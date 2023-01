Quand verra-t-on la fin de la guerre en Ukraine  ?

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année, sans aucune lueur d’espoir d’un règlement négocié pour mettre fin à cette guerre qui fait des ravages dans l’économie mondiale, la question la plus pressante dans le monde entier semble être : Quand cette guerre prendra-t-elle fin ? Y a-t-il une chance qu’elle se termine bientôt ? Comment se terminera-t-elle, pacifiquement ou violemment ? Ces questions et d’autres sont pressantes sur la scène internationale car cette guerre affecte à des degrés divers les économies de tous les pays et, par conséquent, les conditions de vie de la plupart des sociétés dans la plupart des régions du monde, notamment en Europe et en Afrique.

Pour ajouter à la frustration mondiale, ce que beaucoup voyaient comme un signe d’espoir pour une fin possible de cette guerre s’est rapidement évaporé car les conditions rendent toute chance de négociations extrêmement difficile, du moins à court terme.

La littérature sur les négociations, ainsi que l’expérience diplomatique passée et actuelle, suggèrent que fixer des conditions de négociation difficiles et dures avant le début d’un cycle de négociations est une évidence.

Chaque partie fixe un plafond pour les négociations, puis entame un parcours de « marchés » et d’« ententes » dans lequel les chances de gains et de pertes dépendent de la capacité de chaque partie à manœuvrer et à faire des concessions en échange de ce qu’elle estime être des avantages stratégiques majeurs : avantages politiques, militaires, souverains, économiques ou même de propagande.

Cependant, parler de négociations dans ce cas ne peut pas être concilié avec l’idée de renforcer la position de négociation de près ou de loin. Le dilemme des conditions annoncées jusqu’à présent dans la guerre en Ukraine est qu’elles semblent dépendre d’une équation de conflit à somme nulle. Chaque partie veut tout ou rien.

Les experts estiment que ces conditions ne sont pas seulement irréalisables des deux côtés. On pense que la situation dépend largement de l’environnement de la guerre. Aucun des deux camps n’a réussi à faire pencher tout ou partie de l’équilibre des forces en sa faveur.

Le conflit militaire reste une bataille entre les forces russes et ukrainiennes.

La supériorité des deux camps dans les airs et sur le champ de bataille reste insaisissable alors que les forces ukrainiennes subissent des pertes au quotidien et que les forces russes ont recours au bombardement des infrastructures et maximisent les pertes ukrainiennes pour faire pression sur les dirigeants ukrainiens afin qu’ils reviennent sur leurs fortes exigences.

Mais surtout, les forces russes se sont retirées des zones qu’elles ont capturées. Les faits montrent que les appels à la négociation relèvent encore largement de la propagande et que des doutes subsistent de part et d’autre quant au sérieux de l’une ou l’autre des parties à s’asseoir à la table pour négocier le sort de la guerre.

Il est intéressant de noter que la plupart des débats se déroulent entre Moscou et Washington, qui ont entamé des pourparlers lorsque le président Biden a déclaré début décembre dernier qu’il était prêt à négocier avec le président Poutine si la guerre prenait fin - une demande à laquelle le Kremlin a répondu en déclarant qu’il était ouvert aux pourparlers.

Cependant, c’était à la condition que l’Occident accepte les conditions de Moscou. Parler de négocier le sort de cette guerre revient plutôt à « prendre le pouls » des deux parties, et il faudra peut-être un certain temps pour que l’atmosphère s’améliore avant de s’asseoir à la table des négociations.

Les relations entre la Russie et l’Occident sont entrées dans un tunnel sombre alors que les sanctions occidentales contre la Russie persistent. La Russie continue de prendre des contre-mesures qui pourraient nuire aux économies occidentales.

La mesure la plus récente est la réduction de la production de pétrole en réponse à l’imposition par les pays occidentaux d’un plafond sur le prix du baril de pétrole brut russe. Par ailleurs, l’analyse de la crise montre qu’il est difficile de parvenir à un consensus entre les deux parties, Russie et Occident, sur certaines questions, comme le retrait de la Russie d’Ukraine.

Le président Poutine n’acceptera pas un retrait qui marque la fin de son histoire politique. L’Occident n’acceptera pas non plus de donner une légitimité aux gains de guerre russes ou de changer le système politique de l’Ukraine, en la désarmant et en forçant la « neutralité » dont parle Moscou.

En outre, il existe d’autres conditions qui sont difficiles à réaliser ou à accepter en tout ou en partie, tant par l’Occident que par l’Ukraine elle-même. Les intérêts semblent donc très éloignés et contradictoires, surtout après l’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes par des référendums que Kiev considère comme illégitimes.

Il n’y a donc aucun signe réel que des accords de compromis puissent être acceptés ou qu’ils reposent sur un terrain d’entente ouvrant la voie à la fin de la guerre. Le dilemme de cette guerre est que, comme je l’ai dit, elle est devenue une confrontation entre la Russie et l’Occident.

Même le discours sur les négociations se fait entre Moscou et les capitales occidentales, et non entre Kiev et Moscou, bien que Moscou semble adopter une position plus proche d’un appel à la négociation, puisque le président Poutine a exprimé sa volonté de négocier, un appel qui a été considéré par certains comme favorisant l’idée que la Russie n’est pas responsable de la poursuite de la guerre.

Mais les remarques du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, selon lesquelles « le temps des négociations est venu, que cela nous plaise ou non », ont amené certains à dire que Moscou veut mettre fin à la guerre parce qu’elle a atteint pratiquement la plupart de ses objectifs stratégiques.

Cependant, une analyse des preuves suggère que cela plaide en faveur de la nécessité pour l’Ukraine de « se rendre ». Par cette demande, ce n’est pas tant le côté visé (l’Ukraine) qui est visé, mais cela représente pratiquement une capitulation de l’Occident, qui soutient Kiev de toutes les manières possibles, financièrement et militairement, de sorte que la pensée de négociations semble être une perspective relativement lointaine.

En résumé, parler de négociations semble maintenant être davantage un exercice de prise de pouls, dont le but est d’éviter la responsabilité de la poursuite de la guerre avec toutes ses conséquences pour les pays, l’Occident et la Russie.

Cela ne reflète pas les intentions réelles du dialogue, qui est reporté jusqu’à ce que les équations du conflit militaire sur le terrain changent qualitativement.