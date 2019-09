Quelques précisions sur le « deal »

Je peux maintenant affirmer avec certitude qu’avant le sommet du G7, c’est quelque chose, et qu’après le sommet, c’est quelque chose en ce qui concerne la crise iranienne. L’évolution rapide de ce sommet ne m’a pas surpris, ni moi, ni de nombreux spécialistes des affaires du Golfe.

Le scénario de l’accord est sur la table et l’option est inévitable pour toutes les parties. Ce qui se passe, comme je l’ai dit dans des articles précédents, c’est qu’il se traîne les pieds à la satisfaction de chaque partie.

Après l’échange de menaces et le rejet déclaré par l’Iran du dialogue avec l’administration Trump, les parties iranienne et américaine, avec l’aide du président français Macron, semblent s’être repliées. Le président américain est prêt à rencontrer le président Hassan Rouhani dans « les bonnes circonstances. »

La réponse iranienne a été très positive. Pour sa part, M. Rouhani s’est dit prêt à rencontrer n’importe qui s’il estimait que cela profiterait à l’Iran. « Si je suis sûr qu’assister à une session ou avoir une réunion avec quelqu’un aidera à développer mon pays et à résoudre les problèmes des gens, je n’hésiterai pas à le faire.

Ses paroles sont claires et n’ont besoin d’aucune analyse ou explication. Nous nous souvenons du sommet du président Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, au cours duquel les deux parties sont passées du commerce des barbes à la louange et à l’accueil d’une réunion bilatérale.

Pour un scénario similaire avec l’Iran, il reste à Téhéran à approuver la rencontre avec le président américain et à fixer l’heure et le lieu.

La réponse peut prendre un peu ou beaucoup de temps. Cela dépend du fait que les substituts du gouvernement du Guide suprême obtiennent le feu vert du sommet de la pyramide du pouvoir qui a le dernier mot dans les affaires supérieures du pays.

La différence entre la situation nord-coréenne et la situation iranienne est qu’à Pyongyang, il y a un homme qui menace, calme et parle. Il y a aussi un homme en Iran qui est responsable. Mais il n’apparaît pas toujours au premier plan, mais préfère diriger le jeu dans les coulisses.

Il distribue les rôles très soigneusement afin d’extraire le maximum de gains stratégiques de l’autre côté. Ainsi, il a la possibilité de manœuvrer, de contourner et de saper toute entente ou tout accord conclu avec le président iranien ou son ministre des Affaires étrangères.

Ce qui est important maintenant, c’est que nous avons de nouveaux développements dans la crise iranienne. Après les réunions du G7 et la visite surprise de M. Zarif à la réunion, le président Trump a maintenant ce qu’il appelle de « bons sentiments » au sujet d’un éventuel nouvel accord nucléaire avec l’Iran.

Plus important que ces « sentiments » , « l’Iran n’est plus le même pays qu’il y a deux ans et demi lorsque je suis entré en fonction », a déclaré M. Trump lors d’une conférence de presse conjointe du G7 et du dirigeant français Emmanuel Macron.

Cela signifie certainement que l’on est parvenu à une certaine »compréhension« des grandes lignes de l’accord. La déclaration de Trump signifie qu’il a accompli sa mission, soumis le régime des mollahs et atteint l’objectif des sanctions économiques. Il est maintenant tout à fait prêt à signer un accord, maintenant qu’il a les arguments pour convaincre le peuple américain de l’accord prévu.

Il est également entendu qu’il y a eu accord sur le fond de l’accord. Ce qui va se passer ensuite, c’est un accord sur les détails après avoir obtenu l’avis final de l’Iran.

Bien entendu, l’approbation du ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif n’implique pas l’approbation du Guide suprême. La balle est maintenant dans le camp iranien. Khamenei n’a pas encore lancé les préparatifs de l’accord.

Alors, un scénario d’entente entre l’Occident et l’Iran dans l’accord de 2015 se répète-t-il sans que les États du Golfe aient un rôle à jouer ? Il est probable que la voix des pays du CCG a encore besoin d’une forte impulsion pour se faire entendre dans les grandes capitales occidentales.