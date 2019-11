Qui est derrière le renversement du président Evo Morales et pourquoi

@CLOJAC

renseignez-vous un peu plus sur la question pour ne pas sortir des contre-vérités.



Et si la commission électorale...pendant deux jours, pour atteindre pile poil les 10% de plus¹

: où avez-vous lu çà ?

¹ ; à titre d’information

Eventually, the official count was released : Morales won in the first round 47.08% to 36.51%. If you had been watching the polls before the election, 5 out of 6 of them predicted the same result. Weird to have a fraud that matches up with polls.

Ça fait effectivement pile poil.