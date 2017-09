Question oisive

d’un vieil emmerdeur

Il nous est à tous arrivé, une fois ou l’autre, de devoir répondre au feu de barrage de questions, fruits d’une saine curiosité, d’un enfant : « dis pourquoi ? et pourquoi ? » et auxquelles nous avons répondu avec plus ou moins de pertinence parfois avec condescendance, bonne grâce ou agacement selon notre humeur du moment.

Si la réponse à ces questions coule la plupart du temps de source, il nous arrive parfois d’être surpris d’ignorer la raison pour laquelle on procède d’une certaine manière pour effectuer un certain acte, l’enfant (et notre ego) ne pouvant se contenter d’une réponse telle « parce que on a toujours fait ainsi » qui serait de toute manière suivi d’un autre « et pourquoi ? »

Donc on cogite un moment, on trouve la réponse adéquate qu’on livre sans réfléchir plus loin.

Problème résolu ? Pas vraiment.

Car si on prend le temps d’essayer d’imaginer une autre façon d’exécuter une tâche, on serait surpris des découvertes intéressantes que parfois on peut faire. Et qui facilitent la vie.

Je vais donc retomber en enfance et vous poser une question idiote à laquelle, par fainéantise, je n’ai pas cherché la réponse, en comptant sur vous.

Par tradition en France on est catholique, cette religion qui, avec tous ses saints, est bien plus proche du paganisme que d’un monothéisme pur et dur à la protestante.

Or dans quelques semaines, perpétuant une vieille et sympathique tradition, nos facteurs viendront nous proposer les calendriers, les mêmes pour tous le monde

Où à chaque jour de l’année est lié le nom d’un saint.

La question est : dans les Pays où la religion principale n’est pas le catholicisme (protestantisme, hindouisme, islam ou autre) qu’y a-t-il sur leurs calendriers au lieu du nom de nos saints ?

Juste le jour de la semaine ? Une maxime ? Une pensée profonde d’un homme connu ? Et en absence de tout que pourrait-on y fourguer ? une pub pour coca-cola ou McDo ?

C’est bête je suis d’accord, mais c’est encore plus bête de n’y avoir jamais réfléchi. Rien que pour le fun.

A vos claviers !!!