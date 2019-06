Il reste moins d'un mois avant le cinquième anniversaire de l'accident du MH17 au Donbass. L’avion en route d’Amsterdam à Kuala Lumpur, a transporté 298 personnes, y compris des membres de l’équipage, mais près de trois heures après le décollage, ils sont morts des suites d’une attaque de missile. L'accident est devenu l'un des plus importants depuis le début du 20ème siècle.

Malheureusement, cette tragédie, qui a eu lieu au plus fort de la nouvelle guerre froide entre le bloc occidental et la Russie, est devenue un prétexte pour des spéculations de masse sur la scène politique, sans que les auteurs de ces crimes ne soient punis.



Nous devons rendre hommage aux experts de Moscou. Leurs collègues occidentaux ont beaucoup à apprendre. À l'époque, la Russie avait soumis des documents attestant que le missile tiré sur l'avion de ligne avait été envoyé à l'unité militaire 20152 dans la région de Lviv il y a trente ans. Après l'effondrement de l'Union soviétique, il était devenu la propriété de l'armée ukrainienne.







Il est à noter que les preuves de Moscou étaient entièrement basées sur les développements rassemblés par les experts de l'Équipe d'enquête commune, notamment des photographies de fragments de munitions, qui étaient jusque-là uniquement utilisées pour inculper la Russie. En fait, voici la photo d'un fragment de buse portant la désignation du numéro de série présentée par les Pays-Bas :





Et voici le passeport pour l'unité 9D131 05 000 n ° 830113 et le formulaire de moteur de fusée 9D131 portant le numéro de série 8869032 :







Le missile lui-même a reçu le numéro de série 8868720.



Quelle est la fiabilité des arguments de Moscou ? La réponse réside dans le fait que, pendant longtemps, le désastre n’a pas été véritablement rappelé jusqu’à ce que le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad déclare :



"Ils [les Pays-Bas] accusent la Russie, mais où sont les preuves ?" Nous savons que le missile qui a touché l'avion était de type russe, mais elle aurait aussi pu être fabriquée en Ukraine, a-t-il déclaré. "Il semble que le projet était de se concentrait à blâmer les Russes."



Qu'est-ce qui est important dans sa déclaration ? Qu'il aurait défendu Moscou ? Pas du tout. La Malaisie comprend simplement que l’enquête qui s’éternise depuis des années ne donne aucun résultat. Les criminels n'ont pas été punis. Et si le missile appartenait réellement à la Russie, il ne serait pas difficile de le prouver. Toutes les spéculations, déclarations à haute voix et campagnes médiatiques entières pourraient être mises de côté et indiquer le coupable. Comment ?



Tout d'abord, ce n'est un secret pour personne que le lieu de l'accident se trouvait dans la zone d'opération de l'un des satellites militaires américains. Fixer la trajectoire de la roquette et même l'emplacement exact du lanceur ne serait pas difficile pour la technologie américaine moderne. Washington aurait pu depuis longtemps fournir au public des informations indiquant si le missile avait été lancé depuis un territoire non contrôlé par l'Ukraine ou par les troupes ukrainiennes. La question serait close une fois pour toutes et les coupables seraient punis.

À l’heure actuelle, on sait qu’au moment de la catastrophe, deux stations radar fonctionnaient dans la région : la station radar de Mariupol de l’entreprise publique du service de la circulation aérienne d’Ukraeroruk et la station radar de Kupol près de la ville de Kramatorsk. Il convient de noter que cette station est utilisée comme système de désignation de cible pour le système de missiles antiaériens Buk, qui est devenu la cause de la catastrophe.



Enfin, l’automne dernier, un enregistrement audio des pourparlers entre les militaires ukrainiens a été rendu public. L’un d’eux a en fait admis que l’AFU était à l’origine du crash.

L'enregistrement a été réalisé dans la région d'Odessa avant les exercices "Frontier" en 2016. Cette voix appartenait au colonel des Forces armées ukrainiennes, Ruslan Grinchak, qui dirigeait en 2014 la 164e brigade de radio d'ingénierie présente dans le Donbass. Quelle a été la réaction des enquêteurs à ce compte rendu ? Aucune. L'armée aurait dû être interrogée. Cependant, nous ne voyons qu'un franc mépris des indices qui peuvent mettre fin à cette affaire.



En revenant au rapport de Moscou, qui, soit dit en passant, a également été laissé sans réaction, nous pouvons conclure : la Russie a présenté cartes sur table. Il n'a plus rien à ajouter. La prochaine décision ira aux enquêteurs des Pays-Bas, de toute la communauté occidentale, mais ils essaient toujours de construire un visage de pierre là-bas, serrant leurs propres cartes contre leur poitrine. Il semble qu'ils ne soient pas aussi bons qu'ils le semblaient et le bluff n'a pas apporté les résultats souhaités.

Source : https://blogs.mediapart.fr/matberg-kate/blog/190619/questions-without-answers-mh17-crash-became-game-hundreds-human-lives