QUANTITATIF vs QUALITATIF

Quantitatif : Qui a rapport aux quantités mesurables. Qualitatif : Qui concerne la qualité, la nature des choses.

Personne ne doute que la nature des choses importe plus que leur quantité même lorsque les besoins élémentaires ne sont pas assurés. Toutefois, la vie en société implique continuellement des échanges, des transactions qui ne peuvent pas être menées à bien sans une échelle de mesure : le prix supplante alors la valeur.

La hiérarchisation quantitative des biens n’est pas seulement un moyen commode de se procurer des choses que l’on désire en échange de celles que l’on a, elle conduit à une économie dite libérale, en fait capitaliste où, finalement, les plus fortunés donnent les directions à suivre. Le processus conduit en particulier à des entités de production dans lesquelles la division du travail est poussée à l’extrême : le leader, le chef, le dirigeant ne justifie son utilité qu’en rassemblant ou harmonisant les travaux de subordonnés d’autant plus nombreux que le dirigeant est puissant. Étant puissant, il doit être théoriquement rémunéré à sa valeur, mais concrètement sa valeur est plutôt donnée par sa rémunération. L’ordre marchand est indissociable des systèmes hiérarchiques et les pyramides de compétences recouvrent en fait les possibilités d ‘assujettissement rendues possibles par l’évaluation quantitative de chacun des individus auxquels on attribue un salaire. La rémunération est superposable à la valeur sociale.

Des forces antagonistes contrebalançaient l’ordre quantitatif précédent : Dieu, les Arts, la Science. Tous ces secteurs essentiels se distinguent par la culture du beau plutôt que celui du coûteux. Dans ce cadre le seul dieu qui vaille est le Dieu-Amour car une religion sans l’amour ne sert à rien d’autre qu’à œuvrer la survie de sa communauté en oubliant ses propres commandements. Les propositions politiques plus ou moins radicales, plus ou moins généreuses, sont toutes issues d’un substrat judéo-chrétien qui imbibe toutes les sociétés démocratiques. Mais il n’est pas possible d’établir un rapport de force politique en respectant ses propres valeurs. Les démocraties vieillissantes ne surent bientôt plus vers qui se tourner pour sortir d’une désespérance grandissante.

De 1983 à 2016, la quantité de richesse produite par français a été multipliée par un facteur 4 environ. Le bien vivre, le bonheur, la joie d’être ensemble ne va manifestement pas de pair avec la quantité de richesse produite. Un manque criant de sens a cru être comblé par la classe dirigeante grâce aux techniques dites modernes de communication : les riches devinrent des investisseurs, les pauvres des gens nonchalants, les noirs des gens de couleur, les islamistes des salafistes… Mais le malaise ne diminua que chez ceux qui en avaient profité.

Passer d’un système quantitatif à un autre qualitatif est la seule solution pour pouvoir affronter les problèmes actuels, et relever les défis environnementaux qui se profilent. La révolution numérique et les techniques liées à l’intelligence artificielle peuvent permettre l’émergence de l’unicité des individus, comme elles peuvent faire l’inverse. Un Homme nouveau est possible tout comme un neuer Mann.

Le rêve de tout croyant, de tout idéologue est de constituer un immense troupeau dont il serait le führer et le numérique, par les capacités de surveillance qu’il fournit, peut les aider grandement. À l’opposé chaque homme pourrait ne plus se limiter à être une infime partie d’un puzzle sociétal : il pourrait apparaître dans ses caractères propres, ceux qui ne dépendent pas du regard des autres. Le neuer Mann sera identique du Nord au Sud, de l’Est en Ouest : sa volonté de puissance lui donnera accès aux richesses comme celles-ci lui donnera sa puissance. Mais les Hommes nouveaux redeviendront uniques, ce qu’ils étaient à leur naissance et n’auront pas comme obsession de dominer toute espèce animale, végétale, minérale. Mais seule chose est certaine quel que soit l’objectif visé : l’individualisme va s’installer partout et dans toutes les strates sociales et l’union ne pourra plus faire la force si ce n’est par des coalitions de l’instant sur des sujets précis.

La concurrence entre groupes distributeurs de services représente un détail de l’histoire par rapport à la généralisation de la concurrence entre individus dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée : il s’agit cette fois d’un changement civilisationnel. L’humanité ne s’est certes pas construite au sein de principes comme l’Égalité ou la Liberté, mais la Fraternité ou le sacré du vivre-ensemble faisait partie de toutes les recommandations de toutes les idéologies, déistes, socialistes, démocratiques ou libérales. Le futur va briser cette vision.

Proposer un cadre pour assurer une transition entre les systèmes qualitatif et quantitatif n’a aucun sens puisque seule la Raison de chacun, dans sa solitude de pensée, doit le conduire à ce choix. Par contre, il est impératif d’être conscient des conséquences de ce choix.