Qui a dit : Egalité entre les hommes et les femmes ?

Pour échanger nos idées, nous autres humains, nous utilisons des mots, un vocabulaire, en fait plusieurs, depuis la tour de Babel.

Le mot "EGALITE", celui qui est inscrit aux frontons de nos mairies depuis notre grande révolution veut dire égalité de droits devant la loi et c'est bien ainsi.

Mais aujourd'hui ce mot est employé en toutes circonstances, il est souvent dévoyé et cela peut être la cause d'une profonde perturbation de notre société.

Ainsi, entre les Hommes, l'inégalité est la règle depuis la naissance dans un lieu et de parents différents, avec des yeux bleus ou noirs, avec une peau jaune ou blanche, avec un potentiel de maladie différent ou encore avec un Karma favorable ou non etc..

Bien entendu et globalement il en est de même entre les femmes et les hommes. Le profil et les mécanismes du corps sont amplement différents, il n'est pas besoin de détailler ici ces différences que nous côtoyons abondamment tous les jours, mais les différences entre les femmes et les hommes sont encore plus notoires sur la psychologie et tout ce que cela englobe.

Nous voyons ainsi que (globalement bien sûr) les femmes s'intéressent particulièrement à la vie quotidienne des autres humains tandis que les hommes préfèrent s'intéresser beaucoup plus à la création, à l'invention de moyens capables de faciliter la vie à plus long terme et à assumer la direction de leurs concitoyens.

Ainsi nous constatons aujourd'hui en France que dans un métier tourné totalement dans le service à la personne 87% des infirmières sont bien des femmes. Autrefois, c'était les "bonnes" sœurs qui s'adonnaient à cette activité. Ceci n'est qu'un exemple.

Nous pouvons penser que cette proximité humaine trouve ses fondements dans le fait que les femmes portent, ou plutôt construisent leurs enfants dans leurs propres corps et cela pendant de longs mois. Ce lien de 9 mois marque de façon indélébile une relation, voire une responsabilité particulièrement étroite entre la mère et son enfant et par extension à tous les enfants et par extension encore à tous les humains qui ont été formés dans le ventre d'une maman. Nous visualisons souvent la réalité de cette émotion quand nous assistons à cette sorte de félicité qui s'empare des mamans devant un bébé dans une poussette par exemple.

Dans le comportement quotidien, ces différences entre les unes et les uns sont déjà très visibles. La plupart des femmes prennent soin de leur personne, de leur apparence, elles consacrent souvent beaucoup de temps pour leurs toilettes, leurs vêtements sont variés et colorés, elles ne craignent pas de porter des talons aiguilles pour allonger leur silhouette malgré les contraintes pour marcher et, par ailleurs, dans les périodes de chaleur elles réduisent au plus la surface de leurs vêtements notamment pour montrer leur corps. D'après une étude récente elles seraient même 87.4% les utilisatrices de chirurgie esthétique.

A contrario, la plupart des hommes ne prennent soin de leur apparence qu'au minima, en fonction de leur souci de séduire ou pour raison professionnelle. Quand à leur corps, ils aiment montrer leur musculature mais prennent soin de couvrir largement leur intimité.

Sur le plan religieux et dans de nombreuses religions nous voyons les femmes nombreuses parmi les fidèles tandis que les hommes assurent plutôt l'encadrement.

De même, concernant la restauration, nous avons tous en tête les recettes de nos grands-mères tandis que la grande majorité des cuisiniers professionnels étoilés sont des hommes.

Tout ceci n'est pas le fruit du hasard mais est bien la conséquence de la différence fondamentale de nos caractères, et ces différences sont des richesses formidables qui trouvent leur apogée quand elles sont ajoutées et non pas jalousées.

Une formule résume assez bien ces observations : La femme dirige l'homme et l'homme dirige le monde.

Il n'est pas un hasard, non plus, de constater que nos prisons sont occupées à 96.41% par des hommes. (2022)

LA PARITE

Comme on vient de le voir les hommes, depuis toujours, ont pris le pouvoir dans la gestion des groupements humains, c'est dans leur nature. Mais, de même, il était dans leur nature que les hommes les plus forts imposent leurs volontés aux hommes les plus faibles. Seulement, la société évoluant, les plus faibles se sont regroupés (l'union fait la force) et ont imposé au plus forts l'instauration d'un système démocratique qui est aujourd'hui largement répandu (au moins sur le papier).

Mais nos sociétés continuent à évoluer et l'on constate aisément que le nombre d'enfants conçus est en baisse considérable et même bientôt préoccupante. De ce fait et du fait des nombreux moyens techniques utilisés pour l'entretien du domicile et aussi à la lumière de nos observations rapportées plus haut, les femmes disposent de beaucoup de temps pour leur épanouissement à exploiter dans tous les rouages de la société.

C'est ainsi que, ce que l'on nomme "le féminisme" est apparu, les femmes souhaitant naturellement intervenir dans les domaines que les hommes avaient coutume de se réserver.

D'aucun sont fachés que la très grande majorité des chefs d'entreprise soient des hommes, mais c'est sans compter que la tendresse du coeur féminin résiste difficilement aux innombrables pressions et déconvenues subient par les tenants du poste. Les crises de nerfs ou les "burnouts" sont positifs pour personne.

Ainsi, la loi a instauré une obligation de "parité" dans de nombreux domaines publics et en particulier dans le domaine électoral. Il est en effet juste de penser que la vie de nos sociétés sera plus équilibrée en en confiant l'organisation à un groupe humain représentatif autant de la féminité que de la masculinité.

Cette parité ne garantit pas, bien entendu, que les décisions prises soient les meilleures et d'ailleurs les meilleures au regard de quoi !, mais elle fournit la condition la plus favorable pour qu'il en soit ainsi.

Par contre, exiger une parité chez les infirmières, ou chez les salariés des travaux publics ou encore comme détenus de nos prisons serait non seulement ridicule mais même totalement une aberration. Ces exemples sont évidents, mais doivent être étendus à toute l'activité économique. En effet, chacun de nous recherche son épanouissement personnel tout au long de sa vie. Une vie est simplement un nombre d'heures, de jours et d'années que nous passons au milieu d'autres êtres humains dans un cadre originel que nous tentons d'aménager selon nos goûts et nos possibilités. Chacun de nous apportera sa meilleure contribution s'il est placé dans un cadre correspondant à ses appétences personnelles. Et cela veut dire que l'on doit rechercher l'activité personnelle qui nous convient le mieux en compagnie de personnes nous convenant également le mieux.

Ce positionnement est d'évidence l'inverse du projet d'imposer "la parité" qui lui est aveugle à cette liberté de choix. A noter que le projet proposé par "le Viatique citoyen" permet tout au contraire de mieux adapter le "travail" aux compétences et aux choix de chacun.

César Jules

Mars 2023