Questions pour un super-enfoiré : je suis, je suis...

Le secret pour des vacances exceptionnelles ?

Un jeux captivant qui divertit toute la famille !

Heureusement, nous avons pensé à tout, et nous vous offrons un jeu gratuit.

Le premier qui trouve a gagné.

La règle est simple : à l'aide des indices qui suivent, devinez qui je suis.

Premier indice :

Je suis un entrepreneur, homme d'affaires, et milliardaire, de nationalités marocaine, française, portugaise, israélienne et christophienne, résidant en Suisse (officiellement, mais habitant en fait à Genève), président-fondateur d'un consortium luxembourgeois, une multinationale spécialisée dans les télécommunications et les réseaux câblés, anciennement cotée à la bourse d'Amsterdam, connu pour mon usage sophistiqué de l'endettement et l'ingénierie financière, aussi bien dans mon groupe que dans ma vie quotidienne.

Par le biais de ma holding personnelle qui est immatriculée à Guernesey, je suis le principal actionnaire d'opérateurs français, israélien, portugais et américains, mais aussi propriétaire de plusieurs chaines de télé et de magazines.

En 2020, mon patrimoine était évalué par le magazine Forbes à 7,1 milliards de dollars américains, faisant de moi l'un des hommes les plus riches de France et le plus riche d'Israël..

Deuxième indice :

J'ai fait fortune en France, puis à l'étranger grâce à une technique particulière de gestion d'investissements avec effet de levier appelée LBO (Leverage Buy-Out ou achat à effet de levier en français), consistant à s'endetter pour acheter une entreprise cible, puis la restructurer pour en majorer ses profits financiers, et rembourser les emprunts contractés par forte ponction sur la trésorerie de ladite entreprise. Dès 2003, j'ai tout misé sur le secteur du câble et j'ai vite détenu 99 % des réseaux câblés de France.

Troisième indice :

Je suis également propriétaire d'une collection de plus de 200 œuvres d’art estimées à 750 millions d’euros, de plusieurs propriétés, avions, yacht, via des family office domiciliées dans le paradis fiscal de Saint-Vincent-et-les-Grenadines grâce à un montage complexe permettant de transmettre la propriété de mes œuvres d'art à mes enfants, et d'échapper à la taxation des plus-values estimées entre 50 et 75 M€, ainsi qu'aux impôts sur les donations à venir qui sont planifiées à hauteur de 300 M€ par an.

Quatrième indice :

Auditionné par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, j'ai recommandé pour la France une réduction du nombre de semaines de congés payés et une augmentation du temps de travail au nom de la compétitivité en précisant : « Les Chinois travaillent 24 heures sur 24 et les Américains ne prennent que deux semaines de vacances… C'est là, le problème pour nous… Mon modèle, ce n’est pas les deux semaines de congés payés, mais par rapport à ceux qui travaillent plus, on avance moins vite : ce sont les lois de la gravitation, si vous le permettez88… »

Ce qui peut se traduire en termes simples par : "Plus qu'on pédale moins vite, moins qu'on avance plus lentement !"

Je suis ? Je suis ? Si vous avez trouvé, envoyez vos réponses à www.quinenveut.com en précisant votre numéro de carte bancaire et le code. Vous pouvez gagner un voyage inoubliable au Roggenberg.