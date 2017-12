Que doit-on comprendre dans la décision de M. Trump à propos de Jérusalem ?

@Massada

Jérusalem n’est pas cité dans le Coran, mais Al-Aqsa l’est sans d’ailleurs que l’on sache s’il s’agit bien de la mosquée du mont du Temple. La mosquée n’était pas construite à l’époque de Muḥammad et personne ne peut dire si la moquée Al-Aqsa que l’on peut traduire par « mosquée lointaine » est bien celle-là. Nous ne pouvons dire si le nom de la mosquée a été pris en utilisant la citation du Coran ou si ces verset du Coran n’ont pas été écrits après la construction de la mosquée.

Le Dôme du Rocher, qui a été construit en 691 possède de nombreuses inscriptions, mais aucune ne parle du voyage de Muḥammad au ciel, ce dogme n’existait probablement pas encore en 691. Le dôme du Rocher est construit sur les plans du Saint sépulcre, ce qui laisse supposer que le monument était consacré au retour de ʿ Īsā /Jésus, cette attente étant très présente dans le proto-Islam et Muḥammad enseignait que celui-ci était imminent et ne se souciait donc pas de créer une religion universelle. Ce proto-Islam était d’inspiration juive, mais pas du mouvement rabbanite qui a donné le Judaïsme contemporain. Il s’agissait plutôt des Nazaréens ou judéonazaréens qui ont disparu un peu plus tard. Cette inspiration explique que ces premiers Musulmans qui ne s’appelaient pas encore ainsi se soient tourné vers Jérusalem, lieu du retour attendu de ʿ Īsā /Jésus par les Judéonazaréens.

Les inscriptions mḥmd du dôme se traduisent plus probablement par « le désiré » donc Jésus plutôt que Muḥammad. C’est ce non retour de Jésus qui a entraîné les Musulmans à s’éloigner des Juifs et des Chrétiens et rien de mieux qu’un lieu sans histoire comme La Mecque pour créer quelque chose de nouveau. La Mecque ne peut pas être le lieu de naissance de Muḥammad car la langue et l’écriture du sud de l’Arabie n’ont pas grand chose à voir avec la langue et l’écriture du Coran qui pointent plutôt vers le nord de la Syrie. Les premières mosquées, dont celle de Médine avaient leur qibla tournée vers Jérusalem et il faut attendre 725 pour que les premières mosquées pointent vers La Mecque.





Les données historiques et scientifique expliquent l’intérêt des Musulmans pour Jérusalem mais ne le justifient pas à partir du moment où les Musulmans se sont éloignés du Judaïsme.