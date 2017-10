Quelle laïcité voulons-nous pour demain ?, par l’AED

En admettant que la majorité des catholiques réponde oui à cette question, ce qui reste à démontrer, cela voudrait dire que ces catholiques là sont adeptes de la mise sous le boisseau de la lumière.

à l’auteur,

Quelle lumière ? Celle de la révélation ?

La révélation chrétienne est désormais aussi rance que toutes les autres. Du fait de sa plasticité, le catholicisme qui a su s’adapter à bien des vicissitudes réussira probablement durer un peu plus qu’un qu’un islam totalitaire et incurable condamné à une mort des plus rapides, et je n’y vois aucun inconvénient, mais il y a déjà longtemps qu’on ne peut plus faire de grande différence entre les croyances chrétiennes et celles des plus anciens polythéismes dont, par ailleurs, elles dérivent directement : la vierge mère donnant le sein à l’enfant Jésus ne diffère pas beaucoup de ces représentations d’Isis pareillement occupée de l’enfant Horus et dont plusieurs sont au Louvre.

Il va sans dire que les catholiques, totalement ignorants pour la plupart de l’histoire de leur religion, n’ont pas la moindre idée de l’origine d’un symbole de Nicée-Constantinople qu’on leur fait apprendre par coeur au catéchisme et qui leur paraît tombé du ciel, Ils ne savent pas comment, en bricolant la métaphysique de l’Un de Plotin on a pu arriver à mettre sur pied, d’un concile à l’autre, et après plusieurs siècles d’efforts, l’espèce d’usine à gaz que constitue le dogme trinitaire de leur théologie.

Il faut bien appeler catholiques ceux qui font baptiser leurs lardons, se marient devant le curé et souhaitent que leur cercueil, plus tard, sur le chemin du cimetière, fasse un petit détour par l’église. Mais la plupart croient d’autant moins à la résurrection des morts que les curés eux-mêmes n’osent plus leur parler du paradis et encore moins de l’enfer. Le feraient-il, on songerait tout de suite aux croyances imbéciles des musulmans qui pensent se retrouver au milieu des ruisseaux, des fleurs et des soixante-douze vierges. Le jihadisme dont on aura eu à pâtir ces dernières années aura définitivement vacciné les chrétiens en les induisant à ce cheminement intellectuel que s’efforçaient déjà d’initier des philosophes du XVIIIe siècle qui, ne pouvant tonner contre le christianisme, ridiculisaient des croyances mahométanes en définitive assez comparables à celles de la Sainte Eglise catholique, apostolique et romaine.

Une majorité de ceux qui se disent catholiques, dans leur parfaite ignorance, pensent que le dogme de l’Immaculée Conception, qu’ils ne sauraient évidemment dater, renvoie à une virginité de Marie à laquelle ils évitent de penser parce qu’ils ne pourraient pas y croire. Et il en va de même des miracles et des apparitions. J’avais renvoyé sur ce site, à la suite de l’un de vos articles, à un documentaire de la chaîne KTO à propos du pèlerinage de Fatima : la journaliste catholique trouvait assez choquante cette piété « populaire », et elle essayait en vain -le bonhomme connaissait son métier !- de faire admettre ses réticences à l’évêque organisateur de l’événement.

Bref, votre position dans cet article comme dans les précédents, s’inscrit dans une perspective qui est, pour renvoyer à Spinoza, de l’ordre du théologico-politique. Vous-même, vous pouvez d’autant moins croire à ces constructions pseudo-intellectuelles de la théologie que vous les connaissez aussi bien que moi et que vous vous posez en philosophe ; vous pensez seulement que les masses ont besoin de religion, que c’est le meilleur moyen de les mener où on veut les conduire. Mais où ? C’est ce que je me demande. Vous ménagez une certaine opacité sans laquelle on verrait transparaître immédiatement le cynisme d’un Voltaire touchant à la manière d’accommoder la « canaille ».

Enfin, et j’en suis outré en tant que baptisé, vous ne reconnaissez pas l’autorité du Saint-Père qu’avec la plus grande désinvolture vous appelez simplement Bergoglio. Je trouve cela monstrueusement hérétique et si vous persévérez dans cette voie, vous serez forcément damné. L’Immaculée Conception, que j’ai interrogée avant-hier, dans la grotte des Buttes-Chaumont, aura été très claire sur ce point.