Québec : la sélection des migrants pour protéger les valeurs démocratiques

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, Simon Jolin-Barrette, qui est aussi responsable de la Laïcité et de la Langue française, a décidé de mettre en place un test des valeurs démocratiques pour les futurs immigrants car « le système a été laissé dans un piètre état durant 15 ans sous l'ancien gouvernement libéral. Nous effectuons un meilleur maillage entre les personnes migrantes et les besoins du marché du travail ». Ce test ne sera pas une condition à l’obtention de la résidence permanente, qui relève du gouvernement fédéral.

Dans une conférence de presse donnée le 30 octobre à l'Assemblée nationale du Québec Simon Jolin-Barrette a expliqué les nouvelles mesures. Il faut « mettre en place les meilleurs outils possibles afin d'assurer une meilleure régionalisation, une meilleure francisation, une meilleure intégration réussie des personnes migrantes, notamment sur le marché du travail. Aujourd'hui, nous poursuivons ce travail. Nous venons de déposer à l'Assemblée nationale le plan d'immigration du Québec pour l'année 2020. Ce plan s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises par le gouvernement du Québec depuis le 1 octobre 2018 » ; le but de ce test est de s’assurer que les immigrants potentiels vont « s’intégrer en français à la société québécoise et adhérer aux valeurs québécoises », a déclaré Simon Jolin-Barrette.

Le gouvernement Legault imposera dès le 1er janvier 2020 un test des valeurs aux travailleurs qualifiés qui souhaitent immigrer au Québec. Les ressortissants étrangers et les membres de leur famille qui souhaitent s’établir au Québec devront désormais obtenir une « attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne ».

« Les candidats doivent répondre à 20 questions qui vont varier afin que les candidats ne puissent pas s'échanger les réponses. « L'objectif est de mieux répondre aux objectifs des besoins du Québec. Nous annonçons une modernisation du programme d'expérience québécoise », « D'abord nous sélectionneront les candidats qui font une demande d'immigration permanente en fonction de leur domaine d'études et de l'emploi qu'ils occupent. Comme les besoins sont différents d'une région à une autre. Nous allons nous baser sur les listes des professions en déficit sur chaque région. La liste est créée en collaboration avec le ministère du travail et de l'emploi et de la solidarité sociale et compte 162 métiers. Cette liste sera en vigueur dès le 1 nov 2019 » a déclaré le ministre. « En 2020 le Québec va accueillir entre 43 000 et 44 500 migrants toutes catégories confondues » et « rehausser à 65% voire au-delà notre part à l'immigration économique ».

« Si vous voulez venir vivre au Québec, il faut que vous connaissiez les valeurs au Québec. Il faut que vous sachiez qu’au Québec les femmes sont égales aux hommes, que le principe de la laïcité est important, qu’il y a une séparation entre l’État et la religion » a expliqué le ministère de la francisation et de la laïcité avant de présenter quelques exemples de questions qui servent de test pour les immigrants :

Au Québec, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et cette égalité est inscrite dans la loi. Vrai ou faux ?

Choisissez les illustrations qui représentent les personnes qui ont le droit de se marier au Québec

Choix de réponses : une illustration de deux hommes ; une illustration de deux femmes et un homme ; une illustration de deux femmes ; une illustration d’un homme et une femme ; une illustration de deux hommes et une femme.

Identifiez la ou les situations où il y a discrimination

Choix de réponses : refuser un emploi à une femme enceinte ; refuser un emploi à une personne qui n’a pas le diplôme requis ; refuser un emploi à une personne à cause de son origine ethnique.

Ce test sera administré en ligne et Simon Jolin-Barrette espère que les immigrants vont le remplir sans l'aide d'autres personnes.

Les étrangers n’habitant pas au Québec qui n’obtiendront pas un score de 75% de réussite à une vingtaine de questions sur l’égalité homme-femme, la laïcité, la francophonie, les droits de la personne ou la démocratie auront, après deux tentatives, la possibilité de le réussir une troisième et dernière fois ou bien de venir au Québec afin de participer à un cours de 24 heures intitulé Objectif Intégration. Les étrangers qui habitent déjà temporairement sur le territoire québécois - avec un permis de travail temporaire mais qui souhaitent obtenir un Certificat de sélection du Québec (CSQ) afin de devenir résident permanent - pourront dès le départ assister à Objectif Intégration afin de se conformer aux nouvelles exigences de Québec, ou seront tenus de le suivre s’ils choisissent de passer le test des valeurs et l’échouent deux fois. Les personnes, qui auront échoué à l'ensemble des essais auxquels elles ont droit ou qui n'auront pas participé à la séssion d'information, verront leur demande d'immigration fermée. Elles pourront toutefois présenter une nouvelle demande d'immigration et reprendre le processus et obtenir leur attestation de la connaissance des valeurs québécoises.

Selon les cibles d’accueil de travailleurs qualifiés en 2020 au Québec, entre 25 000 et 26 300 immigrants devraient être soumis au nouveau test des valeurs ou au cours de 24 heures dès l’an prochain.

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1204