Que feriez-vous si vous deveniez millionnaire ou milliardaire ?

Puisque l’on m’a posé cette question étonnante récemment, je vous en communique ma réponse pour le cas où vous auriez des doutes sur mes intentions…

Si la situation se présentait, je peux vous répondre que je saurais comment utiliser ce capital le moment venu !

Il y a tellement de projet de développement pour le monde rural dans le tiers monde pour lequel un petit coup de pouce aiderait grandement à l’autosuffisance alimentaire et à l’autonomie, surtout en période de virus où l’on constate qu’il y a urgence à ce que le monde rural dans le tiers monde soit autosuffisant (car personne ne s’y intéresse et surtout pas les puissants qui gouvernent et encore moins les multinationales !), que l’occasion se présentant, je n’aurais aucune hésitation à tout redistribuer pour ces situations là.

Avec une priorité cependant pour les projets d’aides aux femmes du monde rural…

Et en plus j’ajoute que contrairement aux ONG, je le ferais gratuitement !

Oui ! En effet, il existe bien des associations qui le font gratuitement !

Par exemple, pour ne citer qu’une association qui œuvre gratuitement pour ces causes là depuis des décennies et avec qui j’ai pu contribuer à cette démarche, je vous indique le nom de cette association :

L’association AGIRabcd : Leur site internet : http://www.agirabcd.eu

(C’est une associations de retraités mais si vous n’êtes pas retraités et avez quelques compétences dans un domaine, vox pouvez participer à cette démarche d’une manière ou d’une autre !)

Et ce ne serait pas un problème pour moi de repartager tous ces milliards pour ces causes du développement des peuples défavorisés du monde rural ! C’est même cette solidarité là qui me fait rester encore un peu digne d’être un humain… Si tenté que ce mot d’humain ait encore une signification à notre époque…

Bien à vous les futures graines d’humanité !

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 16 juillet 2020.

Note : Concernant les ONG, j’avais écrit un billet d’humeur sur le sujet de ces nouvelles mafias de l’humanitaire… Et je mettais justement en parallèle l’association AGIRabcd qui est une toute autre démarche solidaire : « Compassion ? Ras-le-bol des demandes de dons ! » https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/compassion-ras-le-bol-des-demandes-199108

Légendes des photos : La Grace des Femmes de Côte d’Ivoire est une Coopérative agricole de 3.000 femmes de l’Ouest Montagneux de la C.I. (Afrique de l’Ouest) Illustration des femmes aux champs : http://pierre.souchier.free.fr/lagrace/La_Grace_des_Femmes/photos_dans_les_champs.html

Illustration des femmes aux marché : http://pierre.souchier.free.fr/lagrace/La_Grace_des_Femmes/Introduction.html

•••