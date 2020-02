Qui a débranché Griveaux ?

D’où viennent tous ces gens qui gravitent autour de Macron, et qui défraient la chronique ? Plusieurs sont dans le collimateur de la Justice, mais Macron les protège. Un livre vient de sortir, en enquête de journaliste, sur les réseaux secrets de Macron. Entretien avec l’auteur Marc Endeweld.

.

On y apprend des choses intéressantes. Macron n’avait pas de Parti politique, avec sa femme, ils vont créer des réseaux. Ils utilisent les anciens réseaux de Gauche & de Droite, d’abord les plus âgés, comme Charasse. Puis il recruteront des plus jeunes, plus malléables.

.



Macron est arrivé à faire travailler ensemble, des réseaux qui étaient des adversaires. Tout en divisant pour mieux régner, par exemple pour séparer Valls de Hollande...

.



Gauche et Droite n’existent plus, ils ont fusionné pour créer En Marche, avec le Modem et l’UNI. Du PS aux Sarkozystes, c’est la même boutique, ils sont tous pour le néolibéralisme ! Tout cela dans le dos de Hollande et du PS.

.



Il a récupéré aussi, l’écurie de DSK, dont Griveaux, puis il a asséché la concurrence. Donc un grand stratège pour arriver au pouvoir. C’est ensuite que ça se gâte, le casting alimente la chronique, de Benalla à Delevoye en passant par Griveaux, ses choix de DRH commencent à poser problème...

.



Sa technique préférée est cynique : « Séduire, utiliser, jeter ! », ne lui a pas créé que des amis... Mais son plus gros problème, c’est qu’il reste des électeurs !

Les uns déçus, les autres hostiles, de plus en plus hostiles, à tel point que 14 Députés ont quitté le Titanic ! 12 de plus, et Macron n’a plus de majorité.



La méthode Macron est efficace pour arriver au pouvoir, mais pour s’y maintenir et gagner en 2022, c’est moins sûr....

« Livre : Macron la grande manipulation, les réseaux secrets de Macron »