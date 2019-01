Quelle PAIX pour les ’indiens’ de Palestine ?

Vers 1830, Alexis de Tocqueville étudiait la Démocratie en Amérique. A cette occasion, il nous livra aussi ses vues sur le sort réservé aux Indiens d' Amérique. A la lecture de son ouvrage (1), le parallèle avec la colonisation d'autres territoires est saisissant. Un siècle plus tard (1936), Lors de son audition devant la « Commission Royale Palestine », Winston Churchill livrait son jugement sur la place qu'il convient de réserver aux indigènes Palestiniens en Palestine : « (…) Je n’admets pas (…) qu’un grand tort ait été causé aux Indiens d’Amérique ou aux populations noires de l’Australie. Je n’admets pas qu’un tort ait été causé à ces peuples parce qu’une race plus forte, une race de plus haut grade, une race plus consciente des réalités pour ainsi dire, est venue et a pris sa place ». Voir Article complet et références en (2) Voyons donc les conditions de la PAIX pour les indigènes de ces trois territoires.

>>> Les Indiens d'Amérique

Alexis de Tocqueville cite le point de vue exprimé par les Indiens : « Les États Unis veulent bien accorder la paix à la nation des Cherokees mais (…) ils seront assujettis à s'éloigner quand les États qui les avoisinent demanderont qu'ils le fassent (…). Jamais nos pères n'eussent consenti à un traité dont le résultat eut été de les priver de leurs droits les plus sacrés et de leur ravir leur pays. »

Et Alexis de Tocqueville explique : « Tel est le langage des Indiens : ce qu'ils disent est vrai ; ce qu'ils prévoient me semble inévitable (...) La conduite des Américains des États Unis envers les indigènes respire (…) le plus pur amour des formes et de la légalité (…) sans violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde. »

Comment cela ? On le comprend mieux à la lecture du Rapport du Comité des Affaires Indiennes du 24 février 1830, que rapporte Tocqueville. Ce rapport explique que le Principe Fondamental (selon lequel les Indiens, en vertu de leur ancienne possession, n'ont acquis aucun droit de propriété ni de souveraineté.), n'a jamais été abandonné, ni expressément, ni tacitement. (3)

En synthèse, du point de vue humain, la Paix imposée aux Amérindiens n'a été possible qu'une fois qu'ils aient été écartés de leurs terres pour laisser la place aux colons, et parce qu'ils ont alors vécu de facto avec un statut inférieur à celui des nouveaux arrivants.

>>> Les 'indiens' d'Australie

Les Aborigènes d'Australie ont commencé à s'installer en Australie il y a environ 60.000 ans. Ils étaient les premiers humains à fouler le sol australien. Leurs traditions artistiques variées sont parmi les plus anciennes du monde, si ce n'est les plus anciennes observées de manière continue.

Claude Lévi-Strauss nous les décrit en deux mots :"Peu de civilisations, autant que l'australienne, semblent avoir eu le goût de l'érudition, de la spéculation, et de ce qui apparaît parfois comme un dandysme intellectuel, aussi étrange que l'expression puisse paraître quand on l'applique à des hommes dont le niveau de vie matérielle était aussi rudimentaire." (4)

Cependant, avec Sigmund Freud , nous les avons toujours perçus comme "les sauvages les plus arriérés et les plus misérables." (5)

La colonisation britannique du continent australien a commencé en 1788.

Ensuite, et jusqu'à il y a peu, les Aborigènes ont formé une simple catégorie parmi la "Faune et la Flore Australienne". (6) C'était la PAIX des colons, avec l'absence de Droits qui allait avec, pour les indigènes. Ainsi, comme les Indiens d'Amérique, les Aborigènes, en vertu de leur ancienne possession, n'avaient alors aucun droit de propriété ni de souveraineté sur leur terre.

Depuis 1967, la minorité Aborigènes (3%) a obtenu des Droits Nationaux Australiens. Depuis peu des terres sont restituées aux tribus Aborigènes. Cependant, selon l'ONU et les ONGs, les conditions de vie des Aborigènes restent marquées par le racisme. Et la réalité pratique des mesures annoncées reste pour l'instant assez symbolique. (quelques explications en Annexe 1)

Ce qui se passe fait penser à un lent mécanisme d' extinction-absorption de la minorité Aborigène par le métissage.

Amérindiens et Aborigènes avaient ceci en commun qu'ils avaient une antériorité très ancienne et incontestable sur une terre immense, alors avec une densité humaine faible.

Sur ces derniers 7 ou 8000 ans, le Croissant Fertile, dans lequel se trouve la Palestine, a connu une histoire riche de multiples Civilisations, d'Empires, de Royaumes grands et petits, et de Cités-État, qui se sont succédé sur les mêmes territoires. L'archéologie montre que les échanges de toutes sortes (commerciaux, symboliques, de croyances, mythes et traditions, artistiques et littéraires, etc) ont été réguliers depuis les plus anciennes origines, et l'utilisation de plusieurs langues et alphabets a été la norme pour brasser ces richesses culturelles, même dans nombre de Cités-État.

>>> Les 'indiens' de Palestine

L'antisémitisme endémique en Europe & Russie a malmené durement les Juifs (essentiellement de la branche Ashkénaze) sur de longues périodes. Les États Européens se sont montrés totalement incapables de traiter le problème de l'antisémitisme, s'ils ont jamais eu la réelle volonté de le faire sérieusement. Theodor Herzl (1896) s'est activé autours de l'idée alternative de créer un État Juif quelque part dans le monde, ouvert aux Juifs qui voudraient y trouver refuge.

Son Projet était clairement colonial. (9) Cependant, il a été habillé comme un Projet d’ État Refuge pour les Juifs (10), Projet qui assurait respecter les Droits des indigènes « Arabes » (10). C'est sous cet habillage formel qu'il a été porté en avant, étape par étape (11), jusqu'à et y compris la création de l’État d’Israël (12).

Des assurances rassurantes avaient bien été formellement enregistrées au dossier (13), bien que l'on sache parfaitement que la réalité à venir était toute autre (14). Le formalisme était essentiel.

On faisait peu de cas des indigènes « Arabes » (15), qui pourtant étaient protégés 'en Droit' (16). Mais des « chemins de traverse » ont été élaborés (17), pour apporter un formalisme en trompe-l’œil qui les prive de ce Droit International.

Les sonnettes d'alarme ont quand même été tirées un peu partout (18). Vite rangées dans les tiroirs.

En effet, la présence d 'une population « Arabe » indigène en Palestine 'menaçait' le Projet d’État Juif (19). Les plans pour chasser les « Arabes » étaient prêts depuis des lustres (20). Les 700.000 palestiniens ont donc été chassés (21) tout en assurant qu'ils ont déguerpi volontairement (22). Une loi 'ad-hoc' a aussitôt permis de confisquer leurs terres et leurs biens (23). En outre, depuis l'origine, une accumulation de lois instaurent la discrimination directe ou indirecte, principalement sur la minorité 'Arabe' (24).

Bien sûr, le Droit International garantit un Droit au Retour et/ou une indemnisation (25) aux populations déplacées, depuis 70 ans. Mais ce Droit n'est pas compatible avec le Projet, et, par ailleurs, ces terres et ces biens ont de longue date été réattribués à des « non-Arabes » (23).

Dans l'intervalle, comme le prévoyait De Gaulle (26), les résistants à l'occupation sont qualifiés de terroristes par l'occupant. Et la répression est impitoyable (27) ( https://ifamericaknew.org/ ) (Voir quelques graphiques en Annexe 2).

A ce propos, notons que l'ONG Israélienne (B'Tselem) qui s'occupe de documenter les chiffres utilisés par « If Americans Knew » a reçu le « Prix des Droits de 'Homme de la République Française » (28). Le saviez-vous ? D'ailleurs, même notre ministre de la Justice a dû céder face aux pressions exercées par les lobbies pro-Israël (quelques détails en Annexe 3).

Tous les États du monde savaient depuis l'origine que l'objectif réel était la création d'un État Ethnique dans lequel la minorité 'Arabe' n'auraient pas de droits nationaux.

( https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989 )

Aujourd'hui, nous y sommes : Une grande partie de la population « Arabe » a été chassée de Palestine (19) (20) (21), la Ministre de la Justice Israélienne refuse que les Droits de l'Homme soient garantis pour les 'Arabes' (29), et ceux qui restent en Cisjordanie et à Gaza sont considérés être des « ennemis » (30). Les « Arabes » Israéliens n'ont pas de Droits à l'Autodétermination (31), la Colonisation est une valeur nationale inscrite dans la loi Etat-Nation (31), et les discriminations sont banalisées. (24)

« Le viol de la justice crie toujours vengeance. (...) Ceux qui commandent cherchent à rester les maîtres, tandis que les asservis font effort pour reconquérir la liberté » (33)

Vive la Nation d' Ernest Renan ! (32)

Alexis de Tocqueville confie (à propos des Indiens d'Amérique) : « Plus j'y songe et plus je pense que la seule différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas, par rapport à la justice, est celle-ci : l'un conteste à la justice des droits que l'autre se contente de violer. » (1)

Les Dieux, les Droits des peuples et la Morale ont-ils jamais croisé l'Histoire ? Non. Car « Il n'y a pas de Justice dans l'Histoire » (34)

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Annexe 1 :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

En 1788, la population Aborigène Australienne était d'au moins 250.000 personnes. Elle a chuté rapidement jusqu'à 60.000 ( 1921), pour atteindre 80.000 en 1966. A partir de 1901, les chiffres des Aborigènes comprennent les métis qui, à cette date, représentaient déjà plus de la moitié des Aborigènes recensés. (8)

En 1967, le résultat du référendum effectué auprès des non-Aborigènes, « est perçu comme la reconnaissance longtemps attendue de l'égalité des Aborigènes avec leurs concitoyens blancs, et de leur droit à participer pleinement à la nation. » (7)

Les tribus ont été 'encouragées' à abandonner les modes de vie traditionnels, sans préparation pour un nouveau mode de vie (qui impliqueraient de nouvelles valeurs et de nouvelles règles)

Cependant, selon l'ONU et les ONGs, le racisme envers les Aborigènes n'aurait guère changé depuis le niveau désastreux des années 70. Les effets mesurables disent : Mortalité infantile 3 fois supérieure à la moyenne nationale / Taux de suicides 6 fois supérieurs / Alcoolisme / Espérance de vie inférieure de 15 à 20 ans / chômage / taux d'arrestations / …

Tenant compte de la différence de natalité et de mortalité entre les populations Aborigènes "pures" et celles métis, le taux d'accroissement des populations métis serait environ double de celui des populations "pures". (8) En outre, avec le temps, une partie des 'métis' sont comptabilisés comme 'européens'.

De nos jours, la population Aborigène serait de 700.000 (métis compris), soit 3% de la population australienne. Vu les chiffres disponibles, la très grande majorité de ces 'Aborigènes' seraient métis. Ce qui fait penser à un mécanisme d' extinction-absorption de la minorité Aborigène.

Depuis 1993 le Native Act permet aux tribus aborigènes de réclamer un titre de propriété à l’État. Et le mécanisme s'est enclenché, sur le principe. Mais que faire pour les immenses Ranchs qui occupent déjà la terre ?

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Annexe 2 :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Données Chiffrées sur le Conflit entre Israéliens et Palestiniens

Mis à jour à fin Octobre 2018 (Chiffres pour Israéliens et Palestiniens)

>> Enfants tués : https://ifamericaknew.org/stat/children.html

>>Total des tués : https://ifamericaknew.org/stat/deaths.html

>> Total des blessés : https://ifamericaknew.org/stat/injuries.html

>> Aide mlitaire : https://ifamericaknew.org/stat/usaid.html

Le 'package' signé par le Président Obama, pour 10 ans, représente journellement 10,5 millions de Dollars.

>> Résolutions critiques de l' ONU : https://ifamericaknew.org/stat/un.html

>> Prisonniers Politiques (Août 2017) : https://ifamericaknew.org/stat/prisoners.html

>> Destruction d'habitations (Depuis 1967) : https://ifamericaknew.org/stat/homes.html

:: :: :: :: :: :: :: :: :: : Annexe 3 :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Saluons l'article de LA CROIX (Malo Tresca) du 10 décembre 2018, qui titre : « La France donne un prix à deux ONG en lutte contre l’occupation israélienne » "cette prestigieuse récompense, dotée par Matignon, se veut hautement symbolique"

Les récipiendaires de ce Prix déclaraient : « C’est un grand honneur pour Al-Haq de recevoir ce prix prestigieux avec nos collègues de B’Tselem, qui sont nos partenaires dans la lutte pour la justice et un avenir meilleur, sans oppression et sans occupation » (...) « Ensemble, nous travaillons à mettre fin à la culture de l’impunité afin que les Palestiniens puissent jouir pleinement de leurs droits humains »

( https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/France-donne-prix-deux-ONG-lutte-contre-loccupation-israelienne-2018-12-10-1200988806 )

:: :: :: :: ::

De son côté, le Jerusalem Post (Lahav Harkov) du 5 décembre 2018 titrait : « La France donne le Prix des Droits de l'Homme à une organisation en faveur du mouvement BDS qui a des liens avec le terrorisme. »

L'article mentionne les Valeurs prônées par Al-Haq et B'Tselem qui réclament : « la fin de l'occupation qui est nécessaire pour construire un futur basé sur les droits de l'homme, l'égalité et la liberté. »

Ces Valeurs sont inacceptables car contraires à la Loi Israélienne 'Etat-Nation', laquelle prône l"extension de la colonisation et la suppression des Droits Nationaux d'Autodétermination pour les "Arabes".

( https://www.jpost.com/International/France-gives-human-rights-award-to-BDS-organization-with-terror-ties-573574 )

:: :: :: :: :

Le Journal Israélien HAARETZ (Noa Landau) du 10 décembre 2018 souligne que « Le Gouvernement Israélien et des organisations d'extrème-Droite ont fait du lobbying contre l'attribution de ce prix. » et souligne qu'ils ont obtenu que la ministre de la Justice Française renonce à participer à la remise du Prix !

( https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-pressured-by-israel-french-justice-minister-bails-on-ceremony-honoring-b-tselem-1.6728817 )

:: :: :: :: ::

Le Journal LA CROIX (cité plus haut) précise qu'une "offensive diplomatique" a bien eu lieu. La Croix indique que le choix de cette attribution du Prix à Al-Haq et à B'Tselem a provoqué de nombreux remous au sein des Gouvernements français et Israéliens.

La Ministre de la Justice avait, comme il se doit, confirmé sa participation à la Cérémonie Officielle de remise du Prix. Ce qui est stupéfiant, c'est que le lobbying a pu créer de tels "remous" à l'intérieur du Gouvernement Français, que la ministre, dans un revirement embarrassant, soit contrainte à choisir librement de revenir sur sa décision.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :