« Que ceux qui ont voté pour Macron ne viennent pas se plaindre ! »... 

@gruni

Avoir synchronisé les présidentielles et les législatives (à suivre), a été l’un des facteurs d’aggravation anti démocratique en France (jospin homme de gôche, je crois, celui qui a le plus privatisé d’entreprises d’état, tous partis confondus ; le parfait judas)

Voter quasiment « à main levée », au lieu de bulletin secret (ce qui incite les députés à voter comme un seul homme, sous peine de n’avoir plus de future investiture, et de subir la loi des lobbies) ;

Système de vote aux législatives complètement archaïque et pernicieux, qui permet à un parti représentant 20% des voix, de s’en tirer avec une « écrasante minorité » de 6 élus, et un autre, avec le même pourcentage, raffler la majorité absolue

Avoir des médias complètement phagocytés par la haute finance (malgré des lois supposées faire la part belle à la diversité d’opinions— on en voit bien le résultat désastreux aujourd’hui)

Voici 4 causes, à mon humble avis, qui vont nous amener bientôt à une petite dictature, suivie, si ces causes perdurent, d’une guerre civile larvée mais constante ;



Quand on veut faire un état des lieux « politico-électoral », il faut discerner les causes des problèmes, en déduire leurs conséquences, et imaginer des solutions.