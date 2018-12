Que veulent les gilets jaunes ?

Les esclaves qui se sont affranchis de Rome par la force étaient menés par Spartacus… 1789 avait Robespierre, Saint Just et son panthéon de révolutionnaires… La commune se prévalait d’Auguste Blanqui. Toute Révolution a ses figures et ces leaders. Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement démocratique, sans tête, sans représentant et sans nom illustre. Mais que demande le peuple ?



Sur BFMTV, un chauffeur routier de 33 ans du nom d’Eric Drouet est invité comme « l’un des premiers à appeler à la mobilisation du 17 novembre contre la flambée des prix du carburant ». Mais le jeune homme ne se présente pas comme le représentant des gilets jaunes. Il est un des leurs, comme les autres gilets jaunes qui sont assis à côté de lui.

Mouvement populaire parti d’une flambée des prix du carburant, les gilets jaunes ont agrégé une population hétéroclite venue de tous les horizons, scandalisée par la gabegie d’un état privatisé et corrompu.

Mais que voulez vous ?

Sur BFMTV face à l’interlocuteur méprisant du système, lorsque Eric Drouet répond à la question de savoir est-ce qu’ils comptent aller à L’Elysée… Il répond oui. Mais pourquoi faire ? Il n’y aura pas de réponse. Et c’est peut-être la meilleur des réponses, que celle d’Eric Drouet, humble réponse.

Tout est à faire. Ensemble et sans préjugés, le moment venu. Pour l’instant il faut occuper la rue tous les samedi. L’avenue des biens mal acquis. Les Champs Elysée, symbole étincelant d’une bourgeoisie aussi riche que brutale, aussi inculte que parvenue.

Sous l’Arc de Triomphe, les dizaines de milliers de gilets jaunes.

Qui tague les monuments et casse les statues ne s’attaque pas à la République comme nous le répètent les élites corrompues toujours prompte à travestir les symboles, mais lui redonne au contraire ses lettres de noblesse.

Car c’est ainsi qu’est née la République, fille de la violence, et petite fille de l’injustice.

Et, à coup sûr, ces statues se crèveraient les yeux si elles pouvaient voir ces processions de parvenus se prosterner devant elles dans l’espoir de retirer quelques bénéfices électoraux des souvenirs glorieux qu’elles rappellent.

En tant que citoyen, je suis conquis par le courage de ces Gilets jaunes et me reconnais dans leur combat.

J’ai moi même acheté mon gilet jaune qui est arrivé ce matin par la poste.

Je ne me rendrais pas sur les Champs Elysée, car je ne pourrais m’empêcher de casser les vitrines de ce capitalisme financier qui a privatisé la République. Mais j’ai bien l’intention en tant que citoyen, et non pas d’administré, d’apporter ma contribution au mouvement. En écrivant j’apporte mon soutien moral en tant que citoyen lambda, gilet jaune anonyme parmi les anonymes du mouvement.

Je communique non pas pour gagner des voix, vendre un parti politique comme le franc-maçon Mélenchon, la boutiquière d’extrême droite Marine Le Pen, ou le soviet égocentrique Asselineau ( je n’ai pas de parti, j’appartiens à aucun, je ne vote plus), mais en vertu d’un geste gratuit, parce que je crois en l’avenir de la démocratie directe, la possibilité de la République, de la Justice, de l’amour, de la raison, et d’une société humaine basé sur la compréhension, le respect de l’autre, la solidarité, la collaboration et le partage… Une société humaine délivrée des idéologies trompeuses au nom desquelles le peuple a toujours été trahi…

Je vois tant d’injustices et de choses non dites dans les « grands médias » (on y dit à peu près tout sauf la vérité) qu’il me paraît important d’écrire.

Puisque le mouvement des « gilets jaunes » est un élan de démocratique directe les propositions de chacun doivent être entendues. Sinon au moins, doivent-elles pouvoir circuler et être diffusées.

Voici donc le manifeste d’un gilet jaune. Parce qu’il n’est pas question de s’en remettre à TFI ou BFMTV pour nous dire « ce que veulent les gilets jaunes… » ni d’écouter Emmanuel Macron nous dire « je vous ai entendu… je sais ce que vous voulez… ».

Moi, gilet jaune, demande :

POLITIQUE :

-démission d’Emmanuel Macron comme préambule à toute discussion.

-Sortie de l’Europe et réappropriation de la souveraineté de la France dans tous les champs : armée, politique, finance, économique, social…

-dissolution de l’assemblé nationale, du sénat et du conseil constitutionnel avec impossibilité de se présenter à des élections pour la classe politique ainsi dissoute.





- dissolutions des partis politiques

-interdiction de se présenter à des élections de tout homme politique ou administrateur (personnel de cabinet) ayant exercé sous la Vème république.

-élections de députés d’une assemblée constituante au suffrage universel pour écrire une nouvelle constitution.

Tout homme politique élu doit faire abandon ad vitam de l’intégralité de son patrimoine et ne pourra jamais plus effectuer un retour vers le secteur privé.

Il devra néanmoins avoir une solide expérience du secteur privé avant d’entrer en politique.

Il recevra un traitement modéré et raisonnable à vie (fonctionnaire).

La politique doit devenir un sacerdoce au bénéfice de la Nation et du Peuple et non pas un moyen d’obtenir des profits personnels. Mais un homme politique doit savoir ce qu’est le secteur privé qui fait vivre le pays et avoir fait ses classes dans le secteur privé.

-suppression de l’ENA.

-le président est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Son mandat est renouvelable 2 fois.

-Les ministres sont choisis parmi les députés de l’assemblé.

-l’assemblé est élue au suffrage universel direct tous les 5 ans à raison de trois députés par département. Leur mandat est renouvelable 2 fois.

-instauration d’une vraie Cour de justice de la république, avec un jury élu, chargé de juger les infractions, délits et crimes commis par les élus dans l’exercice de leur fonction.

-tout homme politique ayant exercé sous la Vème République est susceptible d’être amené devant la Cour de Justice de la République (loi rétroactive jusqu’à 30 ans en arrière).

-en matière politique, la corruption et la haute trahison sont des crimes punis de la peine de mort.

-dissolutions des conseils régionaux, et départementaux.



-les maires sont élus pour 4 ans. Mandat renouvelable une seule fois. Ils peuvent faire l’objet de poursuite devant la Cour de Justice de la République pour des délits ou crime commis dans l’exercice de leur fonction lorsqu’une pétition rassemble 5% des électeurs inscrits sur les listes électorales municipales.

SOCIAL

-dissolution des syndicats patronaux et ouvriers.

Il est clair pour tout le monde que les syndicats sont corrompus. Les syndicats comme FO et la CGT servent de gardes fous pour étouffer et détourner les contestations populaires. Ils rançonnent les entreprises non pas au profit des travailleurs et d’une meilleure organisation de l’entreprise mais suivant leurs propres intérêts.

La seule chose qu’ils savent faire c’est encadrer les moutons qui défilent de la place de la République à la place de la Bastille avec des banderoles, et demander des « coups de pouce » au SMIC. Ce sont des traitres. Ceux grâce auxquels la misère perdure depuis tant d’années.

-droit de manifester et de faire la grève sans préavis et sans limitation de durée.

-dissolution des obédiences franc-maçonnes et interdiction de la franc-maçonnerie sous peine de très fortes amendes. Voir des peines de prisons s’il y a récidive. Destitution de nationalité pour les franc-maçons récidivistes et assimilation de l’appartenance à la franc maçonnerie à un crime de haute trahison. La franc maçonnerie est contraire à l’idée républicaine (liberté, égalité, fraternité - transparence et méritocratie).

-impossibilité de la double nationalité.

Lorsqu’on possède un passeport Français cela exclu tout autre passeport.

Il faut faire un choix être français ou être autre chose. On ne peut pas avoir un passeport Français et un passeport Américain, un passeport français et un passeport algérien, un passeport français et un passeport Israélien…

-n’est français que celui qui paye ses impôts en France.



- ne peut posséder un bien immobilier en France qu’un français.



- droit du sol supprimé.

-la nationalité s’acquiert d’un parent français ou résulte du paiement de l’impôt en France pendant au moins 15 ans consécutif.

-arrêt total de l’immigration non qualifiée. Arrêt total de l’accueil de réfugiés.

-mise en place d’un système d’immigration et de naturalisation méritocratique, et suivant compétence et diplômes recherchés en France.

-la religion catholique est la religion d’Etat.

Le message du Christ qui est un message d’amour universel et de partage doit être réappris à nos enfants. Nous devons contrairement à l’état laïc (promu pour mieux diviser les français et les asservir), encourager la solidarité. La solidarité ne peut se faire qu’au travers d’une religion. Le mot religion vient d’ailleurs du latin « religare », qui signifie « relier ».

-voile intégral autorisé s’il plait à certaines femmes musulmanes de le porter – (l’état n’est pas là pour promulguer des lois aussi ridicules et qui n’ont qu’une fonction politique vexatoire à l’encontre de la minorité musulmane – il y a moins de 1000 femmes qui portent le voile intégrale en France, on ne légifère pas pour si peu).

-le Catholicisme est la religion d’Etat mais la tolérance religieuse (autres cultes) doit être inscrite comme un principe constitutionnel.

-suppression de toutes les lois promouvant ou instituant les discriminations raciales

( suppression de la loi contre l’anti sémitisme qui deviendra loi contre le racisme, car il n’y a pas lieu de distinguer l’anti sémitisme du racisme et d’en faire un crime spécial dans la catégorie du racisme).

ECONOMIE

-retour au franc

-réaffirmation du principe de la liberté.

La liberté d’entreprendre est un droit fondamental inscrit dans la constitution. Ce droit ne peut être aliéné par aucune loi.

-nationalisation des banques de dépôt et confiscation de l’intégralité de leurs actifs et notamment de leur patrimoine immobilier acheté avec l’argent distribué par les banques centrales ces dernières années.

Séparation complète des banques de dépôt, des banques d’investissement et des sociétés financières ayant pour objet la spéculation sur les marchés.

Seuls les banques de dépôt peuvent créer du crédit à destination des entreprises et des particuliers.

Les banques d’investissement et sociétés financières ne peuvent financer qu’avec leurs fonds propres. Elles doivent détenir 100% des fonds qu’elles investissent.

-confiscation des actifs des grandes sociétés d’assurance au profit de l’Etat et notamment de l’intégralité de leurs actifs immobiliers.

-mise sous tutelle des assurances afin de limiter leurs profits et contrôler qu’elles font bien et justement leur métier.

Limitation de leurs bénéfices. Les profits colossaux engrangés par les assurances et le parc immobilier qu’elles ont acquis sont la manifestation évidente de leur prédation envers leurs affiliés.

Interdiction pour une assurance d’utiliser ses fonds pour investir dans d’autres domaines d’activité ou d’acheter des actifs dans un but spéculatif.

-suppression de toutes les distinctions de catégories sectorielles de métiers dans le secteur privé (profession libérales etc).

-taxation de toutes les multinationales opérant sur le territoire française au taux en vigueur (fameux GAFAM qui échappent jusqu’ici à l’impôt : Google, Facebook etc…).

JUSTICE

-suppression du monopole des avocats devant la justice.

Chaque citoyen peut se défendre seul devant n’importe quel tribunal ou faire appel à la personne de son choix pour se défendre.

-suppression des taxes sur le travail concernant le métier des avocats. Ils sont soumis à l’imposition sur le revenu comme toute personne en France quel que soit son métier.

-installation de caméras dans tous les tribunaux. Les audiences étant consultables par tous les citoyens en ligne sur le site internet de la Justice.

-peine de mort remise en vigueur.

Sont passibles de peine de mort : la haute trahison politique (lorsqu’un homme politique a pris des mesures ou transmis des informations à d’autres pays ou entités étrangères contre l’intérêt de son pays), le crime financier, le crime économique, le meurtre ou viol avec récidive…

-instauration d’une Cour de Justice de la magistrature susceptible de juger les crimes et délits commis par les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle est dirigée par un magistrat mais fait appel à un jury populaire comme les cours d’assises.

Ainsi les juges ne sont pas au dessus du peuple. Mais au service du peuple et doivent rendre des comptes au peuple.

La Cour est saisie et un procureur nommé dès lors que plus de 20 plaintes sérieuses ont été déposé à l’encontre d’un magistrat.

FISCALITE

-suppression totale des charges sociales sur le travail pour tous les métiers.

Tout homme est libre de travailler et de contracter avec qui il veut.



- suppression du code du travail dit code Napoléon.

Un nouveau code du travail moderne de moins de 100 lois que tout le monde pourra connaître sera mis en place. Chaque loi devra être votée au suffrage universel.

-suppression de l’ensemble des impôts et taxe sur les sociétés productives (autres que banques et financières) et les personnes.

-seuls demeurent deux impôt concernant les sociétés et les personnes : l’impôt sur le revenu, proportionnel par tranche de revenus, et la TVA (diffèrera selon les produits de luxe (ex : une Ferrari TVA à 50%), superflus (ex : alcool 20%), et de première nécessité (ex : riz 0%)).



-Suppression de la maison de famille principale du calcul de l’impôt sur les succession.



-remise en place d’un nouveau barème par tranche concernant l’impôt sur les successions.

90% de taxe sur les successions des milliardaires. Ils ont néanmoins la possibilité de faire des dons à des associations agrées par l’Etat de leur vivant.

-taxation des plus values financières de 50% notamment des plus values réalisées sur les marchés boursiers et obligataires.

-taxation spéciale des profits issus des métiers d’intermédiaires (exemple intermédiaire sportif, agent immobilier, notaires, etc) de 30%

-mise en place d’une commission contre la corruption chargée de vérifier que les multinationales françaises n’ont pas recours à la corruption pour obtenir des marchés dans les pays étranger.

Toute entreprise étrangère qui opère sur le sol français doit accepter d’être contrôlée par cette commission en France et à l’étranger.

-mise en place d’un impôt sur les sociétés avec tranches en fonction des bénéfices.



Il n’y a que deux tranches aujourd’hui. Il y aura 6 tranches concernant l’IS :

-de 0 à 35 000 euros : pas imposable

-de 35 000 à 65 000 euros : 15%

-de 65 000 à 100 000 euros 20 %

-de 100 000 euros à 150 000 euros 25%

-de 150 000 euros à 300 000 euros : 30 %

-de 300 000 euros à … 35%

Distinction de trois secteurs d’activité :

utile

superflu

nuisible

Chacun ayant un coefficient multiplicateur du taux d’imposition croissant du plus utile au moins utiles (à définir).

Exemple : société de recherche biologique (UTILE) société de fabrication de vêtements de luxe (superflu), société de production d’émissions de divertissement (nuisible)).

-mises en place de plans quinquennaux de développement de l’économie.

Exemple : plus de véhicule à essence dans Paris en 2023.

Relance de notre agriculture et notamment de la micro agriculture sur des parcelles réduites de petits producteurs (biologique). Subvention pour acheter des terrains financés par une taxe sur les grandes surfaces et les cosmétiques.

-prime pour achat d’une voiture électrique

-prime pour tout citoyen qui n’a pas de véhicule et utilise les transports publics.

-gratuité des transports publics pour les personnes gagnant moins de 2000 euros par mois (entièrement financés par la publicité)

-globalement, l’impôt est léger mais les infractions fiscales et crimes fiscaux (dissimulation de revenus, de patrimoine, évasion fiscale) sont sanctionnés par des amendes très lourdes, des peines de prison, des déchéances de nationalité et pour ceux qui ont commis des crimes fiscaux organisés à grande échelle (escroquerie à la TVA par exemple) institution de la peine de mort.

SANTE

-suppression de la sécurité sociale.

-mise sous tutelle de l’Etat des laboratoires pharmaceutiques et contrôle des prix des médicaments.

-mise en place d’un système d’assurances privées sous contrôle de l’état.

-chaque individu est libre de s’assurer ou pas.

-créations d’associations de solidarité santé encouragées par l’état fiscalement.

Toute entreprise qui contribue à une association de solidarité santé (système de santé privé pour les plus pauvres ne pouvant s’affilier à une assurance privée) obtient des réductions d’impôts.

Toute personnes donnant des sommes importantes à ce type d’association obtient la légion d’honneur. C’est d’ailleurs la seule façon de l’obtenir. Il est Citoyen d’honneur.





AFFAIRES ETRANGERES

-sortie de l’Otan.

-réconciliation avec les peuples.

-excuses au nom de la France à l’Afrique, la Libye, la Syrie et tous les pays que l’on a saccagé.

-rupture diplomatique et interdiction de commercer pour les entreprises françaises avec tous les états en guerre contre des peuples ou s’ingérant dans les affaires d’autres peuples.

-excuse auprès de l’Islam, religion que nous avons trop insulté ces dernières années.

-retrait de nos militaires de tous les pays où ils sont engagés.

-remise en cause et re-discussion de tous les accords commerciaux et douaniers avec l’ensemble des pays du monde. Objectif : justice, équilibre préservation de nos intérêts et de ceux de nos partenaires.

Non pas la France d’abord. Mais la France comme exemple !

-augmentation du budget militaire (si vis pacem para bellum).

EDUCATION ET CULTURE

-suppression totale des subventions à la presse, aux médias et aux chaînes de télévision.



-interdiction des émissions de divertissement sur les chaînes du service public.

-suppression des aides pour le cinéma CNC.

-augmentation du budget de l’éducation

-école gratuite.

-faculté gratuite pour les faibles revenus (moins de 2000 euros / mois).

-réintroduction du Latin et du Grec dans les écoles.

RECHERCHE

-augmentation du budget de la recherche et notamment recherché médicales et liées au énergies propres.

Ces mesures ne sont bien sûr pas exhaustives. Vous l’avez compris, nous sommes bien loin de la simple suspension des taxes sur le carburant… et des « coups de pouce » au SMIC habituellement concédés par une classe politique et des syndicalistes corrompus, mais aussi des pseudos lois et réformes que font passer nos gouvernements félons depuis 50 ans pour vous faire croire que « le changement c’est maintenant » et que nous sommes « en marche » vers un monde plus juste, pendant qu'ils font voter des lois qui accodent toujours plus le pouvoir de la caste à laquelle ils appartiennent qui accapare toutes les richesses.

Il s’agit d’un programme libéré des idéologies contrairement à ceux des Arthaud, Dupont Aignan, Hamon, Lassale, Asselineau, Poutou, et vraiment révolutionnaire, contrairement aux programmes populistes et rétrogrades des Marine Le Pen et Mélenchon qui quand bien même ils seraient mis en place ne changeraient rien à nos vies.

Il n’y a pas un candidat qui propose le cinquième de ces mesures qui sont pourtant pour la plupart essentielles. Mesures radicales mais pas impossibles.

Pourquoi la caste politique ne propose pas ces mesures ?

Parce que, comme les sociétés de location de voiture (Hertz, Avis, Euope Car, Budget...) , ou les opérateurs téléphoniques avant l’arrivé de Free, la classe politique sclérosée s’entend pour préserver ses parts de marché sans investir dans l’innovation politique qui couterait beaucoup trop cher à ses maîtres, les banques, les assurances et autres sociétés financières. Melenchon n'a -t-il pas emprunté de l'argent à une grande banque française pour payer sa campagne électorale ?

Il y a ce que l’on appelle un consensus pour ne pas changer. Pas question de vous faire sortir du four, la discussion porte uniquement sur la couleur du tablier du cuisinier, la température et le temps de cuisson.

D’ailleurs à se titre, en terminant la rédaction de cet article, j’apprends que Macron a proposé un coup de pouce au SMIC de 100 euros et la défiscalisation des heures supplémentaires… Le maître lance un os dans le jardin pour faire sortir le chien enragé de la maison… Mais cela ne suffira pas Monsieur Macron. Le chien reviendra. Votre monde est en sursis. Et il faudra que tout change si vous voulez que tout demeure.

Votre serviteur GM