Quelle sera la nourriture du futur ?

"Il y aura bientôt huit milliards d’humains à nourrir. Une révolution en cours va devoir trouver de multiples réponses aux urgences alimentaires. Comment trouver le chemin de production ? Avec quelles ressources ?

A quoi ressembleront les repas dans 20 ou 30 ans ?

En 2050 pour nourrir la planète, la révolution pourrait se faire dans nos assiettes...

Et si demain, en guise de dîner, nous avions une unique gélule, une barre chocolatée, de la poudre, ou une simple boisson ? Le futur est peut-être déjà dans nos rayons avec des barres ou des boissons riches en vitamines, censées remplacer à elles seules une entrée, un plat et un dessert...

Voilà qui n'est pas très appétissant !

Un million de ces produits serait vendu en France tous les mois, des substituts alimentaires qui ne séduisent pas tous les consommateurs. "J’aime bien la bonne bouffe donc ce machin-là... En plus c’est à la vanille, c’est dégueulasse", commente une femme.

"C'est très bon mais c'est hyper sucré", réagit une autre. "De temps en temps quand on est pressé, c'est bien mais au quotidien, je n'achèterais pas, je ne pense pas..."

"S'il y a vraiment cette assurance ; ça remplace notre repas, oui pourquoi pas... " déclare un autre consommateur interrogé.

Mais que deviennent le plaisir, le bonheur de manger ? Les saveurs, les textures, les senteurs s'évanouissent...

Mais que valent vraiment ces produits ? Peuvent-ils remplacer toutes les valeurs nutritives dont nous avons besoin ?

Un nutritionniste en doute... "Si on ne se nourrit qu'avec ce type d'aliments, on risque d'avoir d'abord un surpoids, d'avoir un diabète, d'avoir à terme des problèmes cardio-vasculaires et des cancers. Dons ponctuellement, oui, régulièrement, non..."

Comment alimenter dix milliards d'êtres humains en 2050 ?

Une start-up finlandaise a peut-être trouvé la solution : une protéine sous forme de poudre jaune produite par des bactéries nourricières et d’eau.

Une protéine qui peut remplacer des oeufs pour fabriquer des pâtes...

Seul Singapour a pour l'instant autorisé sa commercialisation. Alors, en attendant, dans son laboratoire, un chimiste français Hervé This prépare déjà la cuisine de demain. Un soufflé vert fluo prêt en quelques minutes sans farine ni lait mais uniquement à base de poudre et de liquide.

La cuisine de demain ? Les colorants, les odorants, les saveurs, les piquants et les frais, la consistance... L'une de ses dernières inventions, le steak du futur sans un gramme de viande. Sa fabrication ? De l'eau mélangée à de l'huile et de la poudre de blanc d'oeuf.

Vient ensuite la couleur, au choix. Pour le goût, le chimiste pioche dans sa gamme aromatique de synthèse : odeurs d'oignon, de noisette et de pain grillé.

Oubliée la viande saignante, le steak du futur ressemble à un pancake coloré.

"ça a beaucoup de saveur... on peut nourrir beaucoup de gens avec ce genre de système. Aujourd'hui, la grande question, c'est la lutte contre le gaspillage. Là, c'est zéro déchet, tout ce que j'utilise je le consomme... et ça, c'est la clef pour passer 2050."

Des aliments qui ressemblent à des médicaments ? Ce n'est vraiment pas engageant ni rassurant... Une cuisine avec des arômes de synthèse ? Mais d'où viennent ces arômes, ces couleurs ? On ne sait pas et c'est inquiétant...

Mais tout cela relève peut-être de la plus pure fantaisie, comme les voyages vers Mars et la future colonisation de cette planète, selon Elon Musk ?

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2022/11/la-nourriture-du-futur.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/alimentation-comment-serons-nous-nourris-en-2050_5475051.html