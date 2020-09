Qui est responsable de l’immigration ?

Cessons de nous indigner des forfaits et des crimes commis par le sous prolétariat issu de l'immigration, c’est du menu fretin, le dernier maillon de la chaîne.

_Le grand paronat français est le principal bénéficiaire de l’immigration ! Nous devons viser les vrais responsables, ceux qui ont demandé l’ouverture du robinet de l’immigration de peuplement. Bouygues géant du BTP l'avait réclamé en direct la TV, contre le PCF d'alors qui y était opposé ;

et les politiciens Pompidou et Giscard qui ont exécuté l’ordre.

Un peu d’histoire.

Le 6 avril 1964, se tient une réunion secrète du Secrétariat général du gouvernement, sous la présidence du directeur adjoint du cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. L’heure est grave. Le Portugal d’Antonio de Oliveira Salazar, affolé par la vitesse à laquelle les recruteurs des entreprises françaises sont en train de vider ses campagnes, a décidé, non pas d’interrompre l’émigration, mais de la réguler. Voilà qui n’arrange pas du tout l’industrie et le bâtiment, très demandeurs de cette main-d’œuvre bon marché, réputée efficace et peu revendicative.

Le gouvernement français a été contraint d’accepter la demande parfaitement légitime de Lisbonne, mais la grogne monte dans les milieux économiques.

_Pompidou prend alors la responsabilité de renier, sans le dire, les promesses de la France, qui s’était engagée à reconduire à la frontière les Portugais en situation irrégulière, et à cesser le démarchage des travailleurs portugais dans les campagnes. Le 9 avril 1964, le ministère de l’Intérieur envoie une instruction confidentielle à chaque préfet : tout porteur d’un passeport portugais entré illégalement sur le territoire national doit impérativement être accepté…

Il avoua peu avant sa mort qu’il avait ouvert les vannes de l’immigration en France à la demande des grands patrons, désireux de pouvoir bénéficier d’une main d’oeuvre nombreuse, docile et bon marché, d’une réserve quasi inépuisable à même de réduire les ardeurs revendicatrices des travailleurs français souvent organisés.

_Dans ses Mémoires, Jacques Chirac abonde : « Du Medef [Mouvement des entreprises de France] et de certains patrons du CAC 40 me parviennent des messages plus insistants, où l’on me recommande de faire preuve de plus de souplesse à l’égard des États-Unis. »

La situation n'a pas changé, récemment :

_[Le président du Parlement allemand Schäuble) ] a qualifié la crise du #corona ( une aubaine !) de 'grande chance' pour l'Europe. 'La crise réduit les résistances au changement. Nous pouvons faire aboutir l'Union économique et financière, que nous n'avions pas réussi à mettre sur pied politiquement jusqu'ici."

A part ça il n’y a pas de stratégie nationale et européenne du monde (patronal) occidental réalisée au détriment des peuples autochtones ! C’est du « complotisme », évidemment comme disent les kollabos ! LOL