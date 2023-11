Quel sort attend l’Ukraine après la présidentielle américaine de 2024 ?

Même si les analystes autorisés un peu plus subtils que les chargés de com officiels expliquent que Trump est favorable à une politique multipolaire contrairement aux démocrates qui sont mondialistes, on constate qu’en matière d’impérialisme, d’hégémonie du dollar et de suprématie militaire, les choses ne changent pas d’un iota du fait de l’« atlernance » présidentielle qui n’est qu’un décor pour faire avaler la fable de la démocratie.

Rien n’a changé concernant les relations avec Israël et riien ne changera dans les relations avec Moscou. Qu’au passage des pantins comme Zelinsky se fassent dézinguer n’est même par une consolation. Des comme lui, il y en a plein en réserve.