Que dit l’affaire Johnny de nous-mêmes ?

Impossible d'ouvrir une radio ou la télévision sans être abreuvé de commentaires sur l'affaire Johnny. La succession du Pavarotti version rock hante les esprits. Que penser, brièvement, de ce vaudeville successoral ?

- Sa canonisation en l’église de la Madeleine semble aujourd’hui bien dérisoire : trois Présidents de la République (Macron, Sarkozy, et l’ectoplasme Hollande, flanquée de sa théâtreuse Gayet), le clergé parisien confit en dévotion, une bonne partie des requins du show-bizz, bref beaucoup de beau linge pour célébrer l'ex blouson noir, aujourd'hui cible légitime des critiques.

- Laetitia, jusque-là regardée comme une femme aimante et dévouée, révèle au public un aspect moins reluisant, lié à un net attachement – pour ne pas dire plus - aux biens terrestres. Nous voilà proche de la marâtre de Blanche-Neige, figure qui procède en partie de la fabella de Psyché et Cupidon dans Les Métamorphoses d’Apulée : rivalité féminine et jalousie sont le moteur du conte, chez l’auteur latin comme chez les frères Grimm. Laetitia a 31 ans de moins que son mari défunt, et ne semble pas décidée à renoncer à son train de vie de milliardaire de la jet-set. Pour elle, la vie va commencer, en quelque sorte.

- Grâce à la famille de Laetitia, la quasi totalité des revenus, royalties, et autres, du chanteur était versé depuis plusieurs années à quatre sociétés américaines, toutes dirigées par « Mamie Rock », mère de Laetitia âgée de 82 ans, décrite par tous comme peu compétente sur ces sujets… Le seul titre de gloire de la grand-mère (qui ne parle pas anglais couramment) aura été de tenir jadis la caisse d'une pizzeria dans le Midi, ce qui, pour diriger quatre sociétés américaines et un trust, semble léger. Il est du reste fort plausible que dans les semaines qui viennent le fisc français bloque le versement des droits afin d’y voir plus clair, notamment sur le chapitre de la TVA éventuellement non versée via ce montage. Visiblement la famille Boudou ne fait pas sienne cette pensée de Montesquieu : "l'argent est très estimable quand on le méprise." Le père de Laetitia, André Boudou, avait par exemple été condamné en 2007 à six mois de prison ferme par le tribu­nal de Béziers (Hérault) pour « fraude fiscale », « abus de bien sociaux » et « tenue de comp­ta­bi­lité falsi­fiée », ceci faisant suite à une gestion non conventionnelle de sa boite de nuit au Cap d'Agde, haut lieu de l'échangisme, et à la perquisition à son domicile menant à la découverte surprenante, dans un coffre-fort, de 371 000 euros en liquide.

- L’idole des jeunes déshérite ses enfants au profit de son épouse. Le droit français ne le permet pas, il y a une part réservataire pour chaque enfant, adopté ou pas, et une bataille juridique de longue haleine est en vue. Ceci posé, si un juge californien reconnaît comme valide le testament, et sauf à ce que la France envahisse les USA pour en faire un protectorat, il y aura alors peu de chance pour les enfants naturels David et Laura de faire reconnaître leurs droits. On sait par exemple que l'essentiel du patrimoine immobilier du rocker ( ex-résident suisse pour ceux qui l'aurait oublié) appartient déjà à Laetitia via des SCI de droit Californien, et soustrait à la voracité du fisc cette partie de la succession.

- Dans le cas Smet, le paradoxe est que l'icône Johnny ne protège pas, en réalité, ses deux adoptées ; que Laetitia vienne à se remarier, puis à prendre en grippe pour une raison quelconque avec l'une ou l'autre, elle pourra – étant la seule légataire de la succession – à son tour déshériter entièrement ses filles, selon les mêmes principes prévalant aujourd'hui, si elle reste résidente américaine !

Nous vivons, enfin, dans une société où l'argent règne en maître, transformant les êtres en consommateurs abêtis, gavés de télé-réalité, de sottises, de faux dieux. C'est au fond la seule explication, peu encourageante, du retentissement presque incroyable de cette affaire.