Quels sont les pays les plus industrialisés ?

Depuis quelques années le déficit commercial français s’accroît dangereusement. Il était de 85 milliards d’euros en 2021, et à la fin août sur une année, il s’élevait à 139 milliards d’euros. Dans le cas de notre pays, la cause est connue : nous sommes devenu un pays sous-industrialisé et nous importons quasiment tous nos biens de consommation, en particulier depuis la Chine. Quels sont donc aujourd’hui les pays les plus industrialisés ?

Au niveau mondial, l’industrie manufacturière représente en 2021, 17 % du PIB mondial. L’on peut distinguer 3 groupe de pays : ceux qui sont nettement au-dessus des 17 % et qui sont de gros exportateurs, ceux qui sont autour de 17 % et qui peuvent exporter fortement pour certains et ceux qui ont nettement décrochés et qui désormais ont une balance déficitaire en matière de produits manufacturés. (Source : Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | Data (banquemondiale.org)

Les pays les plus industrialisés sont désormais situés en Asie de l’Est : la Chine tout d’abord avec 27 % du PIB provenant de l’industrie manufacturière, mais aussi la Thaïlande à 27 %, la Corée du Sud et la Birmanie à 25 %, la Malaisie à 23 %. Ces pays s’inscrivent dans une logique de réseau, la Chine se chargent des exportations finales, les autres des productions intermédiaires vers la première.

L’on trouve aussi dans ce groupe la Turquie à 23 % du PIB qui a réussi sa transition vers le statut de pays industrialisé, ainsi que la République Tchéque qui fait partie du réseau de sous-traitant de l’Allemagne.

Vient ensuite un second groupe de pays proche de la moyenne mondiale : la Japon dont l’industrie manufacturière ne représente plus que 20 % du PIB, du fait probablement de fortes délocalisations vers les pays du Sud-Est asiatique. L’Allemagne est dans une position proche avec 18 % et elle entraîne tous les pays de l’Est chez qui elle sous-traite : Slovénie 21%, Slovaquie et Hongrie 19 %, Pologne et Roumanie 17 %.

On trouve aussi dans ce groupe : l’Indonésie, l’Algérie 19%, le Mexique 18 % (pays où les Etats-Unis sous-traitent beaucoup), l’Argentine 17%. Mais aussi d’autres pays Arabes ou sud-américains : l’Egypte, le Maroc ou la Tunisie à 15 %, le Costa-Rica, le Guatemala, le Nicaragua à 14 % et le nouveau géant indien lui-aussi à 14%. A noter, le cas de l’Italie à 15 % qui reste en partie, un pays industrialisé.

Viennent ensuite les anciens pays développés qui se sont fortement désindustrialisés : l’Espagne et les Etats-Unis à 11 %, la France et le Royaume-Uni à 9%. Mais aussi le Brésil à 10 % qui a du mal à décoller.

Ce nouveau panorama démontre que les temps changent. Nos anciens pays industriels ont pour certains (dont la France) raté leur modernisation. Nous sommes désormais à la traîne et nous dépendons pour beaucoup des importations manufacturières de pays qui se sont industrialisés récemment et rapidement.