus versées

puis sous quel couvert ou raison vous expliqueriez a une autre population de verser vos retraites voous revez l’esclavage est fini, si j’etais a leur place ferai pareil j’entretiens MES aieux pas les négriers c’te bonne blague

Vos gamins ruinés et le pays vendu à la découpe comme la Grece ,

c’est le sort qui arrive au Dodo, par betise et non combattivité

il a disparu ou convertissez vous ils sont deux millards désormais et 57 pays ca sera le 58 eme allez pas en faire une maladie

Bien sur votre laicité elle n’existera plus... c’est fini oubliez

Pourquoi

Dans les ecoles plus de 60% placent la loi de dieu avant la votre laique reveillez vous enfin non plutot continuez à comater cela sera moins douloureux puis comme les Anglais, les Belges et quelques autres pays emplis de neuneus subirons le meme sort que vous, ca vous consolera peut etre ou vous en ferez une raison