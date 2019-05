Qui est Alexandre Grothendieck ?

Bon rappel de ce génie hors norme. Ceci dit, quand vous écrivez que cela n’intéresse personne, je suis un peu dubitatif.

Je lis ceci sur Wiki consacré au bonhomme :

Le 10 mai 2017, l’université de Montpellier rend ainsi publiques les notes de Grothendieck, soit quelque 18 000 pages de notes manuscrites réparties dans 35 boîtes d’archives. Il s’agit maintenant de décrypter ces notes de calculs, de schémas et d’équations en tous genres, un travail jugé compliqué par le directeur de l’institut Grothendieck de Montpellier, dû non seulement à un problème de lisibilité de son écriture à la main, mais aussi de compréhension du fond, car « il faut être dans les mathématiques de Grothendieck pour le comprendre », a-t-il expliqué. Ce travail de déchiffrage devrait visiblement prendre des années, mais les mathématiciens s’en réjouissent car, d’après eux, ces notes constituent un trésor pour les mathématiques, et une véritable énigme à résoudre.





Bref, si on en croit Wiki cela semble encore intéresser du monde.





Ceci dit le gars ne semblait pas bien stable psychiquement si j’en juge ces lignes :





La Clef des Songes, un manuscrit de 315 pages écrit en 1987, est le récit de Grothendieck sur la façon dont la considération de la source des rêves l’a conduit à conclure que Dieu existe.

Dans le cadre des notes de ce manuscrit, Grothendieck a décrit la vie et la parole de 18 « mutants », les personnes qu’il admirait comme visionnaires bien avant leur temps et qui annonçait un nouvel âge. Le seul mathématicien de sa liste était Bernhard Riemann. Influencé par la mystique catholique Marthe Robin qui prétendait survivre sur la seule Eucharistie, Grothendieck a failli mourir de faim en 1988. Sa préoccupation croissante à l’égard des questions spirituelles était également évidente dans une lettre intitulée Lettre de la Bonne Nouvelle envoyée à 250 amis en janvier 1990. Dans cette affaire, il a décrit ses rencontres avec une divinité et a annoncé qu’un « New Age » commencerait le 14 octobre 1996. Au début de 1990, il jeûne pendant 45 jours, cet épisode est presque mortel pour lui, son fils Alexandre rappelle qu’il ressemblait à un prisonnier d’Auschwitz.





On n’a pas vraiment la sensation qu’un nouvel âge ait débuté en 1996 mais peut-être suis-je aveugle...