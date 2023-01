De nombreuses personnes reconnaissent l'action de nos associations : les colibris solidaires d'Avon Fontainebleau et du sud 77 et SOS hébergement. De nombreux articles sont publiés comme celui-ci : https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/les-gens-nont-plus-honte-de-dire-quils-ont-faim-a-fontainebleau-87-foyers-ont-beneficie-de-la-distribution-06-02-2022-HMXYT57PI5BSBDNC7NW5KZWCVA.php Nous avons l'impression que notre action dérange... Sur Avon Fontainebleau nous tenons des permanences, faute de salles prêtées, dans des cafés... Qui dérange-t-on ?

Depuis deux ans, en Seine et Marne, les colibris solidaires organisent des distributions alimentaires dans différentes villes du Sud 77, à Avon, à Fontainebleau, à Nemours et à Souppes sur Loing.

Ces initiatives très attendues et très appréciées ont lieu dans un quartier populaire et le public accueilli est très large.

Nous ne demandons aucun justificatif de revenus ou autres, par principe et parce que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux obligés de suivre un cadre formel.

Par contre, nous respectons les normes de précaution alimentaire : les produits mis à disposition des familles ne demandent pas de conservation réfrigérée.

Nous donnons des pâtes, du riz, des conserves, de la semoule, des produits d'hygiène et des fruits et des légumes dont nous connaissons la provenance.

Les distributions sont effectuées par des bénévoles et à chaque fois la convivialité est de mise.

A chaque fois le site a été nettoyé et laissé en état de propreté.

C'est l'occasion d'échanger avec les gens et de créer de la convivialité.

QUI DERANGE-T-ON ?

A chaque fois nous formulons une demande auprès des bailleurs et des communes et nous essuyons souvent des refus ou des non réponses.

A Nemours, Habitat 77 n'a pas voulu notre présence, il nous a fallu demander et obtenir un bout de terrain de la part de la ville.

Nous avons effectué une demande à la ville d'Avon pour une distribution solidaire prévue le 21 janvier.

Nous n'avons pas eu de réponse.

Va-t-on nous envoyer la police ?

Il faut être sérieux.

Nous le sommes, nous et demandons la réciprocité.

Pour mettre en œuvre un projet de distribution alimentaire, nous collectons des dons devant des magasins et auprès de commerçants.

Tous les produits récoltés sont distribués gratuitement.

Aucune contribution n'est demandée aux familles bénéficiaires, c'est notre choix.

Nous savons que des associations notamment les épiceries solidaires revendent à bas prix des aliments et produits. Cela rentre dans leur champ d'intervention : ce sont des épiceries qui sont ouvertes très régulièrement.

Notre logique n'est pas la même.

Nous restons une association totalement bénévole.

Nos associations sont connues et reconnues, elles disposent à la fois d'un rayonnement et d'un nombre important de bénévoles qui se mobilisent très facilement. C'est un atout pour la solidarité qu'il nous faut développer.

Nous pouvons agir avec les villes dans un partenariat clair : l'association n'est pas une force d'appoint mais un acteur social et humanitaire.

Nous sommes prêts à construire un projet partagé, ce qui suppose l'existence d'un cadre, une volonté politique et l'envie de partager, de construire, ensemble, un projet.

Jean-François Chalot et Smina Kernoua