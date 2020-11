Quelques réflexions ou presque rien sur un peu tout

« Ainsi donc pour d’aucuns il serait incongru voire mal séant pour Mélenchon de continuer son combat, de vivre en fait sa vie de politicien »

Mélenchon est ce qui se fait de pire dans le gauchisme, et si la France est dans un tel état de délabrement, c’est par la faute de crétins finis du même niveau que ce gus, toujors prêts à défendre la cause des minorités à n’importe quel prix, contre les Français.

Jean-Luc Mélenchon, est un idéologue franc-maçon qui rend compte à la Loge du Grand Orient de France, se prend les pieds dans le tapis oriental du multiculturalisme avec la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », et devient incapable de faire le ménage dans son propre parti, en particulier en tolérant Danièle Obono, sympathisante du parti raciste anti-blanc et antisioniste des Indigènes de la République.

Le tribun aux accents guerriers et grandiloquents, galvanisant la foule, proférant des diatribes d’une violence inouïe contre Macron, se fait tout particulièrement mielleux quand il doit rendre compte de ses actes devant ses maîtres franc-maçons au GODF, ou quand il rencontre au détour d’une rue, un de ses plus prestigieux adeptes.



Pour Jean-Luc Mélenchon, « la France n’a pas d’avenir sans les Arabes et les Berbères du Maghreb », « les occidentaux, ça n’a pas de réalité », il méprise les « blancs catholiques », se réjouit de l’éradication de la race blanche par la créolisation et le métissage, ne supporte plus de vivre avec des « blonds aux yeux bleus », et méprise les habitants du pays de Caux en Normandie, qu’il traite d’« alcooliques épouvantables » !



« Vous savez instantanément de qui il s’agit : les nôtres. Cela se voyait. D’abord par la couleur de peau : partout dominait en profondeur ce superbe marron que montrent les plus beaux êtres humains. Ici la couleur de peau est un signal social. »

http://www.jean-luc-melenchon.fr/2012/07/16/no-volveran/

Mélenchon développe des thèses racistes et racialistes : le blanc oppresseur, le colonisateur, « l’occidental », le « blond aux yeux bleus », le « blanc catholique », doivent progressivement céder leur place à l’avenir de la France, les « Arabes et les Berbères du Maghreb », aux « marrons », « les plus »beaux êtres humains".