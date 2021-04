Questions endémiques et autres considérations

De fait c’est une histoire de fous :



La pandémie semble décroitre avec son nombre de victimes .(mortalité en baisse , chose tout de même admise)

Donc les différents virus C19 et mutants doivent avoir achevé leurs cycles .

On ne connait pas de pandémie ad vitam ...



Certains affirment que c’est un succès de la vaccination , d’autres disent qu’ il n’en est rien , fin de cycle donc , mais accidents vaccinaux de fréquence anormale (US , RU , Israël...)

Ici un urgentiste se félicite qu’il rencontre moins de patients ephad aux entrées donc il dit donc bravo à la vaccination, reconnait les « bénéfices risques » , mais il est tout de même permis de penser que dans les epahd et au sein de la population , tous les candidats à risque ont été touchés et que les dégâts ou non , sont derrière eux .

https://www.youtube.com/watch?v=5J9-WsQuoPo

Bref saura t’on un jour la vérité ?

A moins qu’un nouveau mutant fasse rebondir la pandémie ...