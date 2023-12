Quelle surprise ! La pluie mouille !

En ce 23 décembre 2023, veille du 24 décembre (si,si !!!) j’écoutais les actualités, comme souvent le matin, à la radio. Aujourd’hui c’était sur RTL.

Il était 07h00 du matin. Premier sujet : « Il y a de nombreux colis contenant des cadeaux pour Noël dans les centres de tri postaux ! Il y a beaucoup de monde dans les gares et dans les aéroports ». Reportages de journalistes à l’appui (des fois qu’on serait sceptique face à cette nouvelle inouïe et cette actualité brulante… on ne sait jamais… les gens sont cons et ne suivent pas ce qu’on leur dit ou ils ne comprennent pas…).

Après trois bonnes minutes entrecoupées par la publicité bien évidemment (il ne faut pas oublier les priorités), le présentateur est passé à autre chose, certainement moins important pour la publicité ; comme, d’ailleurs, avait dit l’autre (je ne me rappelle pas de son nom – celui de TF1 – il y a quelques années) que ce qui l’intéressait c’était d’avoir des cerveaux disponibles pour recevoir de la publicité et acheter des boissons gazeuses bien connues[1].

Ces reportages depuis un centre de réception de colis et depuis la gare de la Part-Dieu de Lyon venaient effectivement renforcer et confirmer ce que personne ne savait : les gens partent au ski durant les vacances d’hiver ; les gens vont fêter Noël en famille ; oui, de nombreux envois de colis contenant des cadeaux sont envoyés en fin d’année !

Cela peut paraître cynique de ma part mais j’en ai par-dessus la tête des lieux communs et des reportages bidonnés qui ne donnent la parole ou plutôt qui ne sont diffusés que si la personne interviewée se montre heureuse et in the mood[2] comme dirait notre cher président défenseur de la langue de Molière et de la francophonie qui persiste à utiliser des anglicismes (mais ça, c’est un autre sujet)…

Inutile d’insister : tous les médias font la même chose en invitant des chefs étoilés (ou même de non-étoilés) pour nous montrer comment faire la cuisine festive avec du caviar, des langoustes et du foie gras, accompagnés de champagne. C’est bien connu : la France est un pays des milliardaires !

Ou alors, soyons gais ! C’est la fête, cachons la misère…

En fait, les actualités n’ont pas trop insisté sur la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, ni sur la vie chère, ni sur les sans-abri, ni sur les migrants, ni sur le changement climatique, ni, ni…

D’aucuns me diront certainement que je gâche la fête….