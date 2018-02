Questions dérangeantes

:

1. Pourquoi, quand on cherche les vieux amis d'école sur les deux principaux sites payants, ne trouve-t-on presque jamais ceux dont on ne souvient et presque toujours ceux dont on ne souvient pas ?

2. Pourquoi ne peut-on s'empêcher de se dire, en regardant les photos de ce que sont devenus ceux dont on se souvient, qu'on n'aurait jamais dû consulter ce genre de site ?

3. Pourquoi le site officiel d'inscription au statut d'autoentrepreneur est-il si difficile à trouver ? (question subsidiaire : pourquoi les sites officieux payants sont-ils si faciles à trouver ?)

4. Pourquoi les gens affirment-ils que les choses compliquées sont simples (devenir autoentrepreneur) et que les choses simples sont compliquées (cuisiner correctement un riz à l'italienne) ?

5. Pourquoi parle-t-on toujours du pape à la télévision et jamais de Jésus ? (réflexion d'une vieille Gitane rapportée par Christian Bobin)

6. Pourquoi le pape Jean-Paul II a-t-il sanctionné Jacques Pohier, Leonardo Boff et Mgr Gaillot et maintenu en fonction le Père Marcial Maciel Degollado ?

7. Pourquoi ceux qui critiquent "les imbécillités qu'on voit à la télévision" continuent-ils à regarder la télévision ?

8. Pourquoi s'inquiète-t-on de savoir s'il y a une vie après la mort et jamais s'il y en a une avant ?

9. Pourquoi les "notables" qui vous connaissent et que vous connaissez font-ils semblant de ne pas vous connaître quand ils vous croisent au supermarché ? (les gens qui vivent dans une petite ou moyenne ville de province me comprendront)

10. Pourquoi ceux qui se sentent dépositaires de "vérités élevées" sont-ils souvent si désagréables ?

11. Puisque "Dieu est mort", pourquoi personne n'a-t-il été invité à son enterrement ? Et d'abord, de quoi est-il mort ?

12. Pourquoi ceux qui vous disent "qu'ils feraient n'importe quoi pour vous" ne font-ils jamais rien pour vous ?

13. Pourquoi les "havres de silence et de paix" se mettent-ils invariablement à ressembler au bout de quelques années à Woodstock ?

14. Pourquoi y a-t-il autant d'"antifascistes" a posteriori et aussi peu de résistants a priori ?

15. Pourquoi les gens ne sont-ils pas aussi sympathiques que leurs idées ?

16. Pourquoi n'y a-t-il pas de synagogue à Bourges, alors qu'il y a une "rue des Juifs" ?

17. Pourquoi ceux qui disent que "l'argent ne fait pas le bonheur" ne le rendent-ils pas ? (Clin d'oeil à Jules Renard)

18. Pourquoi votre femme finit-elle par vous reprocher comme des défauts, les qualités pour lesquelles elle vous a épousé ?

19. Si "Dieu est amour", pourquoi tant de haine ?

20. S'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi y a-t-il plusieurs religions ? (En hommage au Père Serge de Beaurecueil, o.p.)

21. Pourquoi ceux qui prétendent "qu'on ne fait pas d'omettes sans casser des oeufs" sont-ils généralement ceux qui les cassent ?

22. Pourquoi tresse-t-on des couronnes après leur mort à des gens dont on a pourri la vie ? (en hommage à Alan Turing)

23. Pourquoi les "méchants" mettent-ils tant d'ardeur à faire le mal, tandis que les "honnêtes gens" en mettent si peu à faire le bien ?

24. Pourquoi y a-t-il CINQ preuves de l'existence de Dieu dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, alors qu'une seul suffirait ?

25. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal ?

26. Pourquoi les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron disent-ils du mal d'Emmanuel Macron ?

27. Pourquoi les gens "qui ne croient pas aux promesses des hommes politiques" continuent-ils à voter pour eux ?

28. Si même une chèvre pouvait gagner face à Marine Le Pen, pourquoi n'a-t-on pas présenté une chèvre ?

29. Comment peut-il y avoir des gens pour affirmer qu'un mensonge "les yeux dans les yeux" n'est pas un mensonge, mais "une preuve d'habileté politique" ?

30. Pourquoi l'Etat met-il si peu de temps à vous réclamer l'argent que vous lui devez et si longtemps à vous rembourser celui qu'il vous doit ?

31. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de moyens de communication et de moins en moins de communication ?

32. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui dorment dans la rue ?

33. Pourquoi certains organismes affichent-ils sur les murs de leurs locaux la liste de leurs obligations (accueil des usagers, respect des bénévoles...), et font-ils le contraire de ce à quoi ils s'engagent ?

34. Pourquoi ne comprend-on pas mieux quand on est grand ce que les grandes personnes nous disaient qu'on comprendrait plus tard quand on était petit ?

35. Si on est assez intelligent pour devenir milliardaire, comment peut-on être assez stupide pour le vouloir ? (Clin d'oeil à J.K. Chesterton)

36. Comment les gens à qui leur père a donné leur premier milliard peuvent-ils avoir le culot de prétendre qu'ils ne doivent leur réussite qu'à eux-mêmes ? (Je crois que c'est le cas de l'actuel président des Etats-Unis, Donald Trump)

37. Pourquoi les gens qui mettent en avant leurs "mérites" sont-ils généralement si peu "méritants" ?

38. Pourquoi les gens les plus "directifs" prétendent-ils toujours qu'ils ne sont pas directifs ?

39. Pourquoi celle qui partage votre vie trouve-t-elle toujours à redire à la marque de lessive ou de liquide vaisselle ou au volume des sacs poubelles que vous venez d'acheter ?

40. Pourquoi le "fils de cinq ans" de celui qui dit en regardant un tableau de Picasso que "son fils de cinq ans en ferait autant" n'en fait-il pas autant ?

41. Pourquoi les gens qui commencent par affirmer que la notion de Q.I. ne veut rien dire éprouvent-ils le besoin de suggérer ensuite que le leur est nettement au-dessus de la moyenne ?

42. Pourquoi le ministre de l'écologie ne roule-t-il pas à bicyclette ?

43. Pourquoi se plaint-on du manque de maîtrise de la langue française et accepte-on que les enfants étudient de moins en moins la grammaire, le vocabulaire et l'orthographe ?

44. Pourquoi demande-t-on de faire plus d'efforts à ceux qui ne peuvent pas en faire davantage et pas à ceux qui pourraient en faire davantage et qui demandent aux autres de faire plus d'efforts ? (Pourquoi cette phrase est-elle si compliquée ? ;-))

45. Si les vérités de la foi sont "évidentes", pourquoi l'Inquisition et pourquoi Jean-Noël Dumont est-il si souvent de mauvaise humeur ?

46. S'il est vrai qu'il faille taire ce dont on ne peut parler (Wittgenstein), pourquoi continue-t-on à parler de ce qu'il faudrait taire ?

47. Comment peut-il y avoir des "organisations anarchistes" ?

48. Pourquoi est-il si difficile d'expliquer aux enfants que les belles qualités qui font le charme de l'enfance (la confiance, l'innocence, l'insouciance...) les desserviront dans leur vie sociale et professionnelle, mais qu'ils doivent tout de même les conserver ?

Variante : Pourquoi est-il si difficile d'expliquer aux enfants que la morale (ne pas mentir, ne pas voler, respecter les autres...) ne sert à rien, ni à réussir socialement, ni à s'enrichir, ni à devenir l'heureux propriétaire d'une Rolex avant l'âge de quarante ans, mais qu'il faut la respecter quand même, bien que beaucoup d'adultes ne le font pas, à commencer par les hommes politique et même si Dieu n'existait pas pour les récompenser.

49. Au nom de quoi des gens qui ne font rien pour rendre la vie des autres plus supportable (notamment des malades en fin de vie) se permettent-ils de décider quand et comment ils doivent mourir ?

50. Pourquoi passe-t-on son temps à se plaindre des effets de ce dont on chérit les causes ? (Clin d'oeil à Bossuet)