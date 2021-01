Quelques nouvelles du front

@Francis

Pour ce genre de virus, au lieu de confiner à mort, on pourrait donc :

> Développer un médoc ’’préventif’ (ou plutôt ’’précoce’’) qui permette de traiter les formes non graves avant qu’elles ne le deviennent.

> Développer un médoc qui évite les surréactions potentiellement mortelles.

> Mettre plus de fric dans les structures médicales

> Une fois fait, accepter le fait qu’en devenant/ étant plus fragile, on puisse décéder.

.

De toutes manières, avec la surpopulation humaine déjà existante ( on dirait une infestation pour toute autre espèce animale ou végétale) ET avec la proximité avec de nombreuses espèces porteuses (elles aussi) d’une multitude de virus (la plupart inoffensifs) puisqu’on développe l’élevage et qu’on colonise les territoires des espèces sauvages ET que notre ’’civilisation’’ ne peur se passer de transports de personnes et de marchandises dans tous les sens, avec tous ces facteurs dotés de virus variés, nous connaitrons de plus en plus ce type de pandémies.

Il faut apprendre à vivre avec.

.

Il y a des conséquences sociétales et en termes de Croyances/ Valeurs/ Ethique...