Nombreux sont les Occidentaux qui tirent la sonnette d’alarme sur le danger d’une Russie battue dans la guerre d’Ukraine. Toutefois, la plupart des hommes politiques occidentaux soulignent qu’il est « impératif » de briser la détermination du Kremlin dans cet affrontement. Dans une récente interview accordée à Bloomberg, l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a mis en garde contre la tentation de pousser la Russie à « l’impuissance rancunière », car cela pourrait avoir des répercussions imprévisibles. Il a également souligné que la mentalité militaire dominante dans le domaine géopolitique pourrait transformer le conflit russo-ukrainien en une véritable épreuve de force mondiale, avec l’implication potentielle de la Chine et d’autres pays.

La situation en Ukraine s’intensifie actuellement, mais elle se déroule pour l’essentiel à l’abri des regards. La Russie se vante d’avoir anéanti les chars allemands Leopard nouvellement acquis par l’armée ukrainienne, selon son ministre des affaires étrangères Sergey Lavrov. Préparée à l’arrivée des chasseurs américains F-16 en Ukraine, la Russie affirme avoir prévu une réponse technologique et militaire appropriée.

En réalité, la vue d’armes occidentales décimées au milieu des forêts ukrainiennes alimente de plus en plus la colère des capitales occidentales. Les pays occidentaux et l’OTAN sont donc de plus en plus enclins à offrir une aide supplémentaire, afin de renforcer les chances de l’Ukraine de porter un coup à l’armée russe.

La contre-offensive ukrainienne, dont on parle beaucoup et qui capte l’attention du monde entier depuis plusieurs mois, a démarré il y a quelque temps. Ses premiers résultats ont défié les attentes des experts ukrainiens et occidentaux. Un certain nombre de chars allemands Leopard 2 ont été la proie des drones légers russes Lancet, bien que ceux-ci ne soient pas spécifiquement conçus pour la destruction de chars. Ces drones ne peuvent attaquer que des véhicules légèrement blindés et transportent des charges explosives ne pesant pas plus de 3 kilogrammes. Avec une portée allant jusqu’à 40 kilomètres et un faible coût de production, ils ont prouvé leur efficacité. Grâce à sa taille réduite et à sa capacité exceptionnelle à naviguer à très basse altitude, le Lancet joue un rôle tactique important.

L’état actuel des choses indique un changement substantiel dans le conflit, qui oppose désormais principalement l’armement russe à ses homologues occidentaux, avec des implications majeures pour l’équilibre stratégique de l’armée, les taux de fiabilité des industries militaires et les aspects interconnectés des ventes et des accords d’armement. La diffusion de visuels montrant l’anéantissement de nombreux chars Leopard 2, de chars AMX-10 de fabrication française, ainsi que de véhicules blindés de combat, dont le Bradley américain, a laissé les médias occidentaux stupéfaits. N’oublions pas les informations selon lesquelles la Russie aurait capturé deux chars Leopard 2 intacts, qui seront transportés en Russie pour un examen approfondi de leurs secrets technologiques et une évaluation de leurs forces et faiblesses.

Certains observateurs ont suggéré que les États-Unis n’autoriseraient pas l’Ukraine à déployer des chars américains Abrams dans le conflit en cours. Ils craignent que la destruction des chars n’ait des conséquences catastrophiques pour la réputation de l’industrie de défense américaine.

Les spéculations portent également sur le soutien de l’Allemagne à l’Ukraine, avec la possibilité de réduire ou de restreindre la livraison d’armes modernes. Cette considération découle des pertes subies par les armes allemandes les plus récentes sur le champ de bataille ukrainien, ce qui ternirait gravement la réputation des armements allemands. On estime qu’environ 25 % des armes occidentales récemment fournies à l’armée ukrainienne ont été détruites.

Le ministre britannique des affaires étrangères, James Cleverly, a laissé entrevoir l’échec imminent de la contre-offensive ukrainienne en déclarant que l’attaque des forces de Kiev n’aboutirait pas nécessairement à un résultat militaire rapide ou décisif en Ukraine. Soulignant la possibilité d’une longue durée, M. Cleverly a insisté sur l’importance pour l’Occident d’être prêt à poursuivre son soutien à Kiev.

La perspective imminente d’un effondrement militaire de l’Ukraine pourrait entraîner l’Occident dans un conflit direct avec la Russie. Cette hypothèse, qui gagne progressivement du terrain en Occident, est renforcée par la rareté des alternatives politiques viables capables de persuader les factions belligérantes d’explorer d’autres voies. En outre, les récents revers subis par l’armée ukrainienne incitent les commandants militaires russes à prolonger le conflit, dans le but de démanteler complètement les défenses ukrainiennes et de remporter un triomphe militaire malgré le soutien massif de l’Occident.

Les dirigeants russes ne toléreront pas que leurs forces armées succombent à la défaite en Ukraine, même s’ils doivent recourir à l’arme nucléaire. Cette conviction est fermement ancrée chez la majorité des experts et des spécialistes. Malgré cela, l’Occident persiste à vouloir triompher militairement de l’armée russe, mais toutes les formes d’aide apportées à l’Ukraine jusqu’à présent n’ont pas permis d’atteindre cet objectif, ni même de s’en approcher.

Par conséquent, la guerre se transforme en un tourbillon incessant d’attrition, qui ne concerne plus seulement l’Ukraine, ses territoires et sa souveraineté. Elle est devenue intimement liée aux capacités de l’OTAN, qui a été incitée à offrir un soutien quasi inébranlable aux forces armées ukrainiennes. Elle est également étroitement liée au statut des armements russes et occidentaux, à leurs origines diverses et à leurs processus de fabrication, ainsi qu’à la dissuasion militaire et à l’équilibre de la puissance mondiale. En outre, elle est liée à la réputation de ces armes elles-mêmes, ainsi qu’à leur capacité à maintenir leur part de marché et leur prolifération à l’échelle mondiale.

Il est important de noter que cette guerre est liée à l’aspiration naissante de la partie américaine à neutraliser la Russie lors du prochain affrontement avec la Chine. Il existe une idée dominante selon laquelle une victoire militaire sur la Russie entraînerait la chute de Poutine, ce qui conduirait à sa disparition de la scène politique russe. Cela pourrait plonger le pays dans une phase de turbulences dont il ne sortirait pas tant que le conflit pour la domination mondiale avec la Chine ne serait pas réglé.

La situation difficile engendrée par cette guerre est due au fait que l’Occident comprend parfaitement les dangers d’une Russie vaincue. Pourtant, il reconnaît simultanément les vastes ramifications de la défaite de l’Ukraine et ses implications à l’échelle mondiale. Entre ces deux suppositions, les choix de l’Occident fluctuent, chacun semblant reporter sa résolution aux circonstances et au déroulement de la guerre sur le terrain.