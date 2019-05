« Qui est Jésus ? »

En Occident, poser une telle question peut paraître absurde, digne d'une personne inculte, demeurée ou même ignorant l'existence du plus célèbre Dieu occidental : Jésus.

Dans mon enfance, dans une France beaucoup plus chrétienne et bigote qu'aujourd'hui, n'ayant pas encore l'âge de raison, tout mon entourage me disait que Jésus était Amour, et que : "un point c'est tout !" C'était simple, court, précis et n'appelait, bien sûr aucun commentaire, surtout de la part d'un enfant. Le doute en matière de religion n'était pas permis… comme aujourd'hui, d'ailleurs. Et, pour clore le sujet, beaucoup entendent encore, comme je l'ai souvent moi-même entendu : "Alors, selon toi, qui a créé la nourriture que tu manges ? Qui a créé la végétation, les animaux, les chiens et les chats ? Qui a créé les Étoiles, les Cieux… notre Terre et son Soleil bienfaiteur ? Pourquoi, les gens de l'hémisphère Sud, par exemple les habitants d'Australie, ne tombent-ils pas dans le vide, car ils ont la tête en bas ? Pourquoi les arbres ont-ils des fruits ? Etc., etc. ! Comment crois-tu que toutes ces choses existent sans que Jésus soi et soi aussi Amour et, in fine, notre Sauveur ?

Ayant assez rapidement atteint l'âge d'une certaine raison, et les études scientifiques m'ayant poursuivi, je me pose encore des questions, comme tout scientifique normalement cérébré. Bien sûr, pas sur Jésus, la "chose" étant réglée ! Mais, devenu grand malgré moi, je sais désormais que, du temps de l'Ancienne Égypte, de la Grèce antique (celle de Socrate (*), Platon, Aristote…) et de l'époque romaine, les enfants et les gens qui n'avaient pas peur d'être exclus de leur communauté posaient probablement les mêmes questions. Les réponses étaient sûrement très similaires : "Qui, autre que notre bien-aimé Pharaon aurait pu faire tout cela, selon toi ? Qui autre que le tout puissant Zeus (*) aurait pu faire tout cela… ? Qui sans le Dieu Jupiter aurait pu faire cela… ? Que peut-on répondre à ça, si ce n'est : je ne sais pas ! quand on n'a pas été endoctriné par une croyance !

Je suppose que dans toutes les religions c'est pareil et le même rabaissement pour "clouer le bec" des personnes a l'esprit trop curieux, plus critique et souvent plus intelligent que les autres.

Je ne sais pas ! Mais comment puis-je savoir si ce fameux nouveau Dieu contemporain, Jésus, celui qui a remplacé en Occident le Dieu Zeus et le Dieu Jupiter, est réellement Amour ?

D'abord, cela suppose que ni Zeus ni Jupiter n'étaient des dieux d'Amour ! Aucun écrit ne l'affirme, mais aucun ne l'infirme non plus… pas même le grand Socrate (*) !

Voyons quelques éléments de réflexion. Est-ce que les propos de Jésus étaient réellement des propos d'Amour ?

Jésus n'ayant jamais rien écrit lui-même, nous devons nous contenter :

- d'une part de ce que ses 4 fidèles disciples ont écrit, dans ce que l'Occident nomme : les 4 évangiles,

- d'autre part, selon le principe de la Trinité (concept Indous, je le rappelle), Jésus, le Saint-Esprit et le Père étant une seule et unique personne, l'Ancien testament révélé à Moïse, est bien la parole de Jésus et donc, tout ce qu'il contient, est aussi l'œuvre pleine et entière de… Jésus !

Dans ce contexte, que disent les écritures bibliques à propos de l'Amour de Jésus vis-à-vis de ses semblables ?

Ni l'évangile de Matthieu ni celui de Marc n'abordent l'Amour de Jésus vis-à-vis de ses semblables. L'évangile de Luc parle de l'Amour de Jésus uniquement dans le verset 11-42. L'évangile de Jean en parle dans 7 versets (5-42, 13-1,13-35, 15-9, 15-3 et 17-26).

Mais, bien que l'Amour ne soit cité que dans seulement 8 versets, Jésus parle essentiellement de l'Amour de Dieu, c'est-à-dire de lui-même, car il est Dieu, le seul, via la Trinité. Bref, un certain nombrilisme qui ne nous mène pas loin !

Jamais les 4 apôtres mentionnent l'Amour de Jésus pour ses semblables, c'est-à-dire l'Humanité tout entière… du moins, celle occidentale, car pour les habitants de la Chine et de l'Inde (presque 3 milliards d'individus) notamment, les évangiles : c'est du chinois, cela ne veut rien dire du tout pour eux, bien que les chrétiens nous disent qu'eux aussi peuvent être sauvés… par Jésus !

Par contre, via les évangiles, le récit des 4 apôtres mentionne une sorte de despotisme, qu'ils ne nomment pas, en citant les propos de Jésus dans de nombreux versets. En voici quelques-uns, parmi des centaines :

Matthieu 10-34/35 : "[...] je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée."" Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère."

Matthieu. 12-30) : "Celui qui n'est pas avec moi est contre moi…".

Matthieu 10-37 : "Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ".

Matthieu 19-29 : "Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle." Ah ! cette satanée vie éternelle ! Les chrétiens et les musulmans sont prêts à tout pour cette fake news éhontée !

Jean 15-6 : "Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent." Ah ! le bûcher les chrétiens connaissent bien.

Marc 16-16 : "Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné." Condamné aux feux de l'Enfer, je suppose !

Drôle façon d'être Amour ! Je voyais l'amour vis-à-vis de son prochain assez différent de celui du dénommé Jésus. Il est vrai que je ne suis pas du tout chrétien.

Via l'Ancien testament, les écrits que Jésus a révélés (Trinité oblige : le Fils=le Père=le Saint-Esprit), sont terrifiants, voire monstrueux. En voici quelques-uns, parmi des milliers :

Je passe sur le génocide mondial voulu par Jésus en déclenchant un Déluge de 9 km d'épaisseur sur la Terre, afin de la recouvrir complètement (Himalaya compris) pour exterminer toute sa propre et nouvelle Humanité, sauf les 8 personnes du clan de Noé. Je passe aussi sur la misogynie cruelle de Jésus, qui condamne la femme à accoucher dans les pires douleurs !

Mais, les paroles de Jésus les plus monstrueuses sont certainement les suivantes, parmi bien d'autres :

Deutéronome 21.18/19/20/21 : "Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville : Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi,..."

20-14, du cannibalisme : "[...] et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis…"

Nombre 25-8, l'éventration des femmes (encore elles !) : "Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre…".

Lévitique 26-29, du cannibalisme : "Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles."

Isaïe 65-12 : " Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés ; Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu, J'ai parlé, et vous n'avez point écouté ; Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, Et vous avez choisi ce qui me déplaît."

Etc., etc.

Je ne veux lasser personne, mais : que d'Amour ou plutôt de haine, dans la bouche du Dieu des chrétiens !

Jésus a donné l'exemple, le mauvais !

Avec un tel constat mortifère, où les paroles de haine et de mort se succèdent verset après verset, on comprend mieux pourquoi, l'Occident chrétien a répandu la haine et mort sur plusieurs continents. Je rappelle que l'Allemagne nazie était chrétienne à 93%, et elle priait Jésus tous les dimanches ! Que les conquistadors espagnols ont apporté la croix, le glaive de Jésus (65-12, 10-34) et… la mort, dans les deux Amériques, dès le 16ème siècle.

Voilà en quelques lignes l'exemple qu'a voulu donner Jésus à ses semblables en prêchant la haine et la mort tout au long de Bible !

Jésus, c'est cela. Ne nous y trompons pas ! En tant que Dieu unique, via la Trinité qui se dit monothéiste, Jésus est responsable, et, toute la chrétienté doit l'assumer !

(*) Dans l'Apologie de Socrate, faite par Platon, Socrate croit au Dieu Zeus et dit, notamment : "Non bien sûr, Athéniens, ce en sont pas, par Zeus, des discours élégamment tournés [...]" (p. 66, 17b). "En ce cas, Météos, au nom de ces dieux mêmes dont il est question [...]. Que prétends-tu ? Que j'enseigne à ne pas reconnaître que certains dieux existent ? Dans ce cas je reconnais [...], je ne suis pas athée [...] "(p76, 26c).

