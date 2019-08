Question sur Amazon

Amazon vient de faire un bras d'honneur à l'État Français en décidant de faire payer la taxe GAFA aux vendeurs français. Cependant, une autre information, tout aussi choquante, est passée presque inaperçue.

En Espagne, un petit malin a réussi à soutirer 330 000 euros à Amazon, avant de se faire arrêter par la police (source : Ouest France). Ce qui est intéressant, et qui pose question, c'est la façon dont il s'y est pris.

Le jeune homme pesait avec précision les colis qui lui étaient livrés et conservait les articles achetés, puis renvoyait ensuite des cartons aux poids identiques en les remplissant de terre. Il obtenait ainsi le remboursement de ses achats. Il ne lui restait plus qu'à revendre les articles ainsi obtenus gratuitement.

Selon le jounal El Español, cité par Ouest France, cette ruse suffisait à tromper Amazon, puisque cette firme se contente de peser les colis qui lui sont retournés, afin de vérifier que le poids de retour est bien égal au poids de départ.

Jusqu'ici, tout va bien.

Il n'est pas étonnant qu'il se soit fait arrêter. En effet, à un moment ou à un autre, Amazon doit bien ouvrir les colis retournés, afin de les remettre en vente, n'est-ce pas ? À ce moment là, fatalement, ils doivent bien s'apercevoir qu'il n'y a que de la terre dans les colis retounés, non ?

Eh bien non ! Selon Ouest-France, c'est seulement le nombre anormalement élevé de colis retournés par ce client qui a fini par le confondre.

D'où ma question : après les avoir pesés, que fait Amazon des colis qui lui sont retournés ?

À nous autres, qui sommes de simples citoyens, on explique qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut trier nos déchets, qu'il faut nous habituer à devoir payer plus cher l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères...

Mais que fait Amazon des colis qui lui sont retournés ?

Chez moi, j'ai une poubelle pour l'incinérable, une autre pour le compostable, une autre pour le papier et le plastique et encore une pour le verre.

Mais que fait Amazon des colis qui lui sont retournés ?

On nous explique que nous "produisons" des déchets.

Mais que fait Amazon des colis qui lui sont retournés ?

On nous fait payer une taxe pour recycler les appareils usagés...

Mais que fait Amazon des colis qui lui sont retournés ?

Pour sauver la planète, on nous fait payer des taxes élevés sur les carburants, on nous oblige à isoler à grands frais nos logements.

Mais que fait Amazon des colis qui lui sont retournés ?

Ne me dites pas qu'ils partent directement à la décharge, je n'y croirais pas !