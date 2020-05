Qui est partant pour un petit Jeu de l’avion ?

Avec un ami, on avait il y a quelques années trouvé intéressant de mettre en parallèle "le jeu de l'avion" (aussi appelé "Chaîne de Ponzi", vente pyramidale ou sorte de chaîne courriel censée exponentier une mise de départ) avec "le système capitaliste"...

En effet dans les 2 cas, la notion de « profit » semble pouvoir se développer alors qu’en fait, c’est elle-même qui génère ces terrains fertiles pour certains et implacablement amoindrissant pour d’autres. Parallèlement, il y a bel et bien les gagnants, peu de gagnants et beaucoup, beaucoup de perdants surtout quand les gagnants ne se contentent pas de gagner peu.

Le mécanisme tel que présenté dans ce « jeu » est le suivant : pour gagner X (sa mise de départ) x 10.000, il s’agît de connaître dix personnes qui connaissent dix personnes qui connaissent dix personnes qui en connaissent 10 susceptibles de « vouloir gagner de l’argent facilement »... Des noms (+ n° de compte en banque) figurent sur un document suivant leur chronologie et il faut payer sa mise à la tête-de-liste et effacer ce nom en faisant tout remonter d’un cran. Un nouveau document reste à fournir aux dix participants qu’on aura pu trouver, étant soi-même (avec son n° de compte) à la base, 4ème de la liste. On remontera à chaque fois d’un cran et à un moment, les sous devraient commencer à pleuvoir...

Il est à noter que la personne qui lance telle ou telle nouvelle version de cette chaîne, n’a rien à payer à personne et choisi à quel degré de la liste se placer ou placer des amis qui toucheront l’un 10 fois, l’autre 100x et le suivant 1000 fois la mise qu’aucun n’a par ailleurs à payer. Le lanceur compte bien toucher 10.000 fois la somme qu’il a lui-même fixé, il figure au bas d’une liste comme n’importe quel participant à une chaîne qui pourrait sembler exister depuis toujours.

Ceux et celles qui y gagnent sont bien éloignés de l’effondrement qui s’opère dans la dispersion de cette chaîne. Le fait est que pour gagner, ils n’ont pas cherchés des pigeons, mais bien des gens qui connaissent d’autres degrés de pigeons, soit, ils se reconnaissent dans une sorte de réseau d’élite qui manipule les masses et non pas comme faisant partie de la masse et tentant d’en sortir. S’ils ne trouvent que des pigeons au premier degré, c’est perdu ! Ainsi ceux et celles qui présentent la chose comme étant « une bonne façon de faire fructifier » sa mise par la nature des mathématiques, sont assurément des perdants là où les gagnants ont présenté froidement à leur suite le degré de la chaîne sur lequel il allait falloir se rabattre sans faire de quartiers. En fait, ces « jeux » naissent et s’essoufflent instantanément, sortent de petits « foyers à tiroirs » et hautement hiérarchisés. Si on ne fait pas partie du « club » qui dépend du « club » et dont dépend un autre « club », voire 10 autres clubs, ça va être très dur de faire du profit. Le maître-mot est « club » et son-sens caché « embrouille spéculative » puisque ces « clubs » réunissent des gens en vue de programmer à un degré ultérieur un maximum de pertes pour un maximum de perdants.

L'ensemble du système repose comme dans le capitalisme sur une hypocrisie latente, celle d'une égalité des chances pour tous et toutes, discours tenu à des moutons par les loups qui s'organisent entre eux en d'autres termes vis-à-vis de ces victimes dociles. Comme dans un gigantesque "jeu de l'avion", les crises économico-financières demandent de s'organiser en requins pour ne pas sombrer. Suffisamment d'informations ont circulé sur le système monétaire mondial et sur la virtualité de l'argent abstrait que génèrent les emprunts pour révéler l'hypocrisie ambiante, pourtant la révolution n'a pas éclaté même s'il apparaît des plus clairement que ce grand jeu de l'avion s’avère sans issue.

La valeur de l'argent repose sur une forme de mensonge auquel généralement on tient quand on en possède ne fût-ce qu'un peu...