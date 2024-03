Quels sont les pays les plus endettés ?

Au moment où se fait sentir l’augmentation des taux d’intérêts pour les Etats qui doivent rembourser chaque année des montants croissants, quels sont ceux qui sont les plus endettés et qui risquent d’être dégradés par les agences de notation ou de se voir obligés de demander l’aide du FMI ?

Parmi les grands pays, le Japon et l’Italie se distinguent par le montant élevé de la dette par rapport au PIB, mais ces deux pays ont la particularité d’avoir leur dette essentiellement détenue par leurs résidents et non par des étrangers. Les Etats-Unis, la France ou la Grande-Bretagne au contraire, même si leur dette est moins élevée, voient une grande partie de cette dernière être détenue par des non-résidents (Chine, Japon, Pays du Golfe pour les Etats-Unis), Pays européens ou arabes pour la France. Ils sont donc plus à la merci de changements de politiques d’investissements de ces Etats. Si les membres des BRICS (notamment la Chine et les pays du Golfe) décident de ne plus acheter de bons du trésor américains ou de dettes européennes, nos pays auraient le plus grand mal à se financer.

Parmi les pays émergents, on note une forte augmentation de la dette en Chine, en Inde et au Brésil, alors que la Russie conserve un endettement limité.

World Economic Outlook (October 2023) - General government gross debt (imf.org)

Dette prévisionnelle 2024

Rang Pays % du PIB

1 Japan 252

2 Sudan 239

3 Singapore 168

4 Greece 160

5 Italy 143

6 United States 127

11 France 111

14 Belgium 107

15 United Kingdom 106

16 Spain 105

25 Brazil 90

28 China 87

31 India 82

68 Germany 64

186 Russian Federation 22

Concernant les montants en valeur absolue, c’est bien sûr la dette américaine qui atteint désormais des sommets inquiétants. L’on comprend que les investisseurs étrangers, de crainte d’un effondrement du dollar, commencent à s’éloigner des bons du trésor et que la FED soit obligée de continuer à faire tourner la planche à billets.

Mais la dette chinoise, bien que détenue par des résidents, augmente elle-aussi très vite, suite aux restriction du COVID et aux problèmes économiques du pays.

Montant dette en milliards de Dollar en 2023 :

Etats-Unis : 34 000 Milliards $

Chine : 12 700 (2022)

inde : 2 686 (2022)

Japon : 9 200

Allemagne : 2 820

Russie : 415 (2022)

Indonésie : 499 (2022)

Brésil : 1 632 (2022)

France : 3 240

Grande-Betagne : 3 260

Italie : 3 150

Espagne : 1 688

En conclusion, l’endettement des Etats est devenu un problème mondial, même s’il est bien plus marqué dans les pays occidentaux. L’épargne mondiale existante ne suffit pas à satisfaire les besoins actuels ce qui ne peut que mener à l’utilisation continue de la planche à billets et à plus d’inflation.