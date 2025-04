Qui est raciste en France ?

@Ouam (Paria statutaire non vacciné)

Salut à toi..objection reçue...

le camp du bien ? hum hum..

si le mal est notre fait, un choix, des choix, certes on y comprend rien du tout, le bien imaginé ou imaginaire, nous dépasse intégralement, normal il n’est pas humain..

le bien qui s’exprimerait vient d’au delà notre psyché...experiences, experiences..

il n’y a pas de races donc pas de racisme, pipeau du maître parasite qui lui sait que chez nous humains y a des humains terrifiés par le fait de vivre car naître = mourir, qui essayent de fuir ce fait absolu, le seul de non non vies, or comme c’est impossible

ceci donne quoique il se passe une vie de merde, de frustration, de peur, dans aucun sens beau,bon, etc

pas de race mais la haine de sa vie sans le moindre sens profond, posséder devient alors l’alpha et l’oméga, du moins le croit t’on, or les plus puissants et riches suinte aussi la haine de leur vie, la haine des autres, l"insatisfaction permanente malgré tout ce pouvoir argent, et oui le but imaginaire que si je possède tout ma vie sera un paradis est une illusion, en fait de paradis je crée un enfer ou la frustration immense et insupportable de ne jamais atteindre ce que je veux est ma routine quotidienne et là aussi le truand du sommet se venge sur les autres...tout ceci qui se transforme en haine des autres, ils vont payer pour ma souffrance , ça me soulage quelques seconde de ma peine, puis comme toute drogue je dois alors augmenter la dose, donc je vole, tue, torture de plus en plus..ce dont le truand que nous avons mis en place en refusant de coopérer avec équité profite pour se goinfrer sur le dos des imbéciles malheureux que nous sommes tous, le peuple est très con, le truand aussi mais lui a saisi deux ou trois turcs ...pour bien nous niquer

DEMAIN SI TOUT LE MONDE EST PHYSIQUEMENT IDENTIQUE à 100% , STRICTEMENT RIEN NE CHANGERA CAR CE N EST PAS LA L’ORIGINE DU DRAME ROUGE SANG HUMAIN DU TOUT..cette origine est dans notre psyché détruite par nous mêmes..il y a des milliers d’années, Adam et Eve montre pourquoi, comment...la pensée ne va rien y comprendre car ce texte est hermétique, ce qui rend son sens inaccessible à l’analyse et à la pensée..

cette fuite impossible qui fait très mal se transforme en quête x , y ou z..

les truands au sommet, eux ils coopèrent , se disent, ces cons doivent tous se battre, comme ça les voler est facile, en outre ils ont une vie de merde or nous les truands savons deux ou trois trucs que eux ne savent pas..

comme ceci ; la haine des autres est un moyen de s’oublier quelques secondes pendant lesquelles j’oublie que ma vie est un non sens une vie de merde, que dis je une non vie..alors donnons leur des gens à haïr, si j’oublie le non sens en souffrance est resté..

de plus ça va amplifier le combat de tous contre tous..

nous on peut alors les manipuler, les voler, les amener à se faire tuer etc

racisme = pipeau pour gogols..