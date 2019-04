Que pleure-t-on aujourd’hui, lendemain de l’incendie de la Cathédrale de Notre Dame de Paris ? Ce terrible incendie intervenu dans la période la plus Sainte de l’année pour tout catholique : celle de la Passion.

Il y a un aspect assez cocasse à voir des millions d’« athées » pleurer un édifice religieux comme s’il s’agissait pour eux d’autre chose que d’une vieille demeure qu’on se transmet de père en fils et dont on ne peut pas se débarrasser.

Il y a un aspect un peu déplacé à voir le Président de la République pour qui « il n’y a pas de culture française » venir déclarer, la main sur le cœur et la larme (de crocodile) à l’œil, que « c’est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments ».

Alors pleure-t-on aujourd’hui huit-cent-cinquante ans de catholicisme ? Pleure-t-on la philosophie scholastique médiévale qui y a vu le jour ? Abélard ? Thomas d’Aquin ? Pleure-t-on les universaux et leur querelle ?

Pleure-t-on l’œuvre commencée par les maîtres compagnons et dont l’élaboration de cent-quatre-vingt-deux ans commença en pleine apogée de l’art roman (que ses constructeurs délaissèrent pour l’art goth balbutiant) et se terminer à l’époque du gothique rayonnant ?

Pleure-t-on l’agora médiévale décrite par Fulcanelli au commencement du Mystère des Cathédrales ?

Pleure-t-on les secrets de constructions de francs-maçons et ses vitraux dont les teintes médiévales étincelantes ne furent jamais égalées ?

Pleure-t-on les chênes millénaires abattus dans la région parisienne, laissées plusieurs années au fond de l’eau pour les rendre imputrescibles ?

Pleure-t-on les nombreux remaniements exécutés au XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles ?

Pleure-t-on celle qui inspira Victor Hugo ?

Pleure-t-on l’œuvre de dénaturation (heureusement inachevée) de Viollet-le-duc qui poussa le vice jusqu’à faire graver une statue à son effigie dans la galerie des rois qui surplombe la rosace monumentale ?

Pleure-t-on le symbole du jacobinisme français qui fait du parvis le kilomètre zéro de toutes les routes de France ?

Pleure-t-on le monument qui sert actuellement un peu à la messe et beaucoup à autres choses ?

Pleure-t-on simplement un parvis noir de touriste et une église dans laquelle il est impossible d’entrer et de prier ? Dis autrement : pleure-t-on les quatorze millions de touristes annuels qui viennent dépenser leurs économies dans la ville-musée qu’est devenue Paris ?

Pleure-t-on un édifice aussi beau à l’extérieur que laid à l’intérieur ?

Oui que pleure-t-on ?

Car cela fait des années que notre patrimoine part en fumée, que notre modèle social et administratif, que notre âme française enfin est réduite en cendres par des politiques inconséquentes dictées par une ploutocratie mondiale apatride qui niche à Paris, Strasbourg, Bruxelles et ailleurs. Cela fait des décennies qu’être français est décrié, raillé, ridiculisé ; et ces mêmes personnes viennent aujourd’hui nous demander de pleurer ?

D’ailleurs derrière les larmes se cache déjà un marché alléchant ; car on nous l’a dit : Notre Dame sera reconstruite. Reconstruite à la mode actuelle : en carton-pâte, en décor hollywoodien pour touriste que l’on espère à nouveau compter par dizaines de millions. Elle sera reconstruite par les fossoyeurs de la civilisation et par appel public à la générosité : Macron l’a dit. On va créer un site internet d’appel aux dons nommé sûrement en bon français « Save Notre Dame » et où il sera question de « donate for Paris ». Sur ce seul aspect, la cathédrale renouera avec ses origines : car elle fut financée par le bon peuple parisien.

Il n’est évidemment pas question pour ce roitelet en carton-pâte de faire appel au génie national, à ce que la France compte de meilleur, aux fonds de l’Etat pour reconstruire l’héritage séculier. Non : nous sommes trop endettés pour nous payer une telle danseuse. Mieux vaut « rembourser la dette » : voilà qui est sérieux. De toute façon les enfants ont DisneyLand, et les grands enfant Internet où ils pourront voir l’ancienne Notre Dame en « 3d ».

Notre Dame avait de toute façon déjà perdu son âme depuis qu’elle n’est plus un sanctuaire dédié à la Vierge, et de toute les façons : il n’y a pas de culture française, juste la marque France SA dont la franchise Paris EURL vient de perdre de la marchandise dans l’incendie accidentel d’un de ses entrepôts. Rien de grave. Quelques centaines de millions d’euros. On ne parle que de chiffres, pas d’âme. Heureusement la levée de fonds auprès des actionnaires fonctionne : le patron de Kering, craignant pour son investissement, annonce qu’il va mettre 100 millions d’euros au pot. C’est environ mille fois moins que ce que lui a rapporté l’Etat qui lui a bradé nombre d’industries et un dixième probablement des impôts qu’il doit à la France. Pas la peine de le remercier.

Soit dit en passant : je crains le pire dans cette reconstruction : on pourrait bien prendre un architecte étranger (au terme d’un « concours »), lequel serait bien capable de venir poser un toit en verre, une charpente en plastique et une flèche en aluminium sous prétexte de modernité. Ce qui irait bien avec les canons de l’époque.

Oui vraiment, que pleure le français moyen en cette Semaine Sainte