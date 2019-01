Que faire face à la dette ?

Très peu de personnalités au grand savoir qui s’expriment dans les différents médias, sur les sujets brûlants de l’actualité, ne parlent de la dette souveraine en l’attaquant de front, la dette souveraine est l’argent que doit l’état, c’est-à-dire les français, aux marchés financiers.

Depuis que le monde est monde, il y a toujours cette antienne qui affirme qu’une dette doit être remboursée, il faut se méfier des habitudes de penser, certaines acquièrent force de loi en dehors de toute logique, mais bon c’est une autre histoire, on pourrait en parler une autre fois ; ainsi si quelqu’un me prête de l’argent qu’il ne possède pas mais qu’il me remette néanmoins un bout de papier sur lequel cette somme est inscrite, suis-je tenu de me sentir lié à cette dette ? C’est pourtant ainsi que le prêt bancaire se déroule, bon ! si vous ne connaissez pas encore cette manigance c’est à désespérer.

Actuellement le remboursement de la dette souveraine de la France absorbe peu ou prou la totalité de nos impôts, donc pour assurer son train de vie, notre pays doit emprunter sans cesse et sans cesse la dette grossit, ce qui explique que nos richesses sont vendues à l’encan, comme seront vendus prochainement les aéroports de Paris, la Française des Jeux, les centrales hydroélectriques, et d’autres choses encore que nous ne connaissons pas pour le moment, sans pour autant espérer voir le bout de la dette tant les rentrées d’argent sont dérisoires face à elle.

Cette dette inique, bidon, monstrueuse, crapuleuse, abominable..., appauvrit de plus en plus la majorité des français, des italiens, des espagnols, des allemands, des anglais, des australiens, des américains, bref tous les habitants de chaque pays, au profit des super riches de la planète qui entretiennent le système (ben pourquoi se gêner si tout le monde est d’accord et ne proteste pas).

Ce que les super riches ne savent pas, pas encore, tant le cancer de l’argent oblitère toutes leurs facultés, est qu’un jour si le monde continue sa course folle, ils seront également réduits à la portion congrue, en effet ils obéissent à un maître qui ne partage et surtout ne rétribue que tant que c’est son intérêt.

A l’instar des Gilets Jaunes, revendiquer plus de pouvoir d’achat, moins de taxes, moins d’impôt, plus de justice sociale, plus de travail, plus de démocratie, plus de bien-être et que sais-je encore sera sans effet à terme si la dette n’est pas supprimée et ses mécanismes anéantis, agir dans ce sens est d’une extrême urgence, avant que la Finance ne devienne propriétaire* du monde, ensuite ce sera très très difficile de changer la donne dans un monde soumis à la nouvelle féodalité desdits propriétaires.

(*) Tiens encore une idée bien ancrée dans les esprits : la propriété est sacro-sainte et inaliénable, ben voyons.

Si vous avez suivi mon cheminement, il vaut ce qu’il vaut, la solution contre la dette ne consiste pas à l’adapter, l’échelonner, la renégocier, mais purement et simplement à la supprimer, c’est l’approche apophatique, elle consiste à rejeter ce qui n’est pas acceptable.

Comment évoluerait notre monde si nous lui appliquions cette démarche ?