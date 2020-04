Questions politiques et pandémie

Politiciens et religieux semblent aujourd’hui avoir fait de la pensée paradoxale, ou double lien, un mode essentiel de communication contre lequel les chercheurs de Palo Alto nous avaient pourtant mis en garde. C’est le cas pour l’injonction contradictoire sur le port du voile, une obligation qui n’en est pas, et pour les masques, hier inutiles, mais indispensables à présent. Ou pour un confinement systématique, mais « en même temps » variable…

Il est d’ailleurs curieux qu’à la place d’un espace de sécurité à préserver (proxémie) il soit partout question de maintenir une « distanciation sociale » pour se prémunir d’un contact jugé trop proche avec autrui, ce qui peine à masquer de bien réelles distances sociales entre les individus et les groupes dont peu de personnes se sont préoccupées jusque-là. Il est pourtant incontestable à présent que cette pandémie est un révélateur d’inégalités qui menace surtout les couches les moins favorisées de la société mal rémunérées et protégées, ce qui permet à d’autres de continuer à y vivre dans de meilleures conditions. Quant aux soignants, déboutés il y a peu de leurs revendications par le pouvoir, voici qu’ils sont à présent portés au pinacle et donnés en exemple. Les faits et leurs contraires peuvent donc être tous vrais « en même temps » ce qui est la signature caractéristique du « double bind ».

Chacun peut ainsi faire le constat de Jaurès : « Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots ». Et c’est sans doute pour cela, qui résonne comme un aveu d’impuissance ou de perfidie, que le sens des mots est parfois si élastique. On remarquera par exemple que le confinement qui est synonyme d’isolement, de réclusion ou d’enfermement renvoie en réalité aux confins (cum finis) c’est à dire aux extrémités d’un territoire a priori vaste et finalement mystérieux. Mais il est pourtant tout à fait normal de croire aujourd’hui que lorsqu’on est contraint de rester coincé au même endroit sans sortir c’est que l’on est en réalité parfaitement libre d’explorer un espace immense. La novlangue de George Orwell, dans laquelle chaque terme signifie son contraire, comme « la guerre c’est la paix », est donc bien une variable d’ajustement politique confirmant que l’altération du sens des mots mène à d’autres risques, ce qui faisait dire à Camus que « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde ».

Mais ce confinement contraire à une libre circulation des biens et des personnes, qui est un droit constitutionnel, pose aussi la question de savoir quelles sont les principales missions d’un État comme le nôtre. On peut alors se demander si le fait qu’il veuille garantir la santé de tous, même contre leur gré au nom de cette « violence physique légitime de l’État » dont parle Max Weber, n’est pas comparable au parent qui use préventivement d’autorité contre des enfants possiblement rebelles. Car si un État prétendument bienveillant occupe cette fonction parentale il court alors le risque, à moins qu’il ne le désire, de maintenir chacun dans une position infantile (infans : celui qui ne parle pas) contraire à celle de citoyen responsable. Et si gouverner c’est prévoir cela signifie de rendre accessible à tous : nourriture, logement, justice, éducation, défense, et moyens de santé publique. Mais ce n’est pas la même chose d’anticiper des hôpitaux bien pourvus et correctement répartis sur le territoire que de vouloir incarner par la contrainte un idéal du Bien probablement hors d’atteinte. Or c’est à nouveau le résultat d’un autre abus de langage qui confond le « droit aux soins », légitime dans un État développé, mais qui suppose des moyens, avec le « droit à la santé » qui n’existe nulle part ailleurs que dans les rêves de démagogues.

Or il est clair que le pouvoir actuel a exigé ce confinement par impossibilité à fournir les moyens nécessaires qui n’ont pas été provisionnés depuis longtemps, et même largement appauvris depuis lurette. Rien n’était prêt, mais les mêmes qui regrettent aujourd’hui cette impéritie ont aussi chéri leurs causes. Car il fallait rationaliser les industries les services et les hôpitaux pour le bénéfice de tous, même si cela conduisait de facto « en même temps » à un management stupide tenant le facteur humain pour atout négligeable. Certes des voix se prononcent aujourd’hui pour un retournement radical de la situation présente parce que le confinement a créé une chaîne de solidarité souvent capable de transcender l’égoïsme naturel de chacun. Mais si ces mouvements sont bien utiles et réels, on peut douter de leur durabilité et de leur universalisme au long cours comme si un TGV lancé à pleine vitesse pouvait aisément changer de direction. Et c’est la raison pour laquelle certains se demandent déjà non pas ce qui va changer dans l’avenir mais ce qui va au contraire pouvoir continuer ou s’amplifier. D’autant qu’il est malheureusement à craindre que cette pandémie génère d’immenses précarités supplémentaires, très conflictuelles, notamment dans les endroits qui sont déjà les plus affectés.

En dépit de nombreuses incertitudes épidémiques et géopolitiques, l’humanité se trouve en effet confrontée à des enjeux considérables, tous potentiellement générateurs de grandes tensions politiques. Un retour du chômage de masse ou une baisse des revenus médians conduisant à des troubles psycho-sociaux sont en effet probables. Un recentrage de l’appareil économique (production, finance, consommation, transports etc.) sur les besoins fondamentaux des personnes près de leurs lieux de vie va bouleverser les habitudes. Mais aussi la préservation d’un environnement déjà très contraint en lien avec des exigences exponentielles, une démographie mal maîtrisée, et une cinétique déraisonnable des biens et des populations. Or, pour les nations qui ont encore voix au chapitre et ne sont pas la banlieue du monde, il n’existe pas aujourd’hui de véritable pensée commune ou de récit unificateur capable de favoriser l’action.

Car si les sociétés occidentales sont sous l’emprise de la dictature du je où chacun « le vaut bien », ce qui entraine plus de droits et de désirs potentiels que d’obligations, d’autres civilisations sont au même moment sous l’emprise totalitaire du nous par une puissante contrainte collective qui régule et encadre strictement ces mêmes envies. On peut néanmoins remarquer que la distance entre ces systèmes apparemment si dissemblables est en réalité fragile car ils reposent tous deux non seulement sur des façons identiques de produire et de consommer, mais aussi sur les mêmes moyens sophistiqués d’une surveillance généralisée de tous. Foucault et Deleuze ont bien anticipé ce dernier point, et avant eux Jérémy Bentham fin XVIIIème avec son panoptique qui est une architecture carcérale permettant à un gardien de surveiller depuis sa tour centrale tous les prisonniers enfermés dans des cellules individuelles réparties sur la circonférence, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont observés.

Ajoutons que ces réclusions ou oppressions n’empêchent nullement les enfermements invisibles de la pensée créés au plus profond de nous par ces mêmes systèmes de surveillance et par notre éducation. Car les normes intériorisées à la base de nos structures psychiques, quoique utiles à la vie sociale, sont aujourd’hui devenues si nombreuses et complexes qu’elles exercent déjà de fortes pressions secrètes chez les individus, même et parfois surtout quand elles se cachent derrière d’apparentes libertés. Au final ces habitudes qui ont modelé notre cerveau en mode par défaut (MPD) sont une partie essentielle de notre identité qui nous incite à nous comporter d’une certaine manière, et il est alors très difficile d’en changer en raison de fortes résistances qui sont encore trop souvent ignorées ou déniées. Or en dehors des drogues psychédéliques notre esprit n’a pas de reset possible, bien que les transhumanistes en rêvent. Mais en attendant on peut se demander comment tous les changements visant à résoudre les problèmes actuels seront possibles sans une prise de conscience très large de ces questions, et s’ils seront toujours compatibles avec une liberté encore considérée comme un bien inaliénable. Or Benjamin Franklin nous a prévenu : "Une société qui est prête à sacrifier un peu de liberté contre un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre, et perdra les deux."

C.C.© 25 avril 2020

