Quatre thèses sur le communisme

1.Marx ne définit pas la société communiste comme l'état futur, terminale mais comme une société sans classes. Une société dans laquelle la propriété privée est abolie ainsi que le travail spécialisé c'est à dire la suppression de la subordination de l'individu à la division du travail.

Cette révolution communiste n'est pas l'état terminal mais l'étape nécessaire qui succédera au mode de production actuel et qui mettra définitivement fin à la lutte des classes.

2.L'état actuel des connaissances oblige de redéfinir le prolétariat.Le prolétariat est le mouvement de négation de la propriété privée. Mais chez Marx-Engels, toute la propriété privée est détenue par les capitalistes.Selon leur conception, la voiture du salarié, ses habits, sa maison,etc. ne sont pas à lui mais à qui ? Aux capitalistes. Ce qui évidemment absurde.

Ils sont tombés dans cette absurdité parce qu'ils ne voient que l'entreprise individuelle où tout le produit du travail appartient à l'entreprise. Mais lorsqu'on tient compte du mouvement global de la société, on voit que l'ensemble des biens de consommation équivalent à l'ensemble des salaires distribués revient, en dernière instance, à la classe des salariés.

Pourquoi en dernière instance ? Parce que les biens de consommation doivent passés par des intermédiaires (capitalistes) pour terminer définitivement dans les main des salariés pour être consommés. Dès qu'on fait abstraction du mouvement de l'argent entre capitalistes et salariés tout devient clair. L'argent apparaît comme un simple moyen comptable ni plus ni moins.

Le mouvement de négation de la propriété privée ne peut être que le chômage. Ce mouvement détruit la propriété privée à petit feu. Il détruit les économies du salarié en l'excluant de la production, en le faisant chômeur. Plus le temps de chômage dure, plus la propriété privée accumulée par le salarié part en fumée.

Même chose pour le capital, plus le taux de profit devient bas, plus une partie croissante de capitaux devient inutilisable. Les moyens de production sous forme de capitaux chôment aussi.

Les chômeurs constituent donc la superclasse du prolétariat. Car elle résulte de la destruction d'une autre superclasse composée de deux classes antagonistes : capitalistes(grands, moyens, petits, indépendants...) et salariés.

3."A un certain niveau de développement, les forces productives devaient entrer en contradiction avec les rapports sociaux capitalistes. En s’exacerbant, cette contradiction devait précipiter la révolution prolétarienne (Vingt thèses sur le communisme)".

Là aussi les conditions actuelles ne permettent de reprendre dogmatiquement cette citation de Marx.

L'histoire montre que ce ne sont pas les forces productives qui entrent en contradiction avec les rapports de production mais deux systèmes de rapports de production qui entrent en conflit l'un avec l'autre.

Une force productive ne peut pas exister et s'opposer à un rapport de production car le rapport de production n'est rien d'autre que la forme que prend la force productive. Opposer force productive et rapport de production revient à opposer forme et fond d'une même chose.

Ensuite lorsque deux mode de production(ou système de rapports de production) sont en lutte, l'expérience montre que le nouveau mode de production doit être quantitativement supérieur à l'ancien mode de production pour faire une révolution c'est à dire pour imposer sa domination politique et économique. Car les deux mode de production étant en opposition violente(Etat) seul le rapport de force économique détermine l'ascendant de l'un sur l'autre.

Le mode de production qui nourrit la majorité de la population active prend l'ascendant sur l'autre.

La lutte économique entre deux mode de production se traduit par la lutte politique entre deux superclasses. Chaque superclasse de l'histoire se caractérise par son mode production.

La superclasse de l'antiquité tardive était constituée par la classe des maîtres et la classes des esclaves (Hommes libres et esclaves). Elle était en lutte contre la superclasse féodale dont le mode de production a longtemps coexisté avec le mode de production esclavagiste.

Ce n'est que lorsque les esclaves et maîtres sont devenus minoritaires que la révolution féodale a eu lieu.

Après deux ou trois siècles de développement, le mode de production marchande-capitaliste est apparue à cote du mode de production féodale. Ils ont longtemps coexisté ensemble. Ce n'est que lorsque les serfs et seigneurs sont devenus minoritaires que la bourgeoisie a pu renversé l'Etat féodal et accomplir sa révolution.

C'est le même mouvement qui se répète. La superclasse capitaliste-salarié et la superclasse des chômeurs coexistent depuis la deuxième moitié du XVIII e siècle(Première révolution industrielle Angleterre). Ce n'est que lorsque les salariés seront minoritaires dans la population active ou que lorsque les chômeurs seront majoritaires dans la population active que s'ouvrira, enfin, l'époque révolutionnaire que Marx avait prédit.

La révolution communiste débutera nécessairement avec une population active composé majoritairement de chômeurs.C'est que l'Histoire nous enseigne.

4.La révolution russe était-elle communiste ?

Pour comprendre la nature de la révolution communiste, il faut partir non pas de l'atmosphère agitée d'Octobre 1917 mais des premiers cercles "marxistes" de Saint-Pétersbourg des années 1890. Car c'est là que le premier régime capitaliste d'Etat fut conçu.

Le point de départ est la théorie de la reproduction (Livre 2 du capital, section sur la reproduction élargie). Là, Lénine et ses camarades ont mis au point, théoriquement, un nouveau mode d'exploitation capitaliste basée sur l'étatisation et la planification de l'économie.Une plus-value d'Etat est extorquée à la classe productrice au moyen de la pénurie de biens de consommation. (pour plus de détails voir mon article la-dessus)

Je remercie Bruno Guigue car sans son article "Vingt thèses sur le communisme", cet article ne verrait pas le jour.