Que sera l'espèce humaine dans......10 millions d'années ?

A première vue, voici bien une question stupide parce qu'il s'agit d'un temps beaucoup trop lointain !!!

Et pourtant, cette question pose, tout simplement , le "statut fondamental" de l'Homme dans l'Univers et donc le but de notre vie .

En effet, cette question introduit inévitablement une question découlante : Qu'était l'espèce humaine il y a 10 millions d'année ? Quelle est la place de notre existence au regard de l'univers ? Poser cette question nous rappelle que nous ne sommes, au mieux, qu'une poussière au regard de l'éternité ?

Bon, je vous sens irrité de ce chiffre (10 millions), mais voilà, que dois-je envisager, 1 million peut-être ?, encore trop ?, hum, la grotte de Bruniquel a livré des traces d'une activité humaine datant de 176 000 ans ! Il y a peu de temps encore nous en étions à Néandertal, seulement 30 000 ans. Et puis, nos chercheurs travaillent actuellement sur l'Homme de Denisova datant de 450 000 ans ! A noter que la planète se charge de digérer très rapidement les traces laissées par notre espèce ce qui ne facilite pas la recherche.

Evidemment, nous sommes dans l'impossibilité de donner une réponse constructive à ces deux questions posées ci avant, puisque nous alléguons que l'Homme n'existait pas il y a 10 millions d'années, et que nous pouvons légitimement penser (ou pas) qu'il n'existera probablement plus dans 10 millions d'années.

D'aucuns vont quand même me dire : Et pourquoi l'Homme n'existerait probablement plus dans 10 millions d'années ? Je répondrais : soit, alors disons 5 milliard d'années et le problème sera le même, il sera juste décalé dans le temps.

Or, il y a 5 milliard d'années la Terre n'était pas formée (nous dit-on) et dans 5 milliards d'années le soleil lui-même sera censé disparaître par épuisement et conséquemment son extinction fera disparaitre toute vie qui a besoin de chaleur au moins.

Et, pendant tout ce laps de temps, 5 milliards d'années, les montagnes se créent ou s'érodent, les continents se séparent ou se rapprochent etc., sans qu'un monde d'humains puisse efficacement s'y opposer.

Voici donc prouvé que l'espèce humaine est mortelle et n'est qu'un "avatar" de l'Univers.

Mais cette évidence ne convient pas à notre orgueil d'animal abouti.

De tout temps, l'Homme, revendiquant sa qualité d'Etre supérieur, s'est plu à s'attribuer une puissance concurrente à celle de la Nature. Déjà, dans l'antiquité on se plaisait à croire que la Terre était le centre de l'univers et que le soleil tournait autour.

Les riches Romains se faisaient construire des tombes en énormes blocs de granit qui en moins de deux mille années ont perdu toute fierté. (ex : Hiérapolis actuellement en Turquie.)

De nos jours, nous sommes convaincus que notre planète n'est qu'une miette de l'Univers, aussi nous reportons notre avidité orgueilleuse sur l'évolution de la surface terrestre. Notre "crédo" est devenu : toute génération humaine doit transmettre à la génération suivante une planète en bon état et même dans un meilleur état que celui où elle l'a reçue.

Ainsi, et par exemple :

- Nous construisons des digues contre les assauts de la mer.

- Nous canalisons fleuves et rivières.

- Nous draguons les lacs ou étangs.

- Nous plantons des forêts dans des déserts.

- Nous protégeons certaines espèces animales ou végétales contre une éventuelle disparition.

Et, ce faisant, nous agissons contre la nature, nous contraignons l'érosion !

Pour autant, nous sommes impuissants face aux volcans, à l'érosion des montagnes, aux tremblements de terre et à tous les mouvements tectoniques des grandes failles de la croute terrestre ou encore au risque d'être percutés par une météorite de grand volume.

Mais, irréductiblement, notre espèce ne connait pas l'humilité et nous déployons des énergies considérables pour montrer notre puissance. L'Homme du 21ème siècle prétend vouloir maitriser, par exemple :

- les particules fines que nous combattons en établissant des contraintes généralement coûteuses, en faisant fi des poussières végétales ou pierreuses transportées par les vents et de ce fait impliquées dans l'équilibre général de la vie du globe. !

- Le CO2, considéré par certains comme ayant un pouvoir "majeur" sur le réchauffement actuel de la planète, mais nous oublions (pour beaucoup très volontairement), que les phases de réchauffement et de refroidissement n'ont pas attendu nos velléités pour se succéder. On vient de retrouver des traces végétales sous les glaciers du Groenland par ex.

- La consommation des matières fossiles car les stocks ne sont pas inépuisables. Cela est en effet une affaire de bon sens encore faut-il ne pas traiter cette question sous l'angle de l'idéologie. Les milliards dépensés pour cette idéologie pourraient aussi être utilisés pour fournir une eau potable à tous les citoyens du monde ou encore pour lutter contre l'analphabétisme.

L'Homme, maître du monde.

Les populations applaudissent aux exploits des scientifiques comme elles applaudissent aux exploits guerriers.

Ainsi les Italiens ont applaudi Mussolini qui disait rendre à l'Italie la puissance qu'elle détenait sous l'Empire Romain.

Ainsi les Allemands ont applaudi Hitler qui disait rendre sa suprématie à la race Arienne.

Ainsi les Anglais ont applaudi Thatcher pour sa guerre aux Malouines.

Ainsi les Etasuniens ont applaudi Trump pour son slogan : USA Maîtres du monde.

Ainsi les Anglais, encore, ont applaudi le Brexit de Boris Johnson prétendant le Commonwealth plus fort que l'Europe.

Pour les élites politiques, donner ainsi satisfaction à l'orgueil populaire s'appelle "Le populisme" et cela fonctionne toujours malgré l'évidence que chaque période dictatoriale se termine toujours par des désastres.

Aujourd'hui, l'hégémonie de la religion chrétienne dans le monde occidental est achevée, nous sommes passés sous la dictature des "savants", cela arrange bien le monde politique, on peut, par exemple, taxer sans vergogne, les factures d'électricité de tout un chacun, pour alimenter le tonneau des Danaïdes des énergies dites propres.

Un "savant" est un scientifique qui "sait" et qui cherche la gloire et l'argent par le biais des plateaux télévisés. C'est l'exact contraire d'un chercheur qui découvre qu'après chaque découverte il faut chercher encore plus.

Un savant du 21ème siècle est un chercheur qui sait comment empêcher de réchauffer la planète de 1.2° par exemple. Même Dieu doit être outré d'un tel culot ! et pourtant les populations ne rechignent pas car cela flatte, quelque part, leurs égos d'êtres humains du 21ème siècle.

Un "savant" est aussi quelqu'un qui sait comment utiliser "des milliards" par exemple, pour envoyer un engin sur Mars tandis que des millions d'hommes meurent de faim sur terre.

Les forces financières et politiques.

En démocratie, les politiciens doivent plaire au peuple, ils sont donc soumis aux dictats des idées générales circulantes, souvent ils en rajoutent pour attirer encore davantage leurs électeurs.

Les financiers attirés par les profits s'engouffrent eux aussi dans les orientations qui plaisent aux peuples. Alors ils affichent la couleur populaire dans toutes leurs publicités provoquant par là même une légitimation de la pensée à la mode. Depuis déjà de longues années, il n'y a pas une publicité notoire sans "bon pour la planète", par exemple.

La force du mouvement.

Nos civilisations sont, ou ont été, largement dépendantes des grandes religions. Que ce soit sous les pharaons, les grecs, les Romains, en Asie avec notamment Bouddha ou encore l'Islam et le Christianisme et donc aujourd'hui en occident notre vénération pour nos "savants".

Tous ces mouvements constituent un rouleau compresseur qui voue à l'échec toute tentative de discussions contradictoires car les éventuels plaidants sont rejetés comme les renégats au temps de l'inquisition, ou encore comme Galilée au 16ème siècle ou Claude Allègre au 20ème.

Conclusion

Pendant ce temps, la Terre continue à tourner et nous, l'espèce humaine, nous disparaitrons un jour de l'Univers.

Alors, pour notre temps de vie, nous aurions grand intérêt à ranger notre orgueil collectif mais aussi bien individuel, pour vivre paisiblement avec les moyens dont nous disposons.

César Jules