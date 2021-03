Quand un média devient un « merdia », la preuve : Loopsider a manipulé les images de l'affaire Zecler pour accuser les policiers !

« Merdia » est une expression que j'utilise rarement, mais pour ce qui concerne la fameuse affaire du producteur Marcel Zeclerc, la conduite du site Loopsider et sa façon de rendre compte de certains faits divers ben le fait renter dans la catégorie peu reluisantes des « merdias » !

Vieux flicard en retraite (gardien de la paix 83 balais ) lorsque qu'a éclaté cette affaire qui a fait un patacaisse monstre en l’occurrence « l'affaire Zecler », ben de suite j'ai senti qu'il y avait un loup, car tout simplement le comportement des policiers dépassait l'entendement. Que trois gardiens de la paix « passent à tabac » une personne pour pénétrer chez elle, me paraissait tout simplement irréaliste !

Je sais bien que pour certains de nos concitoyens un gardien de la paix est souvent une personne pas très « fufute »,...mais là la ficelle était quand même très très grosse, la preuve le 1er décembre 2020, sur mon blog je publias cet article :

Dans la série encore une pauvre victime de violences policières, le producteur tabassé ne serait « pas tout blanc ».

Ben le P@py, il a eu le nez fin, dans la mâtiné du 01/03/21, j'ai regardé en replay sur Cnews Morandini Live,.... et là dès le début Morandini évoque « l'affaire Zecler, » qui a été à l'époque évoquée surtout sur le site loopsider, ( ce site sur Wikipédia ), autres résultats Google : Sources.

Je regarde l'écran de l'émission, en bas de l'image, il y a ce bandeau : Affaire Zecler : Des images manipulées pour accuser les policiers....et en continuant de regarder cette vidéo, j'apprends qu'il y a un policier du collectif « Touche pas à mon flic » qui a « décrypté » cette fameuse vidéo, et qu'il est possible de la retrouver en entier sur Youtube.

J'ai retrouvé cette dernière assez facilement, je vous laisse le soin de la découvrir, elle dure une quinzaine de minutes, cette dernière montre la manipulation des images avec des preuves flagrante, ( accélération d'images, oublis de faits ou geste importants ) ... Ben elle très très explicative et explique très bien toutes les nombreuses raisons qui ont engendré la naissance de ce collectif, c'est-à-dire enfin se défendre médiatiquement. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le soin de regarder tranquillement cette vidéo.

Perso, je félicite ce policier ( Bruno ) qui est un policier de terrain depuis 23 ans. Son initiative ( et avec ses collègues ) va permettre enfin de mettre les « choses au clair », car certains journalistes prenaient un malin plaisir à « casser du flic, ben oui ces derniers soumis au droit de réserve » ne pouvaient jusqu'à présent réagir, et c'était « on peut charger la mule, car elle ne bronche pas » ! mais arrive le moment où « la coupe est pleine, et une goutte la fait déborder » Donc à suivre les « merdias » terminés vos petits « habiles et consciencieux tripotages d'images », les gentils moutons ( qui avaient par force l'habitude de se taire ), deviennent loups,....et ne lâcheront rien !

Conclusion :

Quelles lignes plus haut, j'ai marqué que selon moi, David Perrotin était un « pseudo journaliste », ben oui car ce dernier navigue à mille lieues du code de déontologie des journalistes. Pour s'en convaincre, il suffit de lire sur la page Wikipédia ces quelques lignes très importantes :

Les règles de déontologie sont, dans le journalisme, essentiellement déclaratives, et elles ne sont donc sanctionnées par aucune juridiction.

Les chartes de déontologie promues par les syndicats de journalistes insistent sur la vérification par les faits

… et dans le chapitre définition, on peut lire ceci : Pour Marc-François Bernier, professeur à la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa, « la vérité, la rigueur et l'exactitude, l'intégrité, l'équité et l'imputabilité » constituent les « piliers normatifs du journalisme » et la « déontologie prescrit des devoirs professionnels qui font l'objet d'un consensus pour un grand nombre de situations »[3]. Selon lui, la déontologie contribue à protéger les journalistes des manœuvres de propagande, de promotion et de désinformation et les incite à s'en méfier[4]. : Source. Autre source sur la déontologie des journalistes trouvée sur le site de l'Acrimed, cette association sur la page de Wikipédia : Source, La page de l'Acrimed qui évoque la déontologie de journalistes professionels : Source. L'Acrimed ( Observatoire des médias, Action-Critique -Média : Source.

Donc pour résumer, nous sommes en présence d'une affaire montée en épingle par un « pseudo » journaliste en l’occurrence David Perrotin qui à l'époque de cette affaires officiait pour loopsider, ce site sur Wikipédia : Source. Donc pour des raisons que j'ignore David Perrotin a déclenché et organisé tout ce patacaisse, ( surtout avec cette vidéo : Source). Immédiatement abusés par la machination de ce sombre personnage, nombre de médias, de politiques, et de citoyens, sont tombés sur le paletot de ces 3 pauvres flicards. Pour pour tous c'était « haro sur les baudets » et notamment quand le 26/11/20 Loopsider révélait une nouvelle vidéo de l'interpellation violente du producteur Michel Zecler à Paris : Source.... et dans la foulée Gérald Darmanin malgré lui a été également berné,'( * ) ce qui a entraîné des conséquences dramatiques pour les fonctionnaires de police. La preuve, le ministre de l’intérieur sur le plateau du journal de France 2, le 26 novembre 2020 a annoncé qu'il demandait la révocation des trois policiers : Source. La conséquence a été que les quatre policiers ont été mis en examen, et deux ont été envoyés en prison. Sources. ( vous imaginez dans quelles situations de détresse pouvaient se trouver ces deux gardiens de la paix embastillés d'une expéditive façon ,.. alors qu'ils avaient tout simplement et consciencieusement fait leurs jobs !)

(*) souvent précipitation est source de graves erreurs. (autres proverbes sur la précipitation et ses conséquences : Sources.

Une rapide recherche sur Google nous apprend que David Perrotin est journaliste : Sources., le hic, c'est que ce dernier pour je ne sais quelles raisons, n'a pas l’honnête intellectuelle que devrait avoir chaque journaliste, ceci en se référant tout simplement à leur code de déontologie.

Donc ce genre de journaliste qui sans vergogne tripatouille les images donne une image très très négative de cette profession ,.. et pour nombre d'autres l'objectivité et l'impartialité ne sont hélas pas leurs bibles… alors ne soyons pas étonnés si ces derniers ont généralement auprès de la population une image plutôt négative, comme l'atteste plusieurs sondages. Pas plus de 25% des français font confiance aux journalistes, ( ce qui veux bien dire que 75% ne leur font pas confiance ! ) : Source.( novembre 2019 ) et d'autres résultats du même genre dans Google : Sources.

Comme je suis vraiment en colère contre le nommé David Perrotin, j'ai déjà utilisé le terme « merdia », mais je vous invite à lire les autres définitions qui peuvent être attribuées à ceux qui se conduisent ainsi ( voir la rubrique : « Vocabulaire apparenté par le sens » dans cette page de:Wktionnaire : Source.

L'image qui illustre mon article à été copiée sur : ce site.

Liens en annexes.

Affaire Zeclerc vidéo ( 7 mn 15 ) Sabah Z. est une ancienne collègue d'un des policiers mis à pied dans l'affaire #MichelZecler ​. Elle dénonce des accusations de racisme et décrit un passé sans vague de ce policier. Elle pointe aussi des images tronquées, que Loopsider n'a pas diffusées dans leur intégralité, pour lancer la polémique. : Source.

David Perotin reoint la rédaction de Médiapart.

Merci de m'avoir lu.

Gilbert Spagnolo dit P@py.