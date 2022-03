Ce déferlement de violence après deux ans de mascarade de Covid et de pensée unique ... pourquoi ?

Quel monde voulons-nous vraiment ?

Au niveau des gouvernements je ne comprends pas qu'ils se précipitent tous pour attiser la guerre. Ce sera à celui qui en fera le plus pour aider des néo-nazis ukrainiens !

Pour aider un pouvoir inconsistant qui laisse prospérer une corruption effarante, et fait basculer dans la pauvreté des ukrainiens qui fuient depuis des années leur pays liberticide.

Cette guerre ne résoudra rien.

Alors pourquoi ces morts inutiles, ces mutilés et ces blessés ?

Pourquoi ces proches si chers emportés dans la tourmente, ou gardant des séquelles à vie ?

La meute des moutons devenue chiens enragés n'y pense même pas.

Parce qu'ils n'écoutent que les plus vociférants et méprisent les sages.

Fini l'enquête internationale sur la gestion du Covid. Il faut détourner à tout prix l'attention du peuple vers un autre ennemi, un autre bouc-émissaire.

Pour aller où ? Y avez-vous pensé ?

Avez-vous pensé aux petites gens, à ce peuple qui a souffert pendant deux ans inutilement ?

Avez-vous pensé à l'état dans lequel est notre pays, à la pauvreté galopante, à l'industrie détruite, au service public anéanti, à l'enseignement et à la santé ? Tout est en déliquescence.

Est-ce ce monde-là que vous voulez vraiment ?

Moi je rêve d'harmonie. Je rêve d'une maison près de la nature avec toute une vie sauvage à mes côtés et des montagnes boisées où il fera bon s'immerger.

La vie, l'essence même de la vie, est merveilleuse. La façon dont la vie est apparue par coopération, entraide, fusion entre des espèces différentes est fantastique.

N'oublions pas que toutes espèces, nous y compris, sont des assemblages symbiotiques, le résultat de coopérations et de partages.

Cela devrait nous faire réfléchir sur le comportement humain.

Cela devrait nous amener à penser que les tensions devraient se résoudre diplomatiquement, et non par le sang et la destruction du supposé ennemi.

Et quel serait cet ennemi ? Celui qui est pointé du doigt par un pays à des milliers de kilomètres du lieu de conflit ?

La diplomatie réelle c'est tenir compte des aspirations et des besoins de chacun dans le respect de l'autre. Pas de l'intimidation et des sanctions, avec pour seul objectif l'anéantissement des autres pour la suprématie.

La bannière humaniste des guerres offensives cache mal les bas intérêts économiques. Il s'agit en fait de mettre main basse sur le pétrole, le gaz, les minerais et toutes les ressources des autres, et tant pis si les preuves sont fausses.

Pour l'heure il faut couper l'Europe en deux et abattre le bouc-émissaire Russe, si riche en matières premières.

Ne vous inquiétez pas, les USA par tankers entiers vont acheminer leur gaz de schiste hyper-polluant et à mauvais rendement à un prix très avantageux pour eux.

Fini le pétrole russe à bon marché, les sanctions y ont veillé.

Fini le gaz de bonne qualité à prix normal, les gazoducs sont bloqués.

Quelle écologie peut défendre de tels choix couteux énergétiquement et pour l'environnement ?

Quelle écologie peut se vanter d'acheminer ses membres éminents par des jets privés ?

La pollution engendrée par les transferts maritimes, avec tous les allers-retours, est-ce écologique ?

Rendre l'Europe dépendante des USA pour tous ses marchés est-ce économique ?

Les USA ont réussi là le tour de force de rendre l'Europe encore plus dépendante et obéissante. Le tour de force d'avoir une quasi exclusivité pour ses marchés et pour la vente de ses armes, de toujours plus d'armes.

Tout est affaire monétaire, et tant pis si on aide le mauvais camp et que l'on déstabilise des pays entiers. Après tout, ceux qui se veulent les maitres du monde peuvent bien s'octroyer quelques privilèges.

Un hiver nucléaire, est-ce cela que l'on veut ?

Quand beaucoup de pays se lient pour harceler la Russie, avec une multitude de missiles nucléaires accumulée dans différents pays limitrophes, sous prétexte d'adhésion à l'Union Européenne et à l'OTAN.

Où allons-nous ? Avons-nous tant confiance dans les différents gouvernements pour calmer le jeu ?

Un dérapage peut toujours arriver. Avec un poignard cela limite les dégâts, mais avec une guerre atomique généralisée l'espèce humaine aura du mal à survivre.

Une nuit pendant deux à trois ans, pas de rayons solaires suffisants pour la survie des plantes et du phytoplancton. Et donc l'écroulement de toute la chaîne trophique. Sans même parler des éléments radioactifs dispersés à tous vents ...

Sommes-nous prêts à sacrifier nos proches ? Nos êtres chers ? Nos enfants ?

Je me sens très loin de cela, de ce gâchis.

Pourtant la vie pourrait être belle sur Terre en se limitant un peu.

La vie pourrait être belle à rire, à rêver, à aimer, à respecter l'autre, à découvrir des coutumes étrangères à son propre pays, à comprendre le monde qui nous entoure. A le comprendre réellement, au niveau de la biologie, de l'astronomie et de cette nature qui nous a faits ...

Il se trouve sur Terre tant de chose dont on peut s'émerveiller, tant de moments magiques devant la beauté des paysages, devant la beauté du comportement de certains humains et devant l'entraide qui a été le moteur de l'évolution.

Par moment la nuit je regarde le ciel étoilé et je m'interroge sur les autres formes de vie, ailleurs, très loin.

Comment s'en sortent-elles ?

Se sont-elles anéanties par des guerres et des rivalités sans fin ?

Moi j'ai l'espoir que certaines survivent et auront trouvé un équilibre plus conforme au maintien de la vie et au respect de leur planète.

J'ai l'espoir que de la considération pour les autres peuples et les autres espèces existe, si ce n'est sur notre planète, ailleurs dans ce ciel étoilé.

Réf. : L'entraide, l'autre loi de la jungle – P. Sevigne et G. Chapelle – Ed. Les liens qui libèrent – 2019.